Netradicinio ugdymo diena – proga pažinti profesijas

Spalio 31 d. Elektrėnų sav. Kie­taviškių progimnazijoje vyko netradicinio ugdymo diena „Profesijų pasaulyje“. Pirmąją dienos dalį vyko projektinė veikla, kurią organizavo mokytojos L. Vrubliauskienė ir R. Stočkūnienė. Jos metu mokiniai pristatė savo kūrybinius bei verslumo projektus, remiantis programa „Junior Achievement“. Dalyviai turėjo puikią progą pademonstruoti ne tik kūrybiškumą, bet ir gebėjimą dirbti komandoje, planuoti bei atsakingai siekti užsibrėžtų tikslų. Mokiniai pristatė įvairius verslo idėjų, socialinių iniciatyvų ir technologinių sprendimų projektus, kuriuos rengė beveik du mėnesius. Kiekviena komanda stengėsi kuo įdomiau pristatyti savo sumanymus, atsakyti į klausimus ir įrodyti, kad jų idėja gali būti naudinga visuomenei. Vėliau M. Gumbytė iš „VILNIUS TECH“ universiteto „Kūrybinių industrijų fakulteto“ papasakojo apie studijų programas universitete bei parodė filmą, kaip kuriami muzikiniai klipai. Vėliau mokiniai žaidė „Kahoot“ žaidimą, kuriame galėjo laimėti įsteigtus universiteto prizus. Į netradicinę ugdymo dieną atvyko ir Vilniaus kolegijos (VIKO) atstovai, kurie pristatė inovatyvią veiklą „Linksmieji robotukai – pažink ir kurk“. Pamokos metu mokiniai turėjo galimybę susipažinti su nau­jausiomis technologijomis, kurios šiandien tampa neatsiejama tiek studijų, tiek būsimos karjeros dalimi. Didžiausią susidomėjimą tarp mokinių sukėlė robotai-šunys – šiuolaikinės technologijos stebuklai, galintys judėti, reaguoti į aplinką, net „bendrauti“ su žmonėmis. Kaip pažymėjo VIKO atstovai, šie robotai yra svarbi studijų proceso dalis – jie pasitelkiami tiek programavimo įgūdžių tobulinimui, tiek mokymui(si) per patirtį. Tokie robotai naudojami ir renginiuose, kur geba vaikščioti tarp žmonių, reaguo­ti į balsus ir judesius, taip skatindami domėjimąsi technologijomis bei inžinerija. Pamokos metu mokiniai taip pat išbandė virtualios realybės akinius, leidžiančius pasinerti į interaktyvų, patyriminį pasaulį. Naudodamiesi jais, dalyviai galėjo virtualiai „pasivaikščioti“ po VIKO fakultetą, iš arti patirti įvairias profesines situacijas bei suvokti, kokios galimybės slypi technologijose. Renginio pabaigoje mokytojos L. Vrubliauskienė ir R. Stočkūnienė apdovanojo visus dalyvius prizais, kuriuos skyrė rėmėjai. Nuoširdžiai dėkojame svečiams už atvykimą, rėmėjams už dovanas, mokytojams už pagalbą organizuojant renginį ir mokiniams už dalyvavimą.

Karjeros specialistė R. Rakauskaitė

