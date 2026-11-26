Lapkričio 9 d. Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Pakalniškių bibliotekoje vyko jaukus literatūrinis rytmetis, skirtas Šiaurės šalių literatūros savaitei. Į svečius atvyko Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos Pakalniškių skyriaus ugdytiniai kartu su mokytojomis Rasuole Postnoviene ir Indre Radvilaite-Štekerte.
Rytmetį pradėjome ypatingoje aplinkoje – susėdę prie žvakės šviesos, vaikai klausėsi garsiai skaitomos paveikslėlių knygos „Kas ką nusprendžia?“ (2023). Knygą parašė danų autorius Jesper Wung-Sungas, o iliustravo suomių dailininkė Jenny Lucander.
Tai filosofinė ir kartu humoristinė istorija apie smalsų vaiką ir jo tėtį. Vaikštinėdamas paplūdimiu ir po miestą, mažasis veikėjas užduoda tėčiui pačius įvairiausius klausimus: ar jis atsakingas už bangas, eismo taisykles, žaidimų aikštelę ar net strazdanas? Pokalbis atskleidžia, kad ne viską gyvenime galime nuspręsti patys, tačiau visada turime mažų, bet svarbių pasirinkimų. Knyga primena, kaip gera turėti laisvę pasirinkti mėgstamiausius ledus, o kartais tiesiog užsimerkti ir ramiai klausytis jūros ošimo.
Pasibaigus skaitymui, vaikai leidosi į pažintį su biblioteka – apžiūrėjo knygų lentynas, vartė įvairias knygeles, domėjosi jų istorijomis. Kiekvienas galėjo išsirinkti labiausiai sudominusią knygą ir pasiklausyti dar vienos istorijos. Prieš išvykdami vaikai išsirinko knygelę, kurią skaitys kartu su mokytojomis Pakalniškių skyriuje. O kad apsilankymas būtų dar saldesnis, mažųjų svečių laukė ir saldžios vaišės – saldainiai.
Šiaurės šalių literatūros savaitė primena, kad knygos gali ne tik įtraukti į istorijas, bet ir paskatinti susimąstyti, klausti, diskutuoti bei pažvelgti į pasaulį kitaip. O skaitymas žvakės šviesoje suteikia šiai patirčiai dar daugiau jaukumo ir ypatingumo.
Dėkojame mokytojoms ir ugdytiniams už apsilankymą, smalsumą ir kartu praleistą laiką. Tegul išsirinktos knygelės dovanoja daug smagių skaitymo akimirkų.
Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Pakalniškių bibliotekos Bibliotekininkė Dovilė Vilkauskaitė
Nuotraukos autorė: Rasuolė Postnovienė