Elektrėnų slidininkai – Žalgiriadoje Ignalinoje!

Elektrėnų slidininkų komanda vasario 7 d. dalyvavo Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ žiemos sporto žaidynėse – Žalgiriadoje, vykusiose Ignalinoje. Sudėtinga kalnuota trasa pareikalavo ištvermės, tačiau sportininkai varžėsi su gera nuotaika, ryžtu ir bendryste.
Rezultatai ir dalyviai:
Vilma Paškevičienė (50–59 m.) – 1 vieta
Romalda Ramanauskienė (50–59 m.) – 3 vieta
Mindaugas Dinda (60+) – 2 vieta
Žilvinas Rinkevičius (50–59 m.) – 4 vieta
Artūras Golovač (18–29 m.) – 4 vieta (nepaisant kritimo finiše).
Šeimų estafetė:
Žalgiriadoje dalyvavo net penkios Elektrėnų šeimų estafetės komandos, o jauniausia dalyvė – 6 metų Meda, startavusi kartu su Galina Jorudiene, buvo apdovanota specialiu prizu.
Nuoširdi padėka Ramunei Maleckienei už rūpestį komanda ir sklandų dalyvavimą varžybose
Didžiuojamės savo sportininkais ir judam toliau!
Elektrėnų sporto centro inf.