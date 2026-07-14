Lietuvos optometrininkų asociacija perspėja: nelegalios atvažiuojamosios regos patikros kelia pavojų gyventojų sveikatai

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba įspėja, kad regos patikros ne licencijuotose sveikatos priežiūros įstaigose yra neteisėtos. Lietuvos optometrininkų asociacija ragina gyventojus nepasitikėti abejotinais pasiūlymais ir prieš tikrinantis regėjimą įsitikinti, kad paslauga teikiama teisėtai.
Pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai daugėja įmonių ir įvairių paslaugų teikėjų, kurie nedideliuose miesteliuose ir kaimuose organizuoja vadinamąsias atvažiuojamąsias regos patikras. Gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti regėjimą seniūnijose, bibliotekose, kaimų bendruomenių namuose, kultūros centruose, viešbučiuose ar kitose vietose bei patalpose, kurios nėra licencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos.
Lietuvos optometrininkų asociacijai (LOA) tokios veiklos plitimas kelia rimtą nerimą. Gyventojams sudaromas įspūdis, kad jiems teikiama profesionali sveikatos priežiūros paslauga, nors iš tiesų ji gali būti vykdoma neteisėtai, nesilaikant sveikatos priežiūros paslaugoms keliamų reikalavimų.
Susirūpinimą sustiprino ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos (VASPVT) paskelbta informacija. Tarnyba aiškiai nurodo, kad regos ar klausos patikros, atliekamos ne sveikatos priežiūros įstaigoje, yra neteisėtos. Net ir licencijuotas sveikatos priežiūros specialistas negali tokių paslaugų teikti seniūnijoje, bibliotekoje, kultūros centre ar kitoje vietoje, kuri nėra licencijuota asmens sveikatos priežiūros įstaiga.
VASPVT taip pat atkreipia dėmesį, kad informacija apie tokias „nemokamas regos patikras“ dažniausiai platinama socialiniuose tinkluose, vietos spaudoje ar skelbimuose. Atvykusiems gyventojams atliekamas regėjimo patikrinimas, o po jo dažnai siūloma įsigyti akinius ar kitas optikos priemones. Tarnyba perspėja, kad tokias patikras gali atlikti ir medicininio išsilavinimo neturintys asmenys.
Lietuvos optometrininkų asociacijos (LOA) prezidentė Vaida Kačergienė sako, kad visuomenė turi aiškiai suprasti – teisėta sveikatos priežiūra negali būti teikiama bet kur.
„Nei vienas licencijuotas gydytojas oftalmologas, optometrininkas ar kitas sveikatos priežiūros specialistas nerizikuos savo profesine licencija ir neteiks sveikatos priežiūros paslaugų nelegaliai. Tai reikštų grėsmę ne tik jo karjerai, bet ir atsakomybę prieš pacientą bei valstybę. Todėl gyventojai turėtų užduoti sau labai paprastą klausimą – jeigu regos patikra vyksta seniūnijoje, bendruomenės namuose ar kitoje nelicencijuotoje vietoje, kas iš tikrųjų tikrina mano regėjimą ir ar jis turi teisę tai daryti?“
Pasak Vaidos Kačergienės, žmonės dažnai suklaidinami profesionaliai atrodančia reklama, modernia įranga ar pažadu nemokamai pasitikrinti regėjimą. „Balta apranga, modernūs prietaisai ar užrašas „nemokama regos patikra“ dar nereiškia, kad žmogui teikiama teisėta sveikatos priežiūros paslauga. Jeigu paslauga teikiama pažeidžiant įstatymus, kyla pagrįstų abejonių ir dėl jos kokybės, ir dėl ją teikiančių asmenų kompetencijos.“
Regos patikra – ne tik akinių stiprumo nustatymas
Asociacijos prezidentė pabrėžia, kad regos patikra nėra tik akinių recepto išrašymas. „Regėjimo pablogėjimas gali būti pirmasis glaukomos, kataraktos, tinklainės ligų, cukrinio diabeto ar kitų rimtų sveikatos sutrikimų požymis. Todėl regos patikra nėra rinkodaros akcija ar priemonė parduoti akinius. Tai sveikatos priežiūros paslauga, nuo kurios gali priklausyti žmogaus regėjimas ir gyvenimo kokybė.“
VASPVT taip pat perspėja, kad nelegalių patikrų metu žmogus gali negauti visavertės sveikatos priežiūros. Jei regėjimo sutrikimo priežastis neįvertinama tinkamai, gali būti nepastebėtos rimtos akių ligos, laiku neskiriami papildomi tyrimai ar gydymas.
Kas atsakys už klaidingą išvadą?
Lietuvos optometrininkų asociacija (LOA) atkreipia dėmesį, kad nelegalių regos patikrų metu pacientai netenka svarbiausios garantijos – aiškios profesinės atsakomybės.
„Jeigu žmogui nebus laiku pastebėta rimta akių liga arba bus neteisingai įvertinta jo regėjimo būklė, kas už tai atsakys? Licencijuoti specialistai atsako už savo sprendimus, jų veiklą prižiūri valstybė. Nelegalios veiklos atveju tokios atsakomybės dažnai nelieka.“
Abejonių kelia ir įsigyjamų akinių kokybės garantijos
Lietuvos optometrininkų asociacija (LOA) pabrėžia, kad gyventojai rizikuoja ne tik savo sveikata, bet ir kaip vartotojai. „Žmonės turi suprasti, kad pirkdami akinius nelegalios regos patikros metu jie rizikuoja likti be įprastų vartotojų garantijų. Ar bus išduotas pirkimą patvirtinantis dokumentas? Ar bus suteikta įstatymuose numatyta garantija? Kur reikės kreiptis, jei akiniai bus pagaminti nekokybiškai, lęšiai parinkti netinkamai arba gaminys neatitiks užsakymo?
Licencijuotose optikos įmonėse, kuriose vieno vizito metu atliekama ir regos patikra, ir užsakoma akinių gamyba pagal receptą, vartotojas gauna aiškias garantijas, gali pareikšti pretenziją dėl gaminio kokybės, pasinaudoti garantiniu aptarnavimu ir ginti savo teises. Tuo tarpu nelegalios veiklos atvejais žmogus gali likti vienas su savo problema ir neturėti kam pareikšti pagrįstų reikalavimų.“
Pasak Vaidos Kačergienės, akiniai nėra paprasta prekė – tai individualiai žmogui pritaikoma regos korekcijos priemonė, todėl jų kokybė, tikslumas ir profesionalus pritaikymas turi tiesioginę įtaką žmogaus regėjimui.
Kaip įsitikinti, kad paslauga teikiama teisėtai?
Lietuvos optometrininkų asociacija (LOA) ragina gyventojus prieš registruojantis regos patikrai visada pasitikrinti:
* ar paslaugą teikianti įstaiga turi galiojančią asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją;
* ar specialistas turi galiojančią optometrininko arba gydytojo oftalmologo licenciją;
* ar paslauga teikiama licencijoje nurodytoje veiklos vietoje.
VASPVT interneto svetainėje viešai galima patikrinti tiek sveikatos priežiūros įstaigų, tiek specialistų licencijas.
Pastebėjus galimai neteisėtai teikiamas regos patikros paslaugas, gyventojai raginami apie tai pranešti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai.
Sveikata negali tapti prekybos priemone
Lietuvos optometrininkų asociacija (LOA) ragina gyventojus nepasitikėti vien pažadais apie nemokamas regos patikras ir visada įsitikinti, kad paslauga teikiama teisėtai.
„Sveikatos priežiūra nėra kilnojamoji prekyba, o žmogaus regėjimas nėra priemonė parduoti prekę. Nelegalios atvažiuojamosios regos patikros kelia pavojų todėl, kad žmonėms sukuriama profesionalios medicinos paslaugos iliuzija. Tačiau už jos gali slypėti veikla, kuri neatitinka teisės aktų reikalavimų. Kviečiame gyventojus būti budrius ir rinktis tik licencijuotas sveikatos priežiūros įstaigas. Regėjimas yra per daug svarbus, kad juo būtų rizikuojama dėl abejotinų pažadų ar tariamai nemokamų pasiūlymų”, – reziumuoja Vaida Kačergienė.
Daugiau informacijos:
Lietuvos optometrininkų asociacija (LOA) Prezidentė Vaida Kačergienė,
telefonas +37068684452, elektroninis paštas: optometrininkuasociacija@gmail.com