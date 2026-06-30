Ką veikia ESO?

Ką veikia ESO?

ESO Klientų užklausų komandos vadovė Agnė Slavinskienė

 

Vyresni žmonės prisimena­ laikus, kai už elektrą ar dujas­ mokėjo vienoje sąskaitoje ir, ­iškilus bėdai, kreipėsi į vieną tiekėją. Bet šiuo laikmečiu nieko nebėra pastovaus, todėl prieš 10 metų, 2016 m., sujungus elek­tros ūkio bendrovę „LESTO“ ir dujų ūkio bendrovę „Lietuvos dujos“, įkurta nauja įmonė Ener­gijos skirstymo operatorius (ESO), kurios 100 % akcijų priklauso bendrovei „Ignitis grupė“. Naujoji įstaiga – ESO – skirsto elektros energiją ir gamtines dujas bei prižiūri infrastruktūrą: ­rekonstruoja ir modernizuoja tink­lą, didina tinklų patikimumą, diegia inovacijas, užtikrina tvarią gamtinių dujų bei elektros energijos tinklų plėtrą, prijungiant prie jo naujus vartotojus ir užtikrinant elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių išteklių.
ESO, švęsdama 10 metų įkū­rimo jubiliejų, rengia išvažiuojamuosius gyventojų priėmimus skirtingose šalies savivaldybėse. Taip, sako, stiprina platesnės iniciatyvos ryšius regionuose ir didina paslaugų prieinamumą visoje Lietuvoje. Su tokia intencija ESO kolektyvas visą dieną dirbo Elektrėnuose, savivaldybės posėdžių salėje.
Žmonių antplūdžio nebuvo,­ bet specialistės be darbo taip pat nesėdėjo. Pasak Klientų už­klausų komandos vadovės Agnės Slavinskienės, daugiausiai atėjo naujakurių, norinčių į naują­ būs­tą įsivesti dujas ar elektrą. To­kių klausimų daugiausiai turi vienkiemių naujakuriai. Žinoma, sulaukiama klausimų dėl žmonėms netinkančių kainų, deja, dėl kainų visą informaciją teikia AB „Ignitis grupė“. A. Slavinskienė sako, nors Elektrėnuose žmonių atėjo gal kiek mažiau nei toliau nuo sostinės nutolusių rajonų gyventojų, bet gyvas pokalbis visada yra naudingas. ESO išvažiuojamosios konsultacijos organizuojamos bendradarbiaujant su savivaldybėmis ir seniūnijomis, siekiant, kad gyventojai informaciją ir pagalbą gautų jiems patogiausiose vietose ir ­tinkamu metu.

Red. inf.

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