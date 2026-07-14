Joninės Pylimuose 2026 – bendrystės, tradicijų ir geros nuotaikos šventė

Pylimų kaime nuaidėjo tradicinė, jau dešimta Joninių šventė, į kurią susirinko gausus būrys vietos gyventojų ir svečių. Šventę pradėjo bendruomenės pirmininkas Modestas Važnevičius, pasveikino visus susirinkusius su Joninėmis ir palinkėjo linksmos bei prasmingos šventės. Tradiciškai buvo pasveikinti ir apdovanoti varduvininkai – Jonai, Janinos ir Rasos, kuriems skambėjo nuoširdūs sveikinimai ir linkėjimai. Vasaros saulėgrįžos vakarą netrūko puikios nuotaikos, muzikos, žaidimų ir gražių lietuviškų tradicijų. Šventinę nuotaiką gyvino kaimo kapela „Pylimėlis“, vadovaujama Onutės Nenartavičienės. Skambios lietuviškos dainos kvietė visus ne tik klausytis, bet ir kartu dainuoti bei šokti. Iki pat sutemų šokių aikštelėje sukosi poros, vienas po kito ėjo rateliai. Mažųjų šventės dalyvių laukė įvairūs žaidimai ir pramogos, tačiau didžiausio susidomėjimo sulaukė Snieguolės Veželienės surengta muilo burbulų edukacija. Vaikai su džiaugsmu gaudė spalvingus burbulus ir patys mokėsi juos kurti. Netrūko pramogų ne tik vaikams, bet ir suaugusiems – visi noriai įsitraukė į nuotaikingus žaidimus, rungtis ir kitas smagias veiklas. Joninių tradicijos atsispindėjo ir kūrybinėse veiklose – Jurgita Seliutaitė padėjo šventės dalyviams kurti nuostabias žolynų kompozicijas, kurios džiugins ne vieną Pylimų gyventojų namų kampelį ir primins senąsias vasaros saulėgrįžos apeigas. Po sveikinimų ir šventinės programos visi dalyviai buvo pakviesti pasivaišinti gardžiu plovu, kuris subūrė bendruomenę prie bendro stalo. Šį gardžiausią šventinį patiekalą pagamino bendruomenės pirmininkas Modestas Važnevičiaus, sulaukęs gausybės pagyrų, ir ne veltui, nes plovo gaminimo čempionate Pylimų kaimo bendruomenės komanda laimėjo bronzos apdovanojimą. Vakarui temstant sulaukėme ir senųjų Joninių papročių – buvo menamos mįslės, uždegtas Joninių laužas, prie kurio susibūrė visi šventės dalyviai. Kaip ir kasmet, drąsiausieji leidosi ieškoti paslaptingojo paparčio žiedo. Tiesa, jo nepavyko rasti ir šįkart. Jau dešimt metų jo ieškome, tačiau vilties neprarandame – tikime, kad kitais metais sėkmė nusišypsos ir pagaliau atrasime legendinį paparčio žiedą. Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šios gražios šventės organizavimo ir įgyvendinimo, o už įamžintas akimirkas ir puikias šventės nuotraukas – Pylimų kaimo jaunimo erdvės koordinatoriui Dominykui Nenartavičiui ir „FOTOTEMA“. Joninių susibūrimas dar kartą parodė, kad didžiausia bendruomenės vertybė – bendrystė, gyvos tradicijos ir žmonės, kurie savo nuoširdumu sukūrė visų laukiamą vasaros šventę. Kitais metais vėl susitiksime prie Joninių laužo – su naujomis viltimis, gera nuotaika ir, kas žino, galbūt pagaliau surastu paparčio žiedu.
Janina Kandratavičienė,
Pylimų bibliotekos bibliotekininkė