Išnykusios mokyklos, išlikę prisiminimai: Rusakalnio ir Zabarijos mokyklų istorija

Buvusi Rusakalnio mokykla šiandien stovi apleista
Virginija Jacinavičiūtė
Kol laiko mašinos dar niekas neišrado, persikelti į senesnius laikus padeda autentiški pasakojimai. Juose – asmeninė istorija, maža dėlionės dalis, kuri padeda bent kažkiek įsivaizduoti, o kaip gi ten buvo. Šiandien keliamės į dar dvi mokyklas, kurios jau užvėrė duris amžiams. Tai Rusakalnio ir Zabarijos mokyklos – du nedideli švietimo židiniai, kuriuose kadaise skambėjo vaikų balsai, o dabar teliko tik prisiminimai.
Dviejų aukštų pastatas prie kelio
Mūrinis, dviejų aukštų Rusakalnio mokyklos pastatas šiandien tebestovi šalia kelio Vievis–Daugirdiškės. Bet buvusi mokykla apleista: langai išdaužyti, lauko sienos apaugusios vijokliais. Koridorius pajuodęs tarsi po gaisro, ant virvių kabo drabužiai, leidžiantys manyti, kad pastate gali gyventi asocialūs asmenys. Žvelgiant į pastatą, sunku įsivaizduoti, kad kadaise čia virė mokyklos gyvenimas.
Šioje mokykloje iki uždarymo trejus metus dirbo matematikos mokytojas Petras Adžgauskas – vėliau ilgametis „Ąžuolyno“ mokyklos pedagogas. Mokykla jam įsiminė kaip negausi mokinių, ir kad beveik visi mokytojai buvo atvažiuojantys iš kitų vietovių. Lietuvių kalbos mokytoju kurį laiką dirbo iš Vievio atvažiuojantis Algirdas Lučiūnas, o paskutiniaisiais metais – Anelė Glėbienė. Direktorė Danutė Mikalajūnienė dėstė biologiją ir geografiją. Rusų kalbos mokytoja buvo Lidija Volyniec. Fizinį lavinimą vedė Liubartas Maldanis, o dailę ir matematiką kurį laiką dėstė ir jo žmona Maldanienė. Maldaniai gyveno gretimame Nuobariškių kaime.
Uždarius mokyklą apie 1974–1975 metus, mokinius perkėlė į Vievį ir Pastrėvį. Mokytojai irgi išsiskirstė: P. Adžgauskas dar aštuonerius metus dirbo Vievio vakarinėje mokykloje, ten dirbo ir D. Mikalajūnienė. Pavaduotoja, istorijos mokytoja Elena Urbanavičienė vėliau tapo Vievio darželio vedėja. Mokykloje taip pat dirbo Angelė Paškevičienė, kuri dabar gyvena Balceriškių kaime, ir pradinių klasių mokytoja Genė Čižienė, kuri vėliau rado vietą Vievio vidurinės mokyklos bibliotekoje.
Berniukų klasė
Vievio gimnazijos matematikos mokytojas Miroslavas Franckevičius į Rusakalnio mokyklą atėjo 1967 metais, būdamas šešerių. Šią mokyklą pasirinko, nes ji buvo arčiausiai namų – šeima gyveno Bukiškėse. Kaip pasakoja pašnekovas, galėjo rinktis ir Vievio mokyklą, tačiau nei jis, nei brolis Eugenijus to nenorėjo. Vaikai iš kaimo prisibijojo didelės mokyklos. Vyresnis brolis lankė Vievininkų mokyklą, paskui mokėsi Vievyje. Pašnekovas prisiminė, kad tose vietovėse veikė ir nedidelė, privačiame name įrengta Vilūniškių mokykla. Įsiminė, kad šalia mokyklos buvo vokiečių karių kapinės. Bet mokykla buvo uždaryta, kai M. Franckevičius ėjo į pirmą klasę.
Prisiminimai
Pašnekovas sako, kad Rusakalnio mokykla buvo išskirtinė, nes vaikai kalbėjo lenkiškai. Įdomi buvo ir M. Franckevičiaus klasė: dešimt berniukų ir tik viena mergaitė. Klasės auklėtojas buvo Petras Adžgauskas. Mokinių atmintyje jis išliko kaip geras, linksmas, bet griežtas mokytojas, kuriam netrūko ir diplomatijos bei galantiškumo. Ypač ši savybė pasireiškė per sporto varžybas, kai berniukai pastebėjo, kad mokytojas jų klasei skiria mažiau taškų. Jis dirbo moteriškame kolektyve ir norėjo su mokytojomis būti džentelmeniškas. Pergalės trokštantiems berniukams dėl šios neteisybės buvo pikta.
Viena linksmiausių M. Franckevičiaus atmintyje išlikusių istorijų susijusi su Naujaisiais metais. Pagal sumanymą Senelis Šaltis dovanas turėjo atgabenti rogėmis. Senelio rolė buvo paskirta vienam iš dviejų mokyklos mokytojų vyrų – P. Adžgauskui, o arklį važnyčiojo mokyklos prižiūrėtoja Vėželienė.
Pašnekovas prisimena, kad arklio traukiamos rogės nusileido nuo priešais esančio kalno, o toliau sniegas pasibaigė. Traukiant roges per akmenis ėjo žiežirbos, arkliui buvo vargo. Bet Senelis Šaltis atvyko – ir vaikai gavo saldainių, sausainių ir obuolių iš Vėželienės sodo.
Buvo ir kitokių, mažiau šventinių, bet ne mažiau įsiminusių dienų. Vieną žiemos dieną sniegu buvo užpustyti keliai. Mokykloje susirinkę vaikai su nekantrumu laukė, atvyks ar ne mokytojai į darbą. Laikas ėjo, o mokytojai nepasirodė. Atsigėrę arbatos vaikai džiugiai su Vėželienės sutikimu išsiskirstė namo, o tuo metu mokytojai pėsčiomis per pusnis bandė pasiekti mokyklą, nuo Vievio nutolusią apie 6 kilometrus. Deja, jų vargas buvo perniek.
Franckevičius prisimena ir atvejį, kuris šių dienų mokykloje nuaidėtų per visas žiniasklaidos priemones, bet tuo laiku buvo gana įprasta auklėjimo priemonė. Žinoma istorija, kad viena mokytoja mokiniui taip užsuko ausį, kad net pasirodė kraujas. Vaiko auklėtoja Urbanavičienė ėjo pasikalbėti su vaiko tėvais, kad bent kiek sušvelnintų situaciją. Tačiau tėvas ne tik neužstojo savo vaiko – dar ir pats sūnų fiziškai sudrausmino. Kaip sako pašnekovas, tuo metu „gauti žuvį“ nuo mokytojo ar tėvų buvo gana įprasta auklėjimo praktika. Bijodami tos žuvies, mokiniai stengėsi mokytis. Bet M. Franckevičiui to patirti neteko.
Tapo matematikos mokytoju
Miroslavas Franckevičius nuo mažumės mėgo matematiką – šis mokslas patiko, nes jį suprato be didelių pastangų. Mokytojas P. Adžgauskas gabų mokinį pastebėjo ir skirdavo daugiau dėmesio bei užduočių, taip skatindamas tobulėti. Toks ugdymo būdas buvo naudingas. Atėjus metui rinktis studijas, M. Franckevičius pasirinko matematikos mokytojo kelią. Tėvai šiuo sprendimu džiaugėsi ir palaikė. Jis studijavo Vilniaus universitete, kurį pasirinko norėdamas išvengti tarnystės sovietinėje armijoje. Universitete veikė karinė katedra: kartą per savaitę buvo dėstomas karinis kursas, kuriame ruošiami ryšininkai. Baigus karinį kursą tekdavo dalyvauti penkis mėnesius trunkančioje karinėje stovykloje, kur žinias buvo galima pritaikyti praktiškai. Įveikus visus etapus buvo suteikiamas tarybinės armijos vyresniojo leitenanto laipsnis. Taip pašnekovas išvengė tarnystės armijoje. O baigęs studijas grįžo į Vievio kraštą kaip matematikos mokytojas, įsidarbino Vievio vidurinėje mokykloje.
Į mokyklą – 6 km
Anksčiau „Elektrėnų kronikoje“ buvo spausdintas straipsnis apie ilgametę Vievio meno mokyklos direktorę Albiną Gaubaitę Dmukauskienę. Švietimo skyriaus vedėjas ją buvo paskyręs dirbti muzikos mokytoja Rusakalnio mokykloje.
Jaunoji mokytoja iš Vievio kartais su dviračiu (kol pavogė kažkas), o dažniausiai pėsčiomis 6 km eidavo į Rusakalnio mokyklą. Prisimena, kaip suprakaitavusi ateidavo į šaltą mokyklą – kiek bekūrendavo pečkuriai plytinį pastatą – vis tiek šalta. Nebuvo, kur laikyti malkų, šlapios malkos daugiau rūkdavo nei degdavo. Šaltomis dienomis mokykloje buvo vos 1–2 laipsniai šilumos, reikėdavo apsirengti kelis sluoksnius drabužių, kad nesušaltum. Šioje mokykloje A. Dmukauskienė dirbo 6 metus, kol ji buvo uždaryta.
Pašnekovė pasakojo, kad lyginant su šiais laikais, muzikos pamokos buvo gana skurdžios, buvo vadovėliai, iš kurių mokėsi teorijos, pagrodavo akordeonu, darydavo ritminius pratimus, buvo suburtas mokinių chorelis.
Iš Grabijolų į Zabariją
Kaip rašoma knygoje „Kazokiškės. Seniūnija ir apylinkės“ Zabarijos mokykla pradėjo veikti 1926 metais. Pirmiausia pamokos vyko lenkų, vėliau – lietuvių kalba. Pradžioje buvo tik pirma ir antra klasė, apie 1932 metus išsiplėtė iki keturių. Mokyklos patalpos buvo įkurtos Antano Bernatavičiaus namuose. Pirmieji mokytojai – J. Romaškevičius ir E. Žernovskaja. Vietiniai pasakojo, kad mokiniai egzaminų laikyti važiuodavo į Aleksandriškių mokyklą, o prieš egzaminus – tikybą egzaminuodavo kunigas, nusprendžiantis, ar vaikas tinkamai pasirengęs.
Prisiminimais apie savo pradžios mokyklą pasidalijo 1943 metais Grabijoluose gimusi Kristina Česonienė. Pašnekovė kilusi iš Rukštų giminės – jos prosenelis Pranas Rukšta buvo Kazokiškių mokyklos įkūrimo iniciatorius.
Augti sovietmečiu
Kristinos tėtis Česlovas Žilinskas per rusų okupaciją buvo mobilizuotas. Mama Zofija pasakojo, kad tėtis kare buvo tiltų ir kelių statytojas. 1945 metais grįžus iš fronto jam buvo pasiūlytos aukštos pareigos Trakų kariniame komisariate, butas ir asmeninis vairuotojas. Bet buvo ir sąlyga – stoti į Komunistų partiją. Nepaisant privilegijų, tėtis atsisakė. Jis sakydavo, kad viskas, kas susiję su komunistais, – blogai. Jis žinojo apie kitokį gyvenimą – naktimis slapčia klausydavosi „Amerikos balso“ per radiją.
Nestojo nei į partiją, nei į kolūkį. Apie jį uošvė sakydavo: plikas kaip botagas, aštrus kaip kardas. Vyriškis išlaikė moralinį stuburą, nepaisant to, kad šeima patyrė neigiamų pasekmių. Negavęs pareigų įsidarbino statybose ir statė Vilniaus Kirtimų rajoną. Žiemą vasarą keldavosi anksti, eidavo į Vievio geležinkelio stotį ir važiuodavo į Vilnių.
Šeimoje augo trys vaikai. Mama priversta įstojo į kolūkį – nes reikėjo juos išmaitinti. Tačiau vieną dieną visuotiniame kolūkio susirinkime mama pažeminamai buvo pašalinta. Kolūkio pirmininkas šeimos karvę pagrobė iš bandos ir neatidavė tol, kol mama kažkieno paprotinta kreipėsi į ministeriją. Neturėdama ramybės šeima nutarė namą persivežti į Vievį. Nebuvo lengva, teko imti paskolą, kurios vėliau negalėjo išmokėti. Kristina prisimena, kad ardant namą, kieme buvo daug žmonių. Visi su gailesčiu stebėjo, kaip buvo ardomas naujai pastatytas namas. Kristinai įsiminė itin garsus laužomos šviežios medienos garsas. Naują namą šeima Stoties g. pasistatė 1955 m. Kristina atsimena šį laiką, nes 5–6 klasėje ji mokėsi Kazokiškėse, o 7 klasę jau lankė Vievyje. O kol namą statė, sesės Danutė, Kristina ir Regina gyveno pas močiutę, Zofijos mamą.
Kristina atsimena rytą, kai iš miego pakėlė garsi močiutės rauda. Įėjusi į svirną, ji nerado nei lašinių, nei kumpio, nei dešrų – viskas buvo nupjauta ir pavogta. Močiutė išsigando, kad šeimai teks badauti. „Tai buvo diversija – numarinti mus badu“, – sako Kristina, prisimindama pasekmes, kurias šeima patyrė dėl priešiškumo sistemai.
Prisiminimai apie mokytojus
Pirmoje klasėje Kristinos mokytojai buvo žmona ir vyras Butvilai. Antroje – šeima, kurios pavardė, regis, buvo vokiška – gal Greifenbergeriai. Jie kalbėjo lietuviškai, bet gyveno vargingai. Kristinai iš vaikystės įstrigo prisiminimas, kad juos šelpdavo kaimo žmonės. Mokytojai buvo geri, prigalvodavo įvairių veiklų, vaikams įrengė sūpynes.
Trečios klasės mokytojos pavardės Kristina nebeprisimena, bet visam laikui atsiminė įvykį, kuris šiomis dienų mokykloje būtų skandalu. Per Kalėdas buvo plikšala – į mokyklą susirinko tik Zabarijos vaikai, tolimesnių kaimų vaikai liko namuose. Tuo metu ugdymas vyko dviem pamainomis – dvi klasės ugdomos ryte, dvi – po pietų. Trečiokė Kristina kitą dieną į mokyklą atvyko po pietų, o grįžo vėlų vakarą. Supykusi mokytoja vaikus paliko po pamokų – užrakino klasėje ir išėjo namo (kambarį nuomojosi vienoje iš kaimo gyventojų trobų). Nesulaukdamas dukros sugrįžtant tėvas su arkliu išvyko jos ieškoti. Rado vaikus užrakintus. Vaikai per langą parodė, kur mokytoja gyvena. Ją susiradęs liepė vaikus išleisti, o ką su mokytoja kalbėjo tėvas, mergaitei liko nežinoma.
Ketvirtoji klasė ir puodkėlė prie vėliavos
Ketvirtoji klasė Kristinai labiausiai įsiminė, nes mokytojas buvo Jurgis Jurgelaitis – įdomus ir geras žmogus. Be to, tų metų pavasarį mirė Stalinas.
Kristina prisimena, kaip mokytojas atsinešė pajuodusį, į puodkėlę panašų skudurą ir pririšo jį prie vėliavos kaip gedulo juostą. Jos atmintyje iki šiol išlikęs suglamžytos vėliavos ir plėvesuojančio juodo skuduro vaizdas.
Kristina pasakoja, kad Jurgis Jurgelaitis buvo vienišas. Kaimo moterys kalbėjo, kad neturėjo nei šeimos, nei vaikų. Kai jis mirė, net nežinota, kam pranešti. Jis buvo pašarvotas mokyklos namuose. Bet iš miesto atvyko kažkokia juodai, tačiau elegantiškai pasipuošusi moteris. Panašu, kad ji velionį išsivežė, nes jo kapo Kristina nerado. Po mirties namo šeimininkė apžiūrėjo pasoginėje skrynioje paliktus mokytojo daiktus. Ten nebuvo nieko ypatingo – išskyrus vieną keistą radinį: per nugarą surišami kūdikėlio baltinukai.
Nenorėjo būti spaliuke
Tėvai Kristiną auklėjo krikščioniškai – vedė į bažnyčią, mokė tikėjimo. Tad mintis, kad iš jos padarys spaliukę, ją labai gąsdino. Vieną dieną ji grįžo iš mokyklos anksti. Tėvui paklausus kodėl, atsakė paprastai: mokytojas iš vaikų daro spaliukus – ji pabėgo, kad ir iš jos nepadarytų. Tėtis dukrą grąžino į mokyklą ir paprašė mokytojo iš jo dukros spaliukės nedaryti.
Kristina dažnai sako, kad paveldėjo tėčio charakterį. Tvirtas, gyvenantis pagal savo įsitikinimus. Tėčio primokyta, visada vengė sąsajų su komunistais – tačiau norėdama įsidarbinti Trakų partijos komitete, paslapčia nuo tėvo tapo komjaunuole.
1959 metais, baigusi raštvedybos ir mašinraščio kursus, Kristina ieškojo darbo Vievyje. Vievio rajono vykdomojo komiteto Bendrasis skyrius veikė dabartinėje Vilniaus gatvėje, mediniame pastate prie pašto (vadinamajame Beiderio name). Skyriui reikėjo mašininkės. Darbuotojos buvo ieškoma per komjaunimo komitetą. Tame komitete dirbo jaunuolis, kuris nuomojosi kambarį pas Žilinskus. Jis, pagal pažintį, parašė Kristinai rekomendaciją, nors ji tuo metu nebuvo komjaunuolė. Vėliau, slapta nuo tėvo, Kristina vis dėlto įstojo į komjaunimą.
Apie 1962 metus vyko rajonų stambinimas. Buvo numatyta panaikinti ir Vievio rajoną, tačiau pirmajame etape jis išliko. Vis dėlto atlyginimas Vievio rajono vykdomajame komitete buvo labai mažas – tik 31 rublis. Vievio plytinėje buhaltere dirbusi kaimynė pakvietė Kristiną dirbti kartu. Plytinėje atlyginimas siekė 50 rublių.
Maždaug po metų Vievio rajono vykdomojo komiteto Bendrojo skyriaus vedėja rengėsi išvykti, todėl Kristina buvo kviečiama užimti jos pareigas. Tačiau netrukus rajonas vis dėlto buvo panaikintas. Iki jo likvidavimo Kristina dirbo plytinėje, veikusioje Pilypiškių kaime. Vėliau jos vietoje buvo įkurta gelžbetonio gaminių įmonė.
Uždarius plytinę, Kristina dirbo Trakų pašte ir Trakų teisme. Tačiau šis kraštas jai nebuvo artimas, todėl ji grįžo į Vievį ir įsidarbino Grūdų produktų kombinate. Darbas patiko, tačiau ji nepritarė direktoriaus aktyviam komunistinės ideologijos propagavimui. Tuomet ji nuvyko į Vilnių su tikslu įsidarbinti „Bočių“ restorane. Darbo pokalbis pavyko. Šiame restorane Kristina išdirbo penkiolika metų – iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.
Vėliau ji skelbimų lentoje pamatė pranešimą, kad Vievio nuovadoje reikalinga sekretorė. Norėjosi dirbti arčiau namų, todėl Kristina ten įsidarbino ir dirbo iki pensijos. Ji pasakoja, kad iš pradžių Vievio nuovada veikė tame pačiame pastate kaip ir vykdomasis komitetas, o vėliau buvo perkelta į Jaunystės gatvėje esančio bendrabučio pirmąjį aukštą. Kristina Česonienė gyvena Vievyje, su vyru Jonu užaugino dvynukes: Jolanta – pedagogė, Jolita – dailininkė.
Pašnekovų asmeninės archyvo nuotr.