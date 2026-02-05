Kai žmogus planuoja – jis tiki

EKŪ šilumos investicijų planą derinimui teikė direktorė Greta Sinkevičienė ir Šilumos tarnybos vadovas Lukas Tartėnas
Julija Kirkilienė
Pirmajame 2026 m. posėdyje, vykusiame sausio 28 d., pirmu klausimu svarstytas ir patvirtintas 2026–2028 metų strateginis veiklos planas. Nors liaudies išmintis kalba apie žmogaus ir Dievo planus, bet jei žmogus planuoja, jis turi siekiamybę tuos planus įvykdyti. O jei savivaldybėje visos strateginio plano programos būtų įvykdytos, tai Elektrėnuose gyventi būtų dar geriau, nei yra. Bet apie viską nuo pradžių.
Misijos ir prioritetai
Strateginės veiklos planą svarstymui pristačiusi Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Oksana Salecienė visą per 90 puslapių apimantį planą sutalpino į 10 skaidrių, kuriose trumpai ir aiškiai parodyta, ką per trejus metus savivaldybė planuoja nuveikti ir kiek tiems darbams reikėtų lėšų. Pasak mero Gedimino Ratkevičiaus, Strateginis veiklos planas – tai dokumentas, kuris nustato pagrindines mūsų savivaldybės veiklos kryptis artimiausiems trejiems metams. Jame apibrėžtos prioritetinės sritys, tarp kurių: bendruomenės gerovės gerinimas, gyvenamosios ir viešosios aplinkos kokybės gerinimas, švietimo, sveikatos, socialinių paslaugų stiprinimas, darni infrastruktūra ir modernios paslaugos visuomenei. Strateginio plano vykdymo misija – informuoti, sutelkti ir atstovauti bendruomenei, užtikrinant darnią Elektrėnų savivaldybės plėtrą. Plane numatytos 6 veiklos programos: 1 Savivaldybės valdymo. Tikslas – kryptingai ir nepažeidžiant darniosios plėtros principų didinti Elektrėnų savivaldybės konkurencingumą. 2 programa – Švietimo ir ugdymo. Tikslas – sudaryti galimybes gauti aukštos kokybės švietimo ir ugdymo paslaugas pagal savivaldybės gyventojų gebėjimus ir poreikius. 3 programa – Socialinės apsaugos plėtojimas. Tikslas – didinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją. 4 programa – Darnios veiklos. Tikslas – stiprinti savivaldybės gyventojų sveikatą, saugoti ir puoselėti natūralią gamtą bei didinti asmens ir visuomenės saugumą savivaldybėje. 5 programa – Kultūros veiklos ir sporto plėtojimo funkcijų vykdymas. Tikslas – skatinti kultūrinę ir sportinę veiklą. 6 programa – Verslo ir turizmo plėtros bei žemės ūkio konkurencingumo skatinimo funkcijų vykdymas. Tikslas – sudaryti palankias sąlygas investicijoms pritraukti į savivaldybę ir gyventojų verslumui plėtoti.
Tokie planai
Konkrečiai pagal programas numatoma atlikti begales darbų, tarp kurių ir nuolatos vykdomi darbai, ir ilgai laukti, ir netikėti planuojami darbai. Viena iš tokių planuojamų paslaugų, kurios, tikriausiai, vykdomos ir dabar, o gal numatytos nenumatytiems atvejams – neatpažintų palaikų pasauga. Tai Savivaldybės ar valstybės organizuojama paslauga, užtikrinanti neatpažintų ar be artimųjų mirusių asmenų palaikų paėmimą, laikymą, tapatybės nustatymo veiksmus ir laidojimą pagal nustatytą tvarką. Bet daugiausia darbų atlikti planuojami tokių, kurių žmonės labai laukia. Pavyzdžiui, Elektrėnų ligoninėje planuojama modernizuoti Konsultacinės poliklinikos, Skubios pagalbos, Priėmimo, Dienos stacionaro ir Reabilitacijos skyrius, įsigyti būtiną įrangą paslaugoms teikti. Tokiems darbams atlikti reikėtų per 1,3 mln. eurų.
Pagal kitą priemonę planuojama modernizuoti ir plėtoti palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugoms teikti reikalingą infrastruktūrą Elektrėnų ligoninėje, pritaikant ją asmenų, sergančių Alzheimerio liga ir demencija, gydymui.
This slideshow requires JavaScript.
Planuoja modernizuoti paliatyviosios pagalbos paslaugoms teikti reikalingą infrastruktūrą: atlikti patalpų remontą, įsigyti medicininės įrangos ir priemonių, baldų patalpoms, kuriose bus teikiamos palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugos. Planuojama projekto vertė – per 2 mln. eurų.
Taip pat planuojama įrengti kolektyvinės apsaugos statinius evakuojamiems gyventojams. Žinoma, geriau, kad tokių statinių neprireiktų. Bet jei prireiks, tokiuose statiniuose bus visos sąlygos: baldai miegui, sėdėti, daiktams laikyti, talpyklos geriamam vandeniui, elektros generatoriai, asmens higienos ir sanitarinių priemonių (tualetinis popierius, rankšluosčiai, muilas, dezinfekcinis skystis ir pan.) ir pirmosios pagalbos rinkiniai. Projekto metu planuojama įrengti 5 priedangas. Taip pat planuojamas naujas daugiabučių namų modernizavimo etapas. Į planą įtrauktas Elektrėnų marių pritaikymas lankymui – marių šiaurinėje pakrantėje įrengti turistams pritaikytą erdvę su rekreacine infrastruktūra: sutvarkyti, o kur trūksta, įrengti pėsčiųjų takus, poilsio zonas, edukacines erdves, Elektrėnų marių apžvalgos aikštelę, automobilių stovėjimo aikštelę, mažosios architektūros elementus, tualetus ir informacinės infrastruktūros elementus. Planuojamo projekto vertė – per 5 mln. eurų.
Taip pat numatomas pėsčiųjų tako, apžvalgos aikštelių, poilsio zonų, automobilių stovėjimo aikštelių, informacinės infrastruktūros, mažosios architektūros elementų, tualetų įrengimas Vievio ežero pakrantėje nuo Lakštingalų g. 1 iki Liepų g. 27 G. Planuojama viso projekto vertė – beveik 4 mln. eurų.
Į planą vėl įtrauktas pažintinio tako prie Bevardžio ežero Elektrėnuose įrengimas. Numatomas pėsčiųjų tako aplink Bevardžio ežero pakrantę (ties Pergalės, Draugystės ir Šarkinės g.), automobilių stovėjimo aikštelės, poilsio zonos, informacinės infrastruktūros, mažosios architektūros elementų, tualeto įrengimas. Taip pat planuojama taip laukta pėsčiųjų viaduko per autostradą Elektrėnuose statyba. Ir dar daug įvairios infrastruktūros pagerinimo darbų numatyta miestuose, bet nepamiršti ir kaimai.
Nepamiršti
Abromiškėse, šalia Elektrėnų krašto muziejaus, bus įrengta nauja trinkelių ir akmens skaldos danga, sutvarkytas pėsčiųjų takas, įrengtas aikštelės apšvietimas su saulės baterijomis bei atnaujinta sporto aikštyno danga. Papildomai bus įrengta mažoji architektūra: dviračių stovas, suoliukai, stoginė, sūpynės, informacinis stendas ir poilsio zona. Aplinkos kokybė bus pagerinta želdinant teritoriją – pasodinant daugiamečius augalus ir medžius, atnaujinant žaidimų aikštelę. Pastrėvyje prie paplūdimio numatoma įrengti automobilių stovėjimo aikštelę ir sutvarkyti atvirą jaunimo ir bendruomenės erdvę parke. Planuojama įrengti takelius, vaikų ir jaunimo laisvalaikio erdves, apšvietimą. Poilsio erdvės įrengimas planuojamas Naujųjų Kietaviškių kaime ir kitur. Iki 2028 m. planuoja gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir buitinių nuotekų valymą kaimiškose seniūnijose. Tinklų plėtra ir rekonstrukcija planuojama Vievyje, Pastrėvyje, Pylimuose, Gilučiuose, Musteniuose, Laičiuose, Naujosiose Kietaviškėse. Valymo įrenginių atnaujinimas planuojamas Beižionių, Ašakienių ir Alesninkų gyvenvietėse. Vievio mieste planuojama suprojektuoti decentralizuotą lietaus nuotekų surinkimo sistemą ir vieną iš projektų įgyvendinti. Taip pat planuojama kelyje Vievis–Žebertonys–Elektrėnai ties Žebertonimis įrengti pėstiesiems/dviratininkams skirtą infrastruktūrą. Strateginio plano pristatymas tiek ilgai neužtruko, kiek daug prirašiau. Tarybos nariai planą išstudijavo ir pasiūlymus teikė komitetų ir kolegijos posėdžiuose. Meras užtikrino, kad visi tarybos narių pasiūlymai į planą buvo įtraukti, o planą vykdyti kartu kvietė visus savivaldybės gyventojus. Belieka tikėti, kad Dievas iš žmogaus planų nepasijuoks.
Kitos naujienos
Taryba pritarė sudaryti laikiną komisiją dėl karių palaikų perkėlimo ir laidojimo vietos paženklinimo nuostatų patvirtinimo. Sprendimo projektas teiktas dėl karių palaikų perkėlimo iš Vievio viešųjų erdvių, t.y. iš Vievio aikštės į kapines, užtikrinant pagarbų elgesį su palaikais pagal tarptautinius standartus. Pritarta buvo Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitai. Tai programai praėjusiais metais surinkta lėšų buvo per 567 tūkst. eurų, iš kurių 43,5 tūkst. eurų liko šių metų biudžetui. Daugiausia mokesčių surinkta už teršalų išmetimą į aplinką – per 200 tūkst. eurų, o daugiausia lėšų išleista avariniams medžiams išpjauti, apželdinimui ir atliekų tvarkymui. Taryba taip pat pritarė Elektrėnų komunalinio ūkio šilumos investiciniam planui. Tame plane numatyta šilumos tinklų rekonstrukcija Elektrėnuose, Šarkinės gatvėje, prie „Ąžuolyno“ progimnazijos, dalyje Rungos gatvės, Vievio mieste Naujosios gatvės dalyje, taip pat planuojamas šilumos punktų skaitmenizavimas ir modernizavimas. Šie darbai, kaip klausimą svarstymui teikusi sakė EKŪ direktorė Greta Sinkevičienė, kiekvienam savivaldybės butui, priklausomai nuo jo ploto, kiekvieną mėnesį kainuos maždaug nuo 0,30 iki 1 euro.
Apie sveikatos stebėseną
Šiame posėdyje iš 15 svarstytų klausimų, net 9 klausimai buvo skirti planų, ataskaitų, aprašų, nuostatų tvirtinimui. Viena iš naudingiausių gyventojams žinoti ataskaitų buvo 2024 m. Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita. Ataskaitoje pateikti visuomenės sveikatos būklę rodantys duomenys Elektrėnų savivaldybėje. Savivaldybėje geresni rodikliai nei Lietuvos vidurkis yra sergamumo tuberkulioze, asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe, traumų dėl nukritimų 65+ m. amžiaus asmenų, darbingo amžiaus asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliais, naujai susirgusių žarnyno infekcinėmis ligomis, mirtingumo dėl atsitiktinio paskendimo, mirtingumo transporto įvykiuose, pėsčiųjų mirtingumo dėl transporto įvykių, mirtingumo nuo alkoholio sąlygotų priežasčių, sergamumo ŽIV ir lytiškai plintančiomis ligomis, kūdikių (vaikų iki 1 m. amžiaus) mirtingumo.
Prasčiausios situacijos (raudona zona) yra: mirtingumas dėl savižudybių, bandymų žudytis, mirtingumas dėl išorinių priežasčių, mirtingumas dėl nukritimo, transporto įvykiuose patirtų traumų, į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1 kvadratiniam kilometrui, mirtingumas dėl narkotikų sąlygotų priežasčių, apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis vienam gyventojui, mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų, standartizuotas mirtingumas nuo piktybinių navikų, sergamumas II tipo cukriniu diabetu ir kt. Ataskaitą tarybos nariams teikusi Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną/stiprinimą Julė Ramanauskaitė pažymėjo, kad pagal statistiką, bandymų nusižudyti skaičius yra blogas, bet mums gera informacija yra ta, kad dėl vykdomų įvairių prevencinių programų savižudybėms buvo sutrukdyta.
Mirtingumo statistika yra reikšminga, nes rodo bendrą gyventojų sveikatos būklę, sveikatos priežiūros veiksmingumą ir kokybę, sveikatos netolygumus bei sveikatos priežiūros prieinamumą. Lietuvos ir Elektrėnų gyventojų sergamumo ir mirtingumo pagrindinė priežastis yra kraujotakos sistemos ligos. 2024 m. Lietuvoje dėl kraujotakos sistemos ligų mirė 19 024, o Elektrėnų savivaldybėje 161 gyventojai ir tai sudarė 49,1 proc. bendro mirtingumo Elektrėnų savivaldybėje. Analizuojant duomenis pagal gyvenamąją vietą, didžiausias mirtingumas buvo fiksuotas tarp kaimo gyventojų. Nuo kraujotakos sistemos ligų daugiausia mirė vyresni nei 65 m. amžiaus Elektrėnų savivaldybės gyventojai. Elektrėnų savivaldybėje sergamumas II tipo cukriniu diabetu yra tarp didžiausių: 2024 metais Elektrėnų savivaldybėje buvo užregistruoti 188 cukrinio diabeto atvejai. Lyginant pagal lytį, Elektrėnų savivaldybėje II tipo cukrinio diabeto naujų atvejų daugiausia diagnozuota tarp vyrų.
Jaunimo bėdos
Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos rizikos rodikliai Elektrėnų savivaldybėje yra tokie: per paskutinius 12 mėn. bent kartą tabako gaminius rūkė 13,1 proc. Elektrėnų sav. mokinių, 9,9 proc. Lietuvos mokinių. Elektrėnų sav. daugiausia tabaką rūkantys mokiniai lanko 9 kl. (25,4 proc.). Per paskutinius 12 mėn. bent kartą elektronines cigaretes ir panašius elektroninius įtaisus naudojo 17,5 proc. Elektrėnų sav. mokinių. Elektrėnų sav. ir Lietuvoje didžiausia tokių mokinių dalis lanko 9 kl. Elektrėnų sav. nuo 2020 metų vaikų, rūkančių tabako gaminius ir elektronines cigaretes ar panašius elektroninius įtaisus, dalis didėjo 3,6 proc. Kas penktas Elektrėnų sav. ir kas aštuntas Lietuvos mokinys nurodė, kad per paskutinius 12 mėn. bent kartą vartojo alkoholinius gėrimus. Alkoholinius gėrimus daugiau vartojo vyresnio amžiaus mokiniai. Elektrėnų sav. bent kartą per savo gyvenimą kanapes vartojo 4,7 proc. mokinių. Elektrėnų sav. kanapių vartojimo rodiklis šiek tiek didesnis nei Lietuvos vidurkis. Elektrėnų sav. nuo 2020 metų vaikų, vartojančių kanapes, dalis didėjo 1,7 proc. Kitas narkotines medžiagas, išskyrus kanapes, Elektrėnų sav. bent kartą per savo gyvenimą vartojo 3,6 proc. mokinių, šis rodiklis šiek tiek prastesnis už bendrą šalies vidurkį. Elektrėnų sav. nuo 2020 metų vaikų, vartojančių narkotines medžiagas, išskyrus kanapes, dalis didėjo 1,5 proc.
Bet Elektrėnų sav. mokinių sveikata vertinama gerai ir labai gerai. Elektrėnų sav. mokiniai yra patenkinti savo išvaizda. Pagal stebėsenos rezultatus, savivaldybės mokyklose patyčių rodiklis yra mažas. Apibendrindama stebėsenos rezultatus J. Ramanauskaitė pabrėžė, kad savivaldybėje gyvensenos rodikliai nėra blogi, nors pastaraisiais metais gyventojų skaičius didėjo, mirtingumo rodiklis taip pat augo, gimstamumo ir natūralus prieaugis 1000 gyventojų mažėjo. Elektrėnų savivaldybėje mažėjo jaunų žmonių skaičius, jų sergamumas ir ligotumas didėjo. Pabaigoje ataskaitos nurodytos rekomendacijos, kaip rodiklius būtų galima pagerinti, bet ne visi tarybos nariai suprato, kad Visuomenės sveikatos biuras tik vykdo stebėseną, o kad rodikliai pagerėtų, dirbti turėtų kiekvienas tarybos narys ir kiekvienas savivaldybės gyventojas.
Likviduos ligoninę
Informacijos ir paklausimų valandėlėje tarybos nariams informaciją pateikė Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Jonas Chveduk ir Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė. Ji tarybos nariams pateikė informaciją apie tai, kad Vievio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje mažėja pacientų, todėl ligoninę išlaikyti yra nuostolinga. Elektrėnų sveikatos centras, kuriam priklauso ši įstaiga, išklausęs stebėtojų tarybos nuomonę, nutarė ligoninę uždaryti, o ten besigydančius pacientus perkelti į analogišką ligoninę Elektrėnuose. Vedėja informavo, kad Vievio ligoninėje dirbusiam personalui pasiūlytos arba kitos darbo vietos, arba išeitinės išmokos. Vedėja sakė, kad tokiose ligoninėse paslaugų poreikis mažėja visoje Lietuvoje, nes žmonės daug slaugos paslaugų gauna namuose. Ligoninėse dažniausiai teikiamas tik paliatyvus gydymas. Be to, nuo 2027 metų lovadieniai mažinami nuo 120 iki 60 dienų. Elektrėnų ligoninė šiuo metu remontuojama, todėl paliatyviam gydymui sąlygos bus geros. O Vievio ligoninės pastato likimas bus toks, kokiam savo sprendimais pritars taryba.
P.S.
Tarybos posėdis užbaigtas buvo tradiciniu klausimu apie baseino atidarymą lankytojams. Meras patvirtino, kad baseinas atidarytas bus greitai, bet kada tai bus, nepasakė, nes pats nežino.
Apibendrinant tarybos posėdį būtų galima pasiūlyti šalies didiesiems politikams atvykti į Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžius ir pasimokyti santarvės… Jei visoje Lietuvoje politikai taip gražiai sutartų kaip Elektrėnuose, tai visiems Lietuvos žmonėms gyventi būtų ramiau.
Komentarai:
Puiku,kad tie planai virstu realybe!!! Visiems vienybės!!!