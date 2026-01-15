Aptartos investicijos ir kvapų kontrolės priemonės Kazokiškių sąvartyne: pabrėžiama nuolatinio dialogo su bendruomenėmis svarba

Aptartos investicijos ir kvapų kontrolės priemonės Kazokiškių sąvartyne: pabrėžiama nuolatinio dialogo su bendruomenėmis svarba

Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC) tęsia iniciatyvą reguliariai susitikti su aplink Kazokiškių sąvartyną (Elektrėnų sav.) gyvenančiomis bendruomenėmis. Pasak VAATC atstovų, toks dialogas leidžia ne tik pristatyti vykdomas ir planuojamas investicijas, bet ir tiesiogiai išgirsti gyventojų pastebėjimus, aptarti kylančius iššūkius bei kartu ieškoti sprendimų, galinčių mažinti sąvartyno poveikį aplinkai ir gyvenimo kokybei.

Panašūs susitikimai su bendruomenėmis vyko ir 2025 metų vasarą, o šių metų sausio 15 dieną susitikimas buvo surengtas pačiame Kazokiškių sąvartyne. Susitikime dalyvavusiems šešių bendruomenių atstovams pristatyti pagrindiniai jau įgyvendinti ir artimiausiu metu planuojami projektai. Dėmesys skirtas tiek sprendimams, kuriais siekiama mažinti į sąvartyną patenkančių atliekų kiekius, tiek priemonėms, padedančioms valdyti esamos infrastruktūros keliamus iššūkius, įskaitant kvapų sklaidą.

„Puikiai suprantame, kad sąvartynas, nors lieka būtina regioninės atliekų tvarkymo sistemos dalimi, gali kelti nepatogumų aplinkiniams gyventojams. Todėl privalome nuosekliai taikyti jau veikiančias priemones ir kartu ieškoti naujų sprendimų, kurie galėtų dar labiau sumažinti poveikį. Ne mažiau svarbu – atvirai ir aiškiai komunikuoti apie savo veiklą bei planus su bendruomenėmis, kurios gyvena arčiausiai šio objekto. Būtent tokiu principu ir vadovaujamės: siekiame ne tik informuoti, bet ir išgirsti. Tikiu, kad šis dialogo formatas jau duoda apčiuopiamos naudos ir esu dėkingas bendruomenių atstovams už aktyvų įsitraukimą“, – sako VAATC vadovas Paulius Martinkus.

Pasak jo, visa regiono atliekų tvarkymo sistema kryptingai siekia, kad antriniam naudojimui ar perdirbimui tinkamos atliekos nepatektų į sąvartyną – mažėtų bendras srautas atliekų, kurios atsiduria sąvartyne.

„Šiandien realybė lieka tokia, kad sąvartynai Lietuvoje vis dar yra reikalingi – atliekų šalinimo poreikis išlieka visoje šalyje. Kazokiškių sąvartyne šalinamų atliekų kiekiai palaipsniui mažėja, tačiau tai yra ilgalaikis procesas. Todėl mūsų dabartinis fokusas – užtikrinti, kad esamų atliekų tvarkymas keltų kuo mažiau nepatogumų aplinkiniams gyventojams“, – teigia P. Martinkus.

Vienas svarbiausių šiuo metu įgyvendinamų projektų – Vilniaus regiono nepavojingų atliekų sąvartyno esamo kaupo galutinis uždengimas. Šie darbai pradėti 2025 metų rugsėjį, o užbaigti planuojama – per 2026 metus. Galutinis sąvartyno sekcijų uždengimas laikomas esminiu žingsniu mažinant poveikį aplinkai: tai padės reikšmingai sumažinti nemalonių kvapų sklaidą, pagerinti sąvartyno dujų surinkimo ir panaudojimo efektyvumą, taip pat sumažinti į sąvartyną patenkančių kritulių kiekį ir susidarančio filtrato apimtis.

„Natūralu, kad kaupe laikomos atliekos skleidžia kvapus, taip pat kvapų gali kilti ir iš sąvartyne veikiančių nuotekų valymo įrenginių. Kvapų sklaidos valdymas yra vienas sudėtingiausių uždavinių, kuriam spręsti skiriame itin daug dėmesio ir resursų“, – pabrėžia VAATC vadovas.

VAATC taip pat investuoja į aplinkos stebėseną. 2025 metų sausį sąvartyno teritorijoje ir aplink ją buvo įrengtos trys specialios oro kokybės monitoringo stotelės. Viena iš stotelių pastatyta Kazokiškių gyvenvietėje, o duomenys viešai skelbiami organizacijos interneto svetainėje. Ši sistema leidžia realiuoju laiku stebėti situaciją ir, esant poreikiui, operatyviai reaguoti. Pagrindinė stebima medžiaga – sieros vandenilis, kuris susidaro tiek gamtinėje aplinkoje, tiek sąvartyno dujose, taip pat aptinkamas skystose trąšose, srutose ar mėšle. Sąvartyno nuotekų valymo procese naudojama sieros rūgštis, kurios skaidymosi metu gali išsiskirti tam tikra dalis sieros vandenilio. VAATC teigimu, jau 2026 metais greta esamų įrenginių planuojama diegti naujus sprendimus. Jie taps bendro sąvartyno nuotekų valymo komplekso dalimi, leis reikšmingai sumažinti sieros rūgšties naudojimo poreikį ir atitinkamai – su šiuo procesu susijusių kvapų sklaidą.

Pasak VAATC, kvapų mažinimui Kazokiškių sąvartyne nuolat taikomas visas kompleksas priemonių. Pirmiausia – sąvartyno kaupe susidarančių dujų surinkimas – surinktos dujos panaudojamos šilumos ir elektros gamybai Vievio gyventojams. Antroji priemonė – atliekų kaupų uždengimas gruntu. Trečioji – biologinės kvapų mažinimo priemonės (probiotikai), kurios, esant tinkamoms oro sąlygoms, specialiu dronu purškiamos kaupo vietose, kur vyksta aktyvūs atliekų šalinimo ir šlaitų formavimo darbai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Aptartos investicijos ir kvapų kontrolės priemonės Kazokiškių sąvartyne: pabrėžiama nuolatinio dialogo su bendruomenėmis svarba
Ką Elektrėnuose gelbėjo TV pagalba?
Redakcijos laiškas skaitytojams: mums labiausiai reikia Jūsų paramos
Vandenlenčių parkui veiklą galima tęsti

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

„Kaunas Ice Christmas Cup 2025“ varžybose iškovoti 7 medaliai!
Elektrėnuose – pirmosios muaythai varžybos: kova, pagarba ir bendrystė
Iškovojo bronzos medalį
Finalinės reitingo varžybos

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44