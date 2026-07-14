Ansamblio „Svaja“ viešnagė Bukonyse

Kai liaudiška muzika Bukonių parke skambėjo, ratu sukosi net saulė su vėju. Daug bičiulių ir bendraminčių į šventę susiėjo: Bukonių KC liaudiška kapela „Žadupė“, Panoterių KC liaudiškos muzikos ansamblis „Paprastai“, Širvintų KC Anciūnų kaimo kapela, Žaslių KC kapela „Žasla“, Kalvarijos vokalinis instrumentinis ansamblis „Gija“, Vaišvydavos asociacijos vokalinis ansamblis „Garšvė“, Kaišiadorių r. Dovainonių kaimo kapela „Dovaina“ ir Elektrėnų KC Semeliškių vokalinis ansamblis „Svaja“.
Renginio dalyvius ir svečius sveikino Seimo narys Eugenijus Sabutis, Jonavos r. savivaldybės tarybos narė, Bukonių KC vadovė Karolina Petrenčiuk-Naujokienė, Jonavos r. savivaldybės tarybos narė Renata Mikalauskienė bei Bukonių seniūnijos seniūnas Valeras Mikalauskas.
Buvo ir romantiškų, ir humoristinių dainų, ir šventės akimirkų smagių, ir valgių skanių. O ypač burnoje tirpo bendruomenės virėjų virta košė – visi valgė atsilošę.
Tarsi vyšnaitė ant festivalio torto: šventę vainikavo nuotaikinga kapela „Daumantų muzikantai“. Lydėjo nuotaika gera, skambėjo liaudiška daina. Lai daug metų ji vienija po pasaulį išsibarsčiusius tautiečius ir ateities kartas.
Nuoširdi padėka Elektrėnų kultūros centrui už galimybę nuvykti į Bukonių II respublikinio festivalio „Liaudiška daina“ šventę. Ačiū ansamblio „Svaja“ vadovei Gražinai Barzdaitienei už neblėstančią energiją ir liaudiškos muzikos tradicijų puoselėjimą.
Ir aš ten buvau, Jonavos kraštą aplankiau, liaudiškas dainas dainavau, daug skanėstų ragavau…
Nijolė Ustilienė