Išvyka prie Neries
Pagal paskyrimą 1964 m. vasario 17 d. atvykau dirbti į Vievio vaikų namus darbų instruktore. Vaikų namai buvo įsikūrę ant Neries kranto, Panerių kaime, dvare. Įstaigai vadovavo direktorė Genovaitė Naruševičiūtė-Balčiūnienė, direktoriaus pavaduotoja Malvina Miliūtė. Pedagogų kolektyvas buvo jaunas, auklėtojos ką tik baigusios mokslus.
Direktorė ir pavaduotoja labai padėjo jaunoms aukAlėtojoms darbe, negailėjo pagyrimų, patarimų, niekados viešai neišsakė priekaištų. Direktorė, norėdama sukurti darnų kolektyvą, įkūrė dainų ansamblį. Su dainų ansambliu važiuodavome į kultūros namus, teko dalyvauti net Lietuvos televizijos laidoje. Kasmet švęsdavome direktorės Vardo dieną t.y. sausio 3 d., dalyvaudavo visas kolektyvas. Direktorė mums buvo pavyzdys, iš jos daug išmokome: rengtis pagal to laiko madą, bendrauti su žmonėmis, vaikais įvairiose situacijose.
Vaikų namuose gyveno ir mokėsi vaikai iš nepasiturinčių šeimų, buvo našlaičių, kurie neturėjo tėvų. Vaikai mokėsi prižiūrėti aplinką, rūpinosi gėlynais, prižiūrėdavo savo gyvenamąsias patalpas, padėjo vieni kitiems. Vietoje lankė mokyklą, miegodavo, valgydavo, žaisdavo.
Aš įkūriau dramos būrelį, kad vaikai, kurie turėjo gana sunkų charakterį, galėtų visas emocijas išreikšti per vaidybą. Pirmas pasirodymas buvo vaikų namų darbuotojams, sulaukėme daug pagyrimų ne tik iš administracijos, bet ir iš kolektyvo. Vaikai patys labai džiaugėsi galėdami vaidinti, taip pat buvome pakviesti į įvairius kultūros namus.
Kolektyvas mane buvo išrinkęs profsąjungos pirmininke. Administracijos darbuotojams atostogaujant, tekdavo juos pavaduoti.
1968 m. buvo uždaryti vaikų namai, o tais pačiais metais įkurta Vievio miško sanatorinė mokykla, direktorius Vytautas Černiauskas. Direktorius buvo patyręs pedagogas, labai reiklus ir griežtas, bet teisingas. Mokyklos kolektyvas išliko draugiškas ir darnus.
Uždarius Laurų vaikų namus, dalis darbuotojų buvo perkelta į Vievio miško sanatorinę mokyklą ir prasidėjo nesutarimai tarp darbuotojų. Vėliau direktorius buvo atleistas.
Apie kitus mokyklos direktorius informacijos neturiu, nes 1970 m. persikėliau gyventi į Vilnių.
Liongina Šeduikytė-Jakonienė
Komentarai:
Ir aš buvau Panerių vaikų namuose 1963-64m.Į penktą klasę perkėlė į Marijampolės tada Kapsuko vaikų namus .Prisimenu M.Miliūtę, nes mano pavardė Milius, tai vaikai juokais sakydavo ,kad jinai mano mama,tik paliko mane.Tikrai , buvo puikūs vaikų namai. Dabar kai važiuoju tuo keliu dažnai užsuku ir pavaikštau aplinkui,apleisti pastatai ,parkas tvarkomas, tada buvo mūsų pasaulis.