„Atodūsių verpetuose…“

„Atodūsių verpetuose…“

Šeštadienį Kalvarijos, Mari­jampolės, Jonavos, Vilkaviškio­ literatų klubų nariai vyko į literatūrinį renginį Vievio kul­tūros centre. Įvykis neeilinis – Regioniniam Elektrėnų litera­tų klubui „STRĖVA‘‘ – 25-eri.
Renginį pradėjo Elektrėnų meno mokyklos mokiniai ir jų ­mokytoja Rima Aleksandra Gritienė nuostabiu kūriniu, skir­tu kūrėjams, menininkams, kuris nuo pirmo akordo užbūrė salėje ­esančius klausytojus.
Šventinį renginį moderavo klubo vadovė Vilija Dobro­volskienė, klubui vadovaujanti nuo 2001 metų, kai Julijos ir Juozo Janonių, tuometinės bibliotekos direktorės Genės Dap­kevičienės bei Literatūros ir me­no muziejaus direktorės Jurgitos Chmieliauskienės iniciatyva buvo įkurtas Elektrėnų savivaldybės literatų klubas. Įžvalgi Vilijos akis, patirtis organizuojant renginius ir gilus mąstymas bei profesinis talentas sutilpti į 2 akademines valandas ir visus sudominti bei apglėbti dėmesiu atsispindėjo žmonių akyse ir aplodismentų jūroje.


Vilija įžengė į salę nešina dvidešimt penkiomis žvakelėmis, žyminčiomis klubo gyvavimo ju­bi­liejų. Šiuos jubiliejinius metus su­tiko aštuoniolika klubo narių. Į jų gretas panoro įsilieti ir literatai ne tik iš Elektrėnų savivaldy­bės, bet ir iš Vilniaus, Garliavos, Žiežmarių, Norvegijos, Trakų rajono. Tai parodo, kad klubas ir jų vadovė dirba tinkama linkme.
Literatų klubo jubiliejus įamžintas dvyliktajame „Strė­vos“ almanache „Atodūsių ver­petuo­se…“. Klubo veiklą pristatančiame straipsnyje rašoma: „Daug gražių renginių organizuota Elektrėnų bibliotekoje, LMM filiale Abromiškių svirne (dabar Krašto muziejus), buvusiame Literatūros ir meno muziejuje. Čia vykdavo susitikimai su savivaldybės mokyklų mokiniais, kuriančiais eiles, pasibuvimai su žinomais rašytojais, LNRS ir LRS nariais. Į organizuojamas temines kūrybos popietes atvykdavo svečių iš Kauno, Vilniaus, Šiaulių, Šakių, Marijampolės, Jonavos, Trakų, Kaišiadorių. Renginių metu skambėdavo ne tik eilės, prozos kūrinių ištraukos, bet ir įvairi muzika – nuo liaudies dainų, sutarti­nių iki gitaros, pianino, smuiko ar akordeono melodijų. Džiugu, kad glaudūs ryšiai klubą sieja su Pastrėvio, Gilučių, Žebertonių, Vievio, Pakalniškių, Balceriškių, Elektrėnų, Kietaviškių, Kazokiš­kių seniūnijomis ir bibliotekomis, Grabijolų kaimu, kur pristatomos klubo narių individualios knygos, almanachai, kur dalyvaujama susitikimuose su bendruomenių nariais. Be to, visada įdomiau pa­kviesti į susitikimus netradicinėse erdvėse, tad smagu, kad mums duris atveria ir minėtos bibliotekos, ir buvęs Elektrėnų vaikų pasaulis, kavinė „Smaližius“, Elektrėnų savivaldybės Tarybos salė, asociacija „Ištiesk gerumo ranką“.
Per 25 savo veiklos metus klubas organizavo Motinos, Tėvo, Knygnešio dienoms skirtus poezi­jos skaitymus, minėjo valstybines ir tautines šventes, klubo narių jubiliejus, sveikino kolegas, išleidusius savo originaliosios kūrybos knygas, domėjosi bendraminčių sakraline poezija ir klausėsi bažnytinio choro dainų, kvietė klubo narius ir bičiulius į naktinius poezijos skaitymus, kalėdines edukacijas, organizavo išėjusiųjų Anapilin strėviečių pagerbimo vakarus. Į amžinojo poilsio vietą klubas per 25 metus išlydėjo 13 literatų:
tai Vytautas Mizeras, Vaclovas Mačiulis, Regina Leonavičienė, Ona Maleravičienė, Kęstutis Rėklys, Leonas Baltrukėnas, Irena Černiauskienė, Algirdas Dambrauskas, Birutė Gruzdienė, Bronius Jasiulionis, Česlovas Vizbaras, Juozapas Kulvinskas-Juozapėlis, Genovaitė Žigutienė. Renginio metu išėjusiųjų į Amžinąją Šviesą atminimas buvo pagerbtas tylos minute, kompoziciją, sudarytą iš jų kūrybos, skaitė būsimoji klubo narė Angelė Statkuvienė.
Didelis literatų kūrybos kraitis yra ir kūrėjų išleistos individualios knygos ir bendri kūrybos pristatymai klubo almanachuose. Iki šios dienos jų išleista jau dvylika: „Paparčio žydėjimas“, „Laiko ženklai“, „Brydės“, „Minčių sodai“, „Saulėlydžio toliai“, „Kai žodžiai išeina į kelią“, „Lietuva, esu dalelė tavęs“, „Širdžių lieptai“, „Sidabruo­ja amžinybės nytys“, „Vėjarodžiai ­veidrodžio atminty“, „Žaibų sujungti“, „Atodūsių verpetuose“.
Literatūrinės popietės metu naujausia savo kūryba pasidalijo „Strėvos“ literatai Vladislava Kursevičienė, Onutė Kulbokienė, Elena Vidrinskienė, Elena Malašauskienė, Steponas Kirkilas, Arvydas Vyšniauskas, Nijolė Ustilienė, Nijolė Kudabienė, Aušrelė Jovarauskienė, Svetlana Kunauskienė, Rima Aleksandra Gritienė, Rusnė Kulevičiūtė, Vili­ja Dobrovolskienė
Renginyje dalyvavo sa­vi­valdybės vadovai: Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius, Ad­ministracijos direktorė Jekaterina Goličenko ir Elektrėnų seniūnijos seniūnė Toma Žilins­kytė. Jie atėjo į šventę nešini gražiausiais linkėjimais ir pilna vaza saldžiausių braškių. Meras strėviečius nustebino paskaitydamas eilėraštį iš naujojo almanacho „Atodūsių verpetuose‘‘. Mero pavyzdžiu pasekė ir seniūnė Toma. Vilija Dobrovolskienė padėkojo svečiams ne tik už puikiai pristatytas klubo narių eiles, už saldžias dovanas, bet ir už skirtą finansinę paramą, leidžiant jubiliejinį almanachą, ir šiltą bendrystę, nuola­ti­nį savivaldybės vadovų dėmesį ­literatams.
Po vadovų sveikinimų į sceną buvo kviečiami svečiai: Jonavos literatai Valerija Kašauskienė, Galina Plytnikienė ir Vilius Plytnikas ir Kalvarijos literatų klubo „Rasa‘‘ nariai“ Daiva Belickaitė-Matulionienė, Gintarė Rehacek, Vilija Vilkelienė, marijampolietis Regimantas Astrauskas bei Vilkaviškio literatė Renalda­ Mačiulskienė. Elektrėnų meno mokyklos mokiniai, vadovaujami Rimos Gritienės, ir akordeonistas, mokytojos Auksės Merkienės mokinys, šventės svečiams atliko keletą nuotaikingų kūrinių, sukėlu­sių tikrą ovacijų bangą.
Po oficialaus renginio visi rinkomės į modernią choreografijos salę, kur vaišinomės ir bendravome. Ačiū mieliems Regioninio Elektrėnų literatų klubo „Strėva‘‘ nariams, jų vadovei Vilijai Dobrovolskienei už draugystę, už prasmingą literatūrinę veiklą ir linkime gyvuoti dar ilgai, ilgai.

Vilija Vilkelienė,
„Rasos“ klubo vadovė

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