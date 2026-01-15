Ką Elektrėnuose gelbėjo TV pagalba?

„TV pagalbą“ į savo namus pasikvietė pagalbos sulaukti tikėjęsis Dainius ir Silvija Čižauskai
Julija Kirkilienė
Metų pradžia Elektrėnuose prasidėjo sensacingai. Per tokią realybės šou laidą „TV pagalba“, žurnalistų terminais kalbant, skirtą namų šeimininkėms, buvo parodytas pernai gegužės mėnesį Elektrėnuose atsitikęs įvykis, lietęs merą Gediminą Ratkevičių ir jo draugę. Laidoje reklamos gavo ir laikraštis „Elektrėnų kronika“. Iš tos „reklamos“ bet kuris nors kiek skaityti ir rašyti mokantis žmogus galėjo suprasti, kad šou laidoje teisybės ieškoti nereikia, nes nė mažiausiai patyręs žurnalistas, juo labiau leidinio redaktorius, skaitytojui niekada nepasakytų frazės, kad kažkoks politikas jam „liepė taip rašyti“, todėl jis taip rašė… Bet laidą į pagalbą kvietusi Silvija įtikinamai kalbėjo, kad meras Elektrėnuose valdo viską – policiją, teismus, Vaikų teisių apsaugos tarnybą, Socialinių paslaugų centrą, savivaldybės verslininkus ir net laikraštį „Elektrėnų kronika“, todėl straipsnis „(Ne)kaltas meras“ „parašytas merui paliepus“. Taip jai sakiusi redaktorė. Kas skaitė tą straipsnį, tikriausiai, jau vien iš pavadinimo suprato, kad merui ten pagyrų mažai, tik tarp kitų suinteresuotų asmenų pacituotas ir jo atsakymas laikraščiui. Iš tos neva reklamos žiūrovas ir gali spręsti, kiek tokiose laidose yra teisybės, o kiek melo… Ką mes telefonu kalbėjome su Silvija, redakcija, žinoma, turi įrašą, jei ką…
Priminsime tik, kad kalba laidoje vyko apie pernai gegužės mėnesį atsitikusį įvykį, kai mero draugės bute, kur ji gyveno su mažamečiais vaikais, buvo girtaujama, todėl Silvija savo buvusiai marčiai iškvietusi policijos pareigūnus, o šie – Vaikų teisės apsaugos tarnybą. Policijos pranešime buvo parašyta, kad vaikų mamai tuo metu buvo nustatytas 2,43 prom. girtumas, o vaikai perduoti į saugią aplinką.
Kas iš tiesų tuo metu vyko bute, redakcijai informacijos pateikė tik Silvija, nes tarnybos tokios informacijos žiniasklaidai neteikia. Bet Silvijos parodymų mes taip pat negalėjome spausdinti, kadangi vyko ikiteisminis tyrimas. Todėl parašėme tik tiek: „Ji (Silvija) redakcijai sakė, kad meras jai nieko blogo nepadaręs, o apie mamos konfliktą su dukra meras atsakęs, kad ji yra mama. Apie vaikų mamą moteris turėjo kitokią nuomonę, bet sakė tikinti, kad ji pasitaisys“.
Straipsnį redakcija privalėjo parašyti, nes įvykis buvo siejamas su viešu asmeniu – meru, bet informacijos galėjome gauti tik tiek: „Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pranešė, kad gegužės 11 d. Elektrėnuose „namuose neblaivi (2,43 prom.) moteris (gim. 1983 m.) smurtavo prieš dešimtmetę (gim. 2015 m.), tuo sukeldama jai fizinį skausmą. Surinkta medžiaga dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo“. Vaikų teisių apsaugos tarnybos sprendimu vaikai iš namų buvo paimti ir jiems suteikta laikina gyvenamoji vieta. Šiuo atveju, pas vaikų tėvą Dainių. Straipsnyje pacitavome vaikų tėvo įrašą jo „Facebook“ paskyroje, pakalbinome merą ir jo draugę, kurie pasakė tiek, kiek galėjo pasakyti spaudai. Straipsnis pradėtas buvo taip: „Elektrėnai – mažas miestas, kuriame dauguma vienas kitą pažįsta. Todėl viešumon iškilus skandalingam įvykiui – neva merui iškviesta policija, greitoji pagalba ir net Vaikų teisių apsaugos tarnyba, ieškojome informacijos, kuo mūsų meras taip nusikalto. Pasirodo, meras buvo įvykio vietoje, kur, pasak policijos pranešimo, neblaivi moteris smurtavo prieš mažametį vaiką. Kadangi meras yra viešas asmuo, informacijos ieškojome iš pirmų lūpų ir, kad nebūtume apkaltinti nereaguojantys į įvykius, skaitytojams pateikiame, mūsų nuomone, nešališką informaciją. Tiesa, pagal Asmens apsaugos duomenų ir Vaikų teisų apsaugos įstatymus, kitų įvykyje dalyvavusių asmenų niekaip įvardinti negalime, bet su kiekvienu susisiekėme ir išklausėme kiekvieno pateiktą informaciją, kuri iš dalies sutapo“. Straipsnis spausdintas 2025 m. gegužės 23 d. Nr. 21.
TV pagalbos laida parodyta šiais metais buvo todėl, kad beveik metus vykę teismai, pasak „TV pagalbos“, yra nutraukti, abiem šalims susitarus, o viena pusė įvykių dalyvių – mažamečių tėvelis ir močiutė – viešumo pasiprašė patys. Redakcijos žiniomis, teisėsaugos institucijos, įvertinusios situaciją ne socialiniuose tinkluose, o teisėtais būdais nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir įvertinusios teisinius pagrindus, vaikų mamai ikiteisminį tyrimą nutraukė. Iš mamos niekada nebuvo ir nėra atimta teisė dirbti vaikų mokytoja. Vaikų gyvenamosios vietos nustatymo klausimas sprendžiamas civilinėje byloje. Kol pastarasis klausimas nebus išspręstas, pagal teismo nustatytą laikiną tvarką vaikai gyvena ir pas tėvą, ir pas mamą pakaitomis. Kam įdomu, laidą peržiūrėti jau gali internetu: https://play.tv3.lt/shows/tv-pagalba-n-7,serial-2593343/serija-85.
Apie laidą „TV pagalba“ DI rašo: „Laidoje „TV pagalba“ vaidina tikri žmonės, sprendžiantys realias problemas, tačiau, kaip ir dauguma panašių, ne scenarijuotų, bet „režisuotų“ realybės šou, laidos dalyviai bei įvykiai dažnai būna dramatizuoti ar stilizuoti, siekiant sukurti įtampą ir pramogą žiūrovams, o komandos nariai, atliekantys savo vaidmenis, dalyvauja bendroje istorijoje“.