Jonams ir ne tik… – Joninių šventė Beižionyse suvienijo bendruomenę

Jonams ir ne tik… – Joninių šventė Beižionyse suvienijo bendruomenę

Beižionių seniūnas Mindaugas Makūnas pasveikino Jonus ir Janinas

 

Birželio 24-ąją Beižionių kultūros klubas prisipildė muzikos, džiaugsmo ir tikros Joninių magijos. Į koncertą „Jonams ir ne tik…“ susirinko beižioniečiai ir svečiai, pasiruošę kartu švęsti ­ilgiausią metų dieną.
Šventės metu ypatingas dėme­sys buvo skirtas varduvininkams. Nuoširdžiai pasveikinta Janina Šereivienė, o taip pat Jonai – Jonas Kuliešius, Jonas Makarevičius ir Jonas Brazinskas. Visi jie buvo iškilmingai vainikuoti ąžuolų vainikais ir pasipuošė kepuraitėmis su užrašu „Myliu Beižionis“. Varduvininkams skambėjo nuoširdūs linkėjimai ir gausūs aplodismentai.
Šventinę nuotaiką kūrė atlikėja Edita, pakvietusi susirinkusiuosius kartu dainuoti ir mėgautis vasariška muzika. Tačiau bene didžiausiu renginio siurprizu tapo Elektrėnų savivaldybės mero atlikta daina apie Elektrėnus. Kūrinys sulaukė tokio didelio susižavėjimo, kad klausytojai vieningai prašė jį pakartoti. Skambant dainai žmonės plojo, dainavo kartu, šoko, o pasi­ro­dymui pasibaigus negailėjo ovacijų.
Po koncerto buvo smagiausia Joninių pramoga – surasti paparčio žiedą. Tradicinėje paparčio žiedo paieškoje sėkmė nusišypsojo Genutei Cikanavičienei – ji surado paslaptingąjį Joninių žiedą. Beižionių seniūnas jai įteikė atminimo dovanėlę, o susirinkusieji pasveikino laimėtoją gausiais ­plojimais.
Šventės metu veikė ir Elektrė­nų socialinių paslaugų centro ­Globos centro informacinė stotelė, kurioje buvo pristatoma Vaikų ­globos savaitė ir Globėjo diena. Specialistai pasakojo apie vaikų globą, globėjų svarbą ir kvietė bendruomenę prisidėti prie globos idėjos sklaidos. Visiems renginio dalyviams išdalinta informacija, dauguma apdovanoti ypatingomis dovanėlėmis.
Susidomėjimo sulaukė Beižio­nių bibliotekos paroda „Joninių skoniai“ bei edukacija „Beižionių Joninių koliažas“. O vėliau visi buvo pakviesti į gardžiąją „Šal­tibarščių fiestą“, kuri tapo puikia proga pabendrauti ir pasidalyti šventės įspūdžiais. Šaltibarčius ir bulves petiekė Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius ir Beižionių seniūnas Mindaugas Makūnas.
Visą popietę netrūko šokių, ­juoko ir geros nuotaikos. Susirinkusieji dainavo, linksminosi, fo­tografavosi ir mėgavosi bendryste. Tokios akimirkos dar kartą primena, kad didžiausia šventės vertė yra kartu praleistas laikas ir stipri bendruomenė.
Nuoširdžiai dėkojame renginio rėmėjams – Beižionių seniūnijai ir UAB „Gintarinė jūra“ vadovei Jūratei Ramanauskienei. Jūratei ypatingai ačiū už labai skanius šal­tibarščius. Labai ačiū atlikėjai ­Editai Pankevičiūtei-Čižauskienei,­ Elek­trėnų savivaldybės merui Ge­dimi­nui Ratkevičiui už nuoširdų bendravimą su bendruomene ir visus nustebinusią muzikinę dovaną – dainą apie Elektrėnus. Labai dėkojame Elektrėnų socialinių paslaugų centro Globos centro specialistėms, visiems pagalbininkams ir kiekvienam šventės dalyviui.
Ačiū visiems, kurie buvote kartu. Jūsų šypsenos, dainos, šokiai ir gera nuotaika sukūrė tikrą Joni­nių stebuklą. Tokios akimirkos primena, kokia stipri ir vieninga yra mūsų Beižionių bendruomenė. Iki kitų susitikimų Beižionyse! ­Gražios, saulėtos ir prasmingos vasaros visiems!

Beižionių kultūros namų inf.

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