Ką veikia ESO?

ESO Klientų užklausų komandos vadovė Agnė Slavinskienė
Vyresni žmonės prisimena laikus, kai už elektrą ar dujas mokėjo vienoje sąskaitoje ir, iškilus bėdai, kreipėsi į vieną tiekėją. Bet šiuo laikmečiu nieko nebėra pastovaus, todėl prieš 10 metų, 2016 m., sujungus elektros ūkio bendrovę „LESTO“ ir dujų ūkio bendrovę „Lietuvos dujos“, įkurta nauja įmonė Energijos skirstymo operatorius (ESO), kurios 100 % akcijų priklauso bendrovei „Ignitis grupė“. Naujoji įstaiga – ESO – skirsto elektros energiją ir gamtines dujas bei prižiūri infrastruktūrą: rekonstruoja ir modernizuoja tinklą, didina tinklų patikimumą, diegia inovacijas, užtikrina tvarią gamtinių dujų bei elektros energijos tinklų plėtrą, prijungiant prie jo naujus vartotojus ir užtikrinant elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių išteklių.
ESO, švęsdama 10 metų įkūrimo jubiliejų, rengia išvažiuojamuosius gyventojų priėmimus skirtingose šalies savivaldybėse. Taip, sako, stiprina platesnės iniciatyvos ryšius regionuose ir didina paslaugų prieinamumą visoje Lietuvoje. Su tokia intencija ESO kolektyvas visą dieną dirbo Elektrėnuose, savivaldybės posėdžių salėje.
Žmonių antplūdžio nebuvo, bet specialistės be darbo taip pat nesėdėjo. Pasak Klientų užklausų komandos vadovės Agnės Slavinskienės, daugiausiai atėjo naujakurių, norinčių į naują būstą įsivesti dujas ar elektrą. Tokių klausimų daugiausiai turi vienkiemių naujakuriai. Žinoma, sulaukiama klausimų dėl žmonėms netinkančių kainų, deja, dėl kainų visą informaciją teikia AB „Ignitis grupė“. A. Slavinskienė sako, nors Elektrėnuose žmonių atėjo gal kiek mažiau nei toliau nuo sostinės nutolusių rajonų gyventojų, bet gyvas pokalbis visada yra naudingas. ESO išvažiuojamosios konsultacijos organizuojamos bendradarbiaujant su savivaldybėmis ir seniūnijomis, siekiant, kad gyventojai informaciją ir pagalbą gautų jiems patogiausiose vietose ir tinkamu metu.
Red. inf.