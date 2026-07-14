Mažumos valandoje dideli reikalai

Savivaldybės tarybos mažuma – opozicija pasiskelbę keturių frakcijų nariai. Edvardo Baleišio nuotr.
Julija Kirkilienė
Nors daug klausimų birželio 23 dienos posėdyje buvo išdiskutuota, bet opozicija mažumos valandai klausimų irgi pasiliko daug. Kai kurie klausimai kartojosi, o kai kurie įdomūs galėtų būti skaitytojams.
Trukdo motorinis vandens transportas
Mažumos valandai už posėdžių stalo meras pakvietė vicemerus ir administracijos direktorę. Klausimus opozicija administracijai buvo paruošusi raštu, bet meras dar paprašė pakartoti – kad vyktų ne monologas, o dialogas.
Pirmuoju klausimu kalbėjo Viktorija Juknevičienė. Ji priminė ne naujieną, o keletą metų besitęsiančią problemą dėl nesaugių ir poilsiautojams nepatogumų keliančių vandens priemonių eismo Pastrėvio paplūdimyje. Nors savivaldybė įrengusi vaizdo stebėjimo kameras, vandens motociklininkai nepaiso nei kamerų, nei ženklų. Be to dar surado naują nišą – upės vagą, neįeinančią į marių teritoriją. Dėl vandens eismo pažeidimų žmonės kviečia tai policiją, tai aplinkos apsaugos specialistus, bet sudrausminti tvarkos pažeidėjų niekas negali. Aplinkos apsaugos specialistai esą gyventojams aiškino, kad eismo ribojimą vandens transportui gali nustatyti savivaldybės. Pasak tarybos narės, jei motorinių transporto priemonių naudotojai nesilaiko taisyklių, gal reikėtų galvoti, kaip išvis vandens transporto eismą Elektrėnų mariose uždrausti.
Meras atsakė, kad taryba turi tokią teisę – pakoreguoti bendrąjį planą, nustatant vietas, kur galima vandens sporto veikla ir kur draudžiama. Bėda tik, kad tas planas dar nepatvirtintas ir iki rudens, ko gero, nebus patvirtintas. Todėl šiam sezonui problemos išspręsti gali nepavykti. Savivaldybė gali tik dažniau prisikviesti kontroliuojančias institucijas tvarkai palaikyti.
Mero pavaduotojas Marius Urvakis pažadėjo dar kartą suorganizuoti tarpinstitutinį pasitarimą su kontroliuojančiomis tarnybomis, kurių yra bent trys, ir pamėginti klausimą spręsti dar šį sezoną.
Apie konkursus į pareigas
Dešimčiai opozicijoje dirbančių tarybos narių abejonių dėl skaidrumo sukėlė dviejų asmenų – Tomos Žilinskytės ir Virgilijaus Prusko – atranka į pareigas. 30 metų sukaktį liepos mėnesį švęsianti T. Žilinskytė lamėjo konkursą į Elektrėnų seniūnijos seniūnės pareigas. 57 metų Virgilijus Pruskas 2023 metais dėl įtarimų kyšininkavimu Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centre, kur jis dirbo Kazokiškių sąvartyno eksploatacijos skyriaus vadovu, išstojęs iš Liberalų sąjūdžio partijos, laimėjo konkursą į Elektrėnų sporto centro direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigas.
Klausimų apie konkursą į Elektrėnų seniūnijos seniūnės pareigas uždavė R. Baravykas.
Administracijos direktorė kantriai atsakinėjo, kad konkursą seniūno pareigoms užimti organizavo Viešojo valdymo agentūra, konkursas vykęs pagal nustatytas taisykles. Norą užimti šias pareigas pareiškė 11 dalyvių, dokumentus pateikė 8, o konkurse gyvai dalyvavo 5 pretendentai. Deja, informacijos apie kitus konkurse dalyvavusius kandidatus ir surinktus balus informacijos nepateikė, nes pagal įstatymus duomenys neskelbiami, kandidatai duomenis gavo asmeniškai. Komisiją sudarė Viešojo valdymo agentūra. Komisijos sudėtyje, kaip darbdavys, buvo administracijos direktorė Jekaterina Goličenko, mero pavaduotojas Marius Urvakis, kaip savivaldybėje kuruojantis ūkį, seniūnaičių sueigoje išrinkti 4 seniūnaičiai ir Agentūros atstovas. Administracija iš Agentūros gavo informaciją, kad konkursas įvyko ir jį laimėjo T. Žilinskytė. Patikrinus pretendentės priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas duomenis, nenustatyta duomenų, dėl kurių ji pareigų eiti negalėtų.
Edvardas Baleišis klausė apie konkursą į Elektrėnų sporto centro direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigas. Pirmiausia jis klausė, kur buvo paskelbta informacija apie konkursą ir ar konkurso sąlygose nebuvo reikalavimo kandidatui dėl nepriekaištingos reputacijos.
Meras atsakė, kad apie konkursą, kaip reikalauja taisyklės, paskelbta buvo Viešojo valdymo agentūros ir savivaldybės e. svetainėse. Pretendentai buvę du, abu pildė nepriekaištingos reputacijos deklaraciją ir perskaitė deklaracijos klausimus, į kuriuos pretendentai atsakė. Vienas iš klausimų buvo, ar esate pripažintas kaltu dėl labai sunkaus nusikaltimo, ir panašūs klausimai, į kuriuos buvo atsakyta neigiamai, todėl pretendentai atitiko nepriekaištingos reputacijos reikalavimus. Komisijoje dalyvavo Viešųjų pirkimų specialistas ir Sporto centro administracijos atstovai. Dalyvavo du kandidatai, bet daugiau balų surinko V. Pruskas. Į E. Baleišio pastabas apie konkursą laimėjusio Sporto centro direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams V. Pruskaus įtarimus korupcijos byloje ir jo priklausymą Liberalų sąjūdžiui, kuriam priklauso ir meras, atsakyta buvo, kad V. Pruskas nėra partijos narys. Apie konkursą laimėjusį pretendentą buvo pranešta Specialiųjų tyrimų tarnybai ir gauta informacija, nesuteikianti pagrindo V. Pruskaus į pareigas nepriimti.
Apie kelius, tiltus ir planus
Opozicija gavo atsakymus apie darbuotojų saugų patekimą į nuo rudens veiklą pradėsiantį RIMI logistikos centrą. Tilto per autostradą statyti nesiruošia nei „Via Lietuva“, nei savivaldybė, nei RIMI Lietuva. Logistikos centras paskaičiavo, kad darbuotojus vežioti į darbą atsieis pigiau, nei statyti tiltą, o „Via Lietuva“ ir savivaldybė neturi tam lėšų. Darbuotojams, pėsčiomis į darbą einantiems per vienintelį Elektrėnų viaduką, teks sekti kelio ženklus ir laikytis Kelių eismo taisyklių. Atsakyta opozicijai buvo apie aktyvų bendradarbiavimą su „Via Lietuva“ dėl kitų kelių remonto darbų. Dar kartą buvo daug diskutuota apie sąvartyno veiklą. M. Urvakis informavo, kad ekstremali situacija dėl sąvartyno nėra atšaukta, komisija vykdo sąvartyno operatoriaus pateikto priemonių plano kontrolę ir geri pokyčiai sąvartyno veikloje yra pastebimi.
Ilgai ir kantriai meras atsakinėjo apie Vilniaus regiono plėtros plano pažangos priemonių projektų vykdymus. R. Baravykas prašė informuoti apie vykdomą ar įvykdytą projektą ir pasiektus pažangos rodiklius, kokie pirkimai ir už kokias sumas atlikti, kokie pasirinkti rangovai ir kt. Klausimai apie planuojamus projektus ir jų vykdymą nuolatos yra svarstomi tarybos posėdžiuose. Apie vieną tokių projektų – Skaitmeninio meno centro steigimą – pateikta informacija, kad pasirašyta sutartis dėl projektavimo. Tokį centrą planuojama pastatyti buvusiame „Vaikų pasaulyje“ vietoj paliktų senų atrakcionų.