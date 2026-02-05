Interviu su Odeta Kanapkiene

Interviu su Odeta Kanapkiene

Odeta Kanapkienė ir moksleiviai Rugsėjo 1-osios šventėje. Deivido Akelio nuotr.

 

Elektrėnų mokyklos 65-mečio ir „Ąžuolyno“ progimnazijos 50-mečio progomis mokykla leidžia laikraštį „Mokyklą švęskime kartu“. Leidyba rūpinasi lie­tuvių kalbos ir literatūros mokytoja Daiva Balčėnienė, kuri stengiasi surinkti ir laikraščio puslapiuose atspindėti pačius įdomiausius praeities ir dabarties įvykius, renginius, asmenybes… Laikraštis bus leidžiamas visus metus. Kiekvienas, turintis sentimentų mokyklai, gali prisidėti prie laikraščio leidybos savo idėjomis ir patarimais. Pamatyti leidinį galima mokyklos internetinėje svetainėje. O čia publikuojame Eriko Kalašinsko ir Aisčio Karpovičiaus interviu su mokytoja ir direktorės pavaduotoja ugdymui Odeta Kanapkiene bei prisiminimus apie mokytoją Danutę Verbylienę. Tekstus spaudai paruošė D. Balčėnienė.

 

Dauguma mokyklinių ren­ginių jau seniai užgula direk­torės pavaduotojos, fizikos mokytojos Odetos Kanap­kienės pečius. Tad šį ­kartą 9 klausimai gerbiamai Odetai.

Kiek metų jau dirbate, kaip prasidėjo Jūsų kelias čia?
Dirbu „Ąžuolyne“ 33 metus, o savo kelią pradėjau 1991 metais kaip pavaduojanti chemijos mokytoja.­ Buvau jauna specialistė, chemikė technologė ir į mokyklą užėjau tik trumpam (aš taip tada maniau), tik kol rasiu „normalų“ darbą. Teko padirbėti ir kitų dalykų mokytoja, vadavau ir matematikos, ir ­fizikos, ir geografijos mokytojus jų ligos metu. Sunkiausia man buvo dirbti su
1–4 klasių mokiniais, nes visiškai neišmaniau darbo su pradinukais specifikos. 2003 metais baigiau fizikos magistro studijas ir nuo tada ­dirbu tik fizikos mokytoja. Taigi mano kelias čia prasidėjo tik „truputėlį padirbėsiu“, o štai jau 33 metai praėjo.

Kuo brangi ir ypatinga mokykla?
Mokykla man ypatinga tuo, kad tai buvo ir liko (tikiuosi, ir liks) ma­no pagrindinė darbovietė, nors teko dirbti ir kitose ugdymo įstaigose (EPMC, „Versmės“ gimnazijoje, ­netgi rusų vidurinėje mokykloje). ­Tačiau širdis visada buvo čia, čia mokėsi mano asmeniniai vaikai, čia susiradau draugų, čia pradėjau augti ir kaip mokytoja, ir kaip pavaduotoja. Čia dirba (deja, daugelis jau dirbo) daug
puikių mokytojų, kurie man yra ­tikros žvaigždės ir sektinas pavyzdys gyvenime.

Kaip per Jūsų darbo metus pasikeitė mokykla, mokiniai, bendruomenė?
Aplinka labai pasikeitė – klasės tampa vis modernesnės, korido­riuose daugėja sėdimų vietų mokiniams, atsirado progimnazijos vardas. Labai pasikeitė bendruomenė – neliko vyresnių vaikų (9–12 klasių), neliko sektino pavyzdžio mūsų 7–8 klasių mokiniams.

Koks prisiminimas iš mo­kyklos gyvenimo Jums labiausiai įstrigo?
Gal atrodys keista, bet labiausiai įstrigo bendri renginiai su mo­kytojais ir mokiniais, kai dar turėjome tradicinius Naujametinius karnavalus, pačios nuostabiausios šventės buvo šimtadieniai. Taip pat patys gražiausi prisiminimai liko iš bendrų kelionių su mokyklos kolektyvu po Europą ir kitas šalis.

Kokiomis tradicijomis la­biausiai didžiuojatės?
Labiausiai didžiuojuosi savo ir buvusios direktorės A.Skučienės sugalvota šauniausių mokinių pagerbimo švente „Sėkmės paukštė“. Jau daug metų organizuoju šią šventę ir visada jaučiu didelį pasididžiavimą mūsų mokyklos mokiniais.

Kaip mokykla prisideda prie mokinių asmeninio tobulėjimo ir vertybių ugdymo?
Mokykla prisideda tiek, kiek asmeninio tobulėjimo ir vertybių įdiegia atskiri Mokytojai – ryškios­ ir kūrybiškos asmenybės, kurie ir formuoja tolimesnę mokinio nuo­statą į mokslą, į draugus ir tikrąsias vertybes. Jeigu vaikui pasiseka savo kelyje sutikti MOKYTOJĄ, jis visą gyvenimą jaus jo įtaką tolimesnei raidai.

Kas Jus įkvepia būti mokytoja kiekvieną dieną?
Būsiu visiškai nepopuliari šiuo klausimu, bet labiausiai įkvepia at­siradusios galimybės dirbti
ko­ky­biškai ir įdomiai (išmaniosios­ ir IT technologijos) ir dar mane puikiai motyvuoja geras
atlygi­nimas.

Kokius pasikeitimus švie­time laikote svarbiausiais per šiuos 65 metus?
Svarbiausias pasikeitimas, įvykęs per 65 metus yra tas, kas mūsų švietimo sistema saugo mokinius nuo mokymosi. Tai didelis žingsnis atgal. Kodėl mokymąsis turėtų būti kaip lengvas nuotykis? Atėjau į mokyklą gerai laiko praleisti? Deja, tokia daugumos vaikų (neslėpsiu, ir jų tėvų) nuomonė. Tokia yra realybė, o turėtų būti suvokiama, kad moks­las – sunkus darbas, kurio turėtume siekti visi kartu. MOKYTOJO autoritetas kiekvienoje šeimoje turėtų būti neaptarinėjimas, nediskutuojama apie tai, koks jis „blogas“ ar „geras“, o visapusiškai palaikomas. Bet manau, kad tai jau utopija.

Kokia šios mokyklos ateitis? Kokių svajonių dar turite? Kaip mokykla galėtų dar keistis?
Manau, kad ateitis bus puiki. ­Kadangi viskas keičiasi labai grei­tai, tai vienus mokymos(si) metodus ­greitai pakeis kiti, reikalavimai ­vaikams vis mažės, egzaminų kartelės bus mažinamos, mokiniai greitai galės tikrai džiaugtis tuo, kad į mokyklą ateis tik gerai praleisti laiko. O ­mokys juos DI. Mano svajonės su mokykla visiškai nesusijusios – čia aš ateinu dirbti. O svajones realizuoju
laisvalaikiu.
Dėkojame Jums už nuostabų pokalbį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Legendinė daina „Laisvė“ ir elektrėniškiai
Kai žmogus planuoja – jis tiki
Lietuvių kalbos mokytojos Danutės Verbylienės pėdomis
Interviu su Odeta Kanapkiene

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Sprendimai, kurie keičia žmonių gyvenimą
Afrikos jaunių dziudo taurė: lietuviai iškovojo 6 medalius ir triumfavo šalių įskaitoje
Dailiojo čiuožimo sostinė
„VEGA TROPHY“ dailiojo čiuožimo varžybos Elektrėnuose

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44