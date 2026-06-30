Šeštadienį Kalvarijos, Marijampolės, Jonavos, Vilkaviškio literatų klubų nariai vyko į literatūrinį renginį Vievio kultūros centre. Įvykis neeilinis – Regioniniam Elektrėnų literatų klubui „STRĖVA‘‘ – 25-eri.
Renginį pradėjo Elektrėnų meno mokyklos mokiniai ir jų mokytoja Rima Aleksandra Gritienė nuostabiu kūriniu, skirtu kūrėjams, menininkams, kuris nuo pirmo akordo užbūrė salėje esančius klausytojus.
Šventinį renginį moderavo klubo vadovė Vilija Dobrovolskienė, klubui vadovaujanti nuo 2001 metų, kai Julijos ir Juozo Janonių, tuometinės bibliotekos direktorės Genės Dapkevičienės bei Literatūros ir meno muziejaus direktorės Jurgitos Chmieliauskienės iniciatyva buvo įkurtas Elektrėnų savivaldybės literatų klubas. Įžvalgi Vilijos akis, patirtis organizuojant renginius ir gilus mąstymas bei profesinis talentas sutilpti į 2 akademines valandas ir visus sudominti bei apglėbti dėmesiu atsispindėjo žmonių akyse ir aplodismentų jūroje.
Vilija įžengė į salę nešina dvidešimt penkiomis žvakelėmis, žyminčiomis klubo gyvavimo jubiliejų. Šiuos jubiliejinius metus sutiko aštuoniolika klubo narių. Į jų gretas panoro įsilieti ir literatai ne tik iš Elektrėnų savivaldybės, bet ir iš Vilniaus, Garliavos, Žiežmarių, Norvegijos, Trakų rajono. Tai parodo, kad klubas ir jų vadovė dirba tinkama linkme.
Literatų klubo jubiliejus įamžintas dvyliktajame „Strėvos“ almanache „Atodūsių verpetuose…“. Klubo veiklą pristatančiame straipsnyje rašoma: „Daug gražių renginių organizuota Elektrėnų bibliotekoje, LMM filiale Abromiškių svirne (dabar Krašto muziejus), buvusiame Literatūros ir meno muziejuje. Čia vykdavo susitikimai su savivaldybės mokyklų mokiniais, kuriančiais eiles, pasibuvimai su žinomais rašytojais, LNRS ir LRS nariais. Į organizuojamas temines kūrybos popietes atvykdavo svečių iš Kauno, Vilniaus, Šiaulių, Šakių, Marijampolės, Jonavos, Trakų, Kaišiadorių. Renginių metu skambėdavo ne tik eilės, prozos kūrinių ištraukos, bet ir įvairi muzika – nuo liaudies dainų, sutartinių iki gitaros, pianino, smuiko ar akordeono melodijų. Džiugu, kad glaudūs ryšiai klubą sieja su Pastrėvio, Gilučių, Žebertonių, Vievio, Pakalniškių, Balceriškių, Elektrėnų, Kietaviškių, Kazokiškių seniūnijomis ir bibliotekomis, Grabijolų kaimu, kur pristatomos klubo narių individualios knygos, almanachai, kur dalyvaujama susitikimuose su bendruomenių nariais. Be to, visada įdomiau pakviesti į susitikimus netradicinėse erdvėse, tad smagu, kad mums duris atveria ir minėtos bibliotekos, ir buvęs Elektrėnų vaikų pasaulis, kavinė „Smaližius“, Elektrėnų savivaldybės Tarybos salė, asociacija „Ištiesk gerumo ranką“.
Per 25 savo veiklos metus klubas organizavo Motinos, Tėvo, Knygnešio dienoms skirtus poezijos skaitymus, minėjo valstybines ir tautines šventes, klubo narių jubiliejus, sveikino kolegas, išleidusius savo originaliosios kūrybos knygas, domėjosi bendraminčių sakraline poezija ir klausėsi bažnytinio choro dainų, kvietė klubo narius ir bičiulius į naktinius poezijos skaitymus, kalėdines edukacijas, organizavo išėjusiųjų Anapilin strėviečių pagerbimo vakarus. Į amžinojo poilsio vietą klubas per 25 metus išlydėjo 13 literatų:
tai Vytautas Mizeras, Vaclovas Mačiulis, Regina Leonavičienė, Ona Maleravičienė, Kęstutis Rėklys, Leonas Baltrukėnas, Irena Černiauskienė, Algirdas Dambrauskas, Birutė Gruzdienė, Bronius Jasiulionis, Česlovas Vizbaras, Juozapas Kulvinskas-Juozapėlis, Genovaitė Žigutienė. Renginio metu išėjusiųjų į Amžinąją Šviesą atminimas buvo pagerbtas tylos minute, kompoziciją, sudarytą iš jų kūrybos, skaitė būsimoji klubo narė Angelė Statkuvienė.
Didelis literatų kūrybos kraitis yra ir kūrėjų išleistos individualios knygos ir bendri kūrybos pristatymai klubo almanachuose. Iki šios dienos jų išleista jau dvylika: „Paparčio žydėjimas“, „Laiko ženklai“, „Brydės“, „Minčių sodai“, „Saulėlydžio toliai“, „Kai žodžiai išeina į kelią“, „Lietuva, esu dalelė tavęs“, „Širdžių lieptai“, „Sidabruoja amžinybės nytys“, „Vėjarodžiai veidrodžio atminty“, „Žaibų sujungti“, „Atodūsių verpetuose“.
Literatūrinės popietės metu naujausia savo kūryba pasidalijo „Strėvos“ literatai Vladislava Kursevičienė, Onutė Kulbokienė, Elena Vidrinskienė, Elena Malašauskienė, Steponas Kirkilas, Arvydas Vyšniauskas, Nijolė Ustilienė, Nijolė Kudabienė, Aušrelė Jovarauskienė, Svetlana Kunauskienė, Rima Aleksandra Gritienė, Rusnė Kulevičiūtė, Vilija Dobrovolskienė
Renginyje dalyvavo savivaldybės vadovai: Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius, Administracijos direktorė Jekaterina Goličenko ir Elektrėnų seniūnijos seniūnė Toma Žilinskytė. Jie atėjo į šventę nešini gražiausiais linkėjimais ir pilna vaza saldžiausių braškių. Meras strėviečius nustebino paskaitydamas eilėraštį iš naujojo almanacho „Atodūsių verpetuose‘‘. Mero pavyzdžiu pasekė ir seniūnė Toma. Vilija Dobrovolskienė padėkojo svečiams ne tik už puikiai pristatytas klubo narių eiles, už saldžias dovanas, bet ir už skirtą finansinę paramą, leidžiant jubiliejinį almanachą, ir šiltą bendrystę, nuolatinį savivaldybės vadovų dėmesį literatams.
Po vadovų sveikinimų į sceną buvo kviečiami svečiai: Jonavos literatai Valerija Kašauskienė, Galina Plytnikienė ir Vilius Plytnikas ir Kalvarijos literatų klubo „Rasa‘‘ nariai“ Daiva Belickaitė-Matulionienė, Gintarė Rehacek, Vilija Vilkelienė, marijampolietis Regimantas Astrauskas bei Vilkaviškio literatė Renalda Mačiulskienė. Elektrėnų meno mokyklos mokiniai, vadovaujami Rimos Gritienės, ir akordeonistas, mokytojos Auksės Merkienės mokinys, šventės svečiams atliko keletą nuotaikingų kūrinių, sukėlusių tikrą ovacijų bangą.
Po oficialaus renginio visi rinkomės į modernią choreografijos salę, kur vaišinomės ir bendravome. Ačiū mieliems Regioninio Elektrėnų literatų klubo „Strėva‘‘ nariams, jų vadovei Vilijai Dobrovolskienei už draugystę, už prasmingą literatūrinę veiklą ir linkime gyvuoti dar ilgai, ilgai.
Vilija Vilkelienė,
„Rasos“ klubo vadovė