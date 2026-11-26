Šių metų rugpjūtį 100-osios sukakties proga Andrių Danilkevičių pasveikino auklėtiniai
Virginija Jacinavičiūtė
Archyvuose išsaugotą Jagėlonių mokyklos istoriją papildo žmonių prisiminimai. Ankstesnėje publikacijoje pasakojome apie šios mokyklos praeitį, o šįkart kviečiame pažvelgti į ją buvusių pedagogų ir jų artimųjų akimis. Matematikos mokytojos Vidos Kudrevičienės pasakojimas atskleidžia mokyklos kasdienybę, mokytojų kolektyvo gyvenimą ir tuometinių Jagėlonių veidą. Ilgametės lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Filomenos Jančiūnaitės Levickienės pedagoginį kelią bei jos kolegų atminimą papildo dukters Danguolės Levickaitės prisiminimai.
Ši publikacija – dar viena projekto „Mokyklų pėdsakais: nuo spaudos draudimo laikų iki šių dienų“ dalis. Asmeniniai liudijimai leidžia išsaugoti ne tik mokyklos istorijos faktus, bet ir žmonių, kūrusių jos bendruomenę, patirtis.
Vida Kudrevičienė: Jagėlonys man lig šiol savi
Žiežmariuose gyvenanti matematikos mokytoja Vida Kudrevičienė į Jagėlonių pagrindinę mokyklą atvyko 1980 metais pagal paskyrimą. Tuomet jai buvo svarbu, kad Kaišiadorių rajone veikė lietuviškos mokyklos, mat Vilniaus ir Trakų rajonuose mokyklos buvo mišrios. Atvykti į Jagėlonis buvo patogu ir dėl gero susisiekimo. Gyvendama Vilniuje, mokytoja galėjo kasdien važinėti į darbą: autobusas į Jagėlonis vykdavo penkis kartus per dieną. Po pamokų ji keliaudavo į Vievį, o iš ten – į Vilnių.
Pradėjusi dirbti mokykloje, Vida įsitraukė į vietos gyvenimą: dalyvavo įvairių organizacijų veikloje, šokiuose ir sambūriuose, susidraugavo su jaunimu. Apsiprasti padėjo ir lietuvių kalbos mokytoja Filomena Levickienė, pas kurią Vida gyveno. Ją priėmė kaip šeimos narę, todėl netrukus Jagėlonys tapo artimi.
Po trejų darbo metų Švietimo skyrius pasiūlė Vidai mokyklos direktorės pareigas. Tuometinė direktorė Dangutė Stasiūnienė išvyko dirbti į Pastrėvį. Šis pasiūlymas jauną mokytoją iš pradžių išgąsdino, tačiau tėvas paskatino ryžtis: galbūt tokia galimybė daugiau nebepasitaikys. Kolektyvas jai jau buvo pažįstamas, o pati buvo spėjusi įsikurti ir apsiprasti.
Direktorės pareigas Vida pradėjo eiti būdama vos 25-erių. Į mokyklą ji buvo atvykusi 22 metų, o dauguma kolegų buvo vyresni, todėl, kaip prisimena pati, mokykloje netrūko progų švęsti pedagogų penkiasdešimtmečius. Mokiniai už jaunąją direktorę buvo vos septyneriais metais jaunesni.
Kolegos, renginiai ir mokyklos gyvenimas
Vida Kudrevičienė su pagarba prisimena buvusius kolegas. Tarp jų – lietuvių kalbos mokytoją Filomeną Levickienę, vokiečių kalbos mokytoją ir pionierių vadovę Zuzaną Pukalskienę, rusų kalbos mokytoją Aną Moisejenko, matematikos mokytoją Andrių Danilkevičių ir istorijos mokytoją Kęstutį Girdziušą. Daugelio jų jau nebėra.
Mokykloje dirbo ir muzikos mokytoja Genutė Kučinskienė iš Mūro Strėvininkų, subūrusi chorą. Pradinių klasių mokytoja Janina Kurauskienė su vaikais šokdavo, dainuodavo ir organizuodavo renginius. Jos gražus dainavimas skambėdavo ne tik mokyklos, bet ir ūkio renginiuose.
Mokykloje veikė skaitovų ir dramos būreliai, mokiniai vaidindavo spektakliuose, į kuriuos būdavo kviečiama ir vietos bendruomenė. Mokytojos prisiminimuose išliko ir rugsėjo pirmosios šventės, ir gražūs paskutiniai skambučiai, ypač pradėjus veikti aštuonmetei mokyklai. Vyresniųjų klasių mokiniai tuomet jautėsi esantys vyriausi, o šventėse būdavo pagerbiami mokytojai, sakomi jiems skirti gražūs žodžiai, rengiami pasirodymai.
Pedagogų bendruomenėje buvo įprasta kartu švęsti ir kolegų jubiliejus.
Mokykla ir tuometinių Jagėlonių gyvenimas
Vidos prisiminimuose atsiskleidžia ne tik mokyklos, bet ir viso kaimo kasdienybė. Tuo metu Jagėlonys buvo kolūkio centras, čia netrūko jaunų šeimų, žmonių ir technikos judėjimo.
Pastate už pašto veikė vaikų darželis, viename iš alytnamių buvo įsikūrusi valgykla, veikė pirtis. Kaime buvo juntamas aktyvus gyvenimas. Šiandien, pasak mokytojos, liūdna matyti ištuštėjusį kaimą ir nykstančias gyvenvietes.
Mokytojų užduotis tuomet buvo orientuoti mokinius į žemės ūkio specialybes. Baigę mokslus kai kurie jaunuoliai grįždavo dirbti į kolūkį. Vida prisimena, kad jos mokinys buvo ir dabartinis Seimo narys Algimantas Radvila. Pasak mokytojos, jis neblogai mokėsi matematikos, tačiau dar geriau sekėsi krepšinis.
Vida turėjo tik vieną auklėtinių klasę. Praėjus penkiolikai metų, mokykloje surengtas buvusių mokinių susitikimas: jie apžiūrėjo mokyklą ir pavakarojo.
Mokytojos atmintyje išliko ir tuometės politinės sistemos reikalavimai. Ji prisimena, kad Komunistų partija nurodė per Velykas organizuoti vaikams turistinį žygį, kad šie nevyktų į bažnyčią. Žygio metu miške pabūta tam, kad būtų įvykdytas nurodymas.
Iš Jagėlonių – į Žiežmarius
1986 metais Vida Kudrevičienė ištekėjo ir persikėlė gyventi į Žiežmarius. Iš pradžių ji dar važinėjo dirbti į Jagėlonių mokyklą, tačiau po vaiko priežiūros atostogų ten nebegrįžo ir įsidarbino Žiežmarių gimnazijoje. Joje dirbo iki pensijos, skirtingu metu eidama mokytojos ir direktoriaus pavaduotojos pareigas.
Žiežmarius šeima pasirinko dėl tuomet stiprios sodininkystės, nes Vidos vyras buvo žemės ūkio specialistas.
Nors profesinis kelias tęsėsi kitur, ryšys su Jagėlonimis nenutrūko. Mokytoja ir toliau bendrauja su Levickų šeima bei jų vaikais. Jagėlonys jai iki šiol savi – tai ir buvusi darbovietė, ir vyro tėviškė.
Filomena Levickienė – beveik penkis dešimtmečius mokykloje
Jagėlonyse iki šiol gyvena ilgametė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Filomena Jančiūnaitė Levickienė, kilusi iš Liutonių kaimo. Mokytojos pedagoginis darbo stažas – 49 metai. Į Jagėlonių mokyklą ji atėjo 1953 metais ir čia dirbo iki mokyklos uždarymo.
Dėl sveikatos būklės su pačia mokytoja pasikalbėti nepavyko, tačiau jos prisiminimais pasidalijo dukra Danguolė Levickaitė, pasekusi mamos pėdomis ir dirbanti Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje.
Danguolė pasakoja, kad mama augo šešių vaikų šeimoje – šeimoje buvo trys berniukai ir trys mergaitės. Nuo mažens Filomena mylėjo lietuvių kalbą ir svajojo tapti mokytoja. Baigusi Žaslių gimnaziją, ji pradėjo dirbti Stelmošiškių pradinėje mokykloje Trakų rajone. Po metų persikėlė į Jagėlonis. Pirmieji jos bendradarbiai čia buvo Filomena ir Antanas Ūsai.
Iš pradžių mokytoja dar neturėjo aukštojo išsilavinimo, tačiau noras tobulėti paskatino studijuoti. Pasak dukters, po vieno seminaro Kaišiadoryse, kuriame patirties turintiems pedagogams paskaitą skaitė ką tik studijas baigusi ir mokykloje dar nedirbusi mergina, mama nusprendė, kad mokytis būtina ir jai.
Filomena neakivaizdiniu būdu įstojo į Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto (VVPI) Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą. Penkerių metų studijos nebuvo lengvos: kasmet tekdavo išvykti į dviejų mėnesių trukmės sesijas, o namuose likdavo trys maži vaikai. Vis dėlto studijas ji sėkmingai baigė.
Visus darbo metus Filomena dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, ilgą laiką rūpinosi ir mokyklos biblioteka. Ji populiarino knygas, pati daug skaitė, skatino mokinius domėtis literatūra. Per ilgą pedagoginę karjerą mokytoja išleido ne vieną mokinių laidą. Dvi buvusių mokinių laidos iki šiol rengia susitikimus, kuriuose, kol leido sveikata, dalyvaudavo ir jų mokytoja.
Dukra prisimena ir ypatingą mamos ryšį su buvusiais mokiniais. Viena jų – Marytė Sabaliauskaitė Markauskienė – mokytoją aplanko kiekvieną Mokytojų dieną.
Filomena mėgo teatrą, vaidino kaimo bendruomenės spektakliuose, statė spektaklius su mokiniais ir organizuodavo vaikams išvykas į teatrus. Dukters atmintyje ypač išliko kelionės į baleto ant ledo spektaklius. Kartu su mama ilgus metus dirbo vokiečių kalbos mokytoja Zuzana Pukalskienė, rusų kalbos mokytoja Ana Moisejenko, pradinių klasių mokytoja Janina Kurauskienė ir matematikos bei fizinio ugdymo mokytojas Andrius Danilkevičius.
Mokytojas Andrius Danilkevičius – matematikos, fizinio ugdymo ir krepšinio mokytojas
Danguolė Levickaitė pasidalijo ir prisiminimais apie mokytoją Andrių Danilkevičių, kuris šiemet, sulaukęs 100 metų, iškeliavo Anapilin.
Mokytojas dėstė matematiką ir fizinį ugdymą, tačiau mokiniams įsiminė ir dėl didelės meilės krepšiniui. Danguolė pasakoja, kad šį žaidimą pamėgo ir pati, nors buvo vos 1,6 metro ūgio.
Andrius Danilkevičius veždavo mokinius į varžybas kitose mokyklose. Kelionės buvo savitos ir įsimintinos: mokiniai važiuodavo automobilio kėbule, anuomet vadintame kuzovu, o viena mergaitė sėdėdavo kabinoje šalia vairuotojo.
Paskutinius gyvenimo metus mokytojas praleido Vilniuje. Šių metų rugpjūtį, minint jo 100-ąjį gimtadienį, jį aplankė buvę auklėtiniai.
Mokyklos istoriją sudaro ne vien datos, dokumentai ir pastatų kaita. Ją kūrė mokytojai, jų mokiniai, bendri renginiai, kasdienis darbas ir ryšiai, išlikę net pasibaigus profesiniam keliui. Vidos Kudrevičienės ir Danguolės Levickaitės pasakojimai primena Jagėlonių mokyklos žmones, kurių patirtys papildo archyvuose išsaugotą istoriją ir padeda ją perduoti ateities kartoms.