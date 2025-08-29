Inovatyvus brolių Špetų verslas – vakuuminiai griebtuvai ir dalys robotams

Deimantė Jančiūnaitė
Ar žinojote, kad Vievyje, prie keturių sostinių kryžkelės, įkurta vienintelė įmonėje Lietuvoje, kuri orientuojasi vakuuminių griebtuvų ir įrankių robotams gamyboje. Prieš daugiau nei dešimtmetį Aurimo Špeto įkurtoje UAB „Technologinė linija“ dirba įvairius išsilavinimus turintys žmonės. Tarp jų ir Aurimo broliai – Jonas daro brėžinius bei dirba prie staklių, o Edvinas rūpinasi įmonės tinklalapiu. Šiandien įmonė yra jau pasiekusi praeitų metų apyvartą, o kaip artimiausias perspektyvas mato plėtrą į užsienio rinkas. Šiame straipsnyje sužinosite ne tik plačiau apie UAB „Technologinė linija“ susikūrimą, augimą, viziją bei tikslus, bet ir susipažinsite su darbuotojais, kurių skirtingos ir įdomios profesijos užtikrina sklandų įmonės darbą.
Vieninteliai gamintojai Lietuvoje
Įmonės pagrindinė veiklos sritis yra vakuuminių griebtuvų ir įrankių robotams gamyba. Įsivaizduokime robotą, turintį vieną mechanizmą (įrankį), kuris juda bei paima, perkelia kokį nors daiktą. UAB „Technologinė linija“ ir specializuojasi tų pačių įrankių gamyboje, kurie tvirtinasi prie robotų ir atlieka tam tikrą funkciją – dažniausiai paėmimo. Vadovas Aurimas Špetas dalijasi, jog pagrindiniai jų klientai yra įmonės, kurios daro visą „aplikaciją“ – stato robotą, jį programuoja bei atlieka kitus susijusius darbus. UAB „Technologinė linija“ yra vieninteliai Lietuvoje, nuo nulio gaminantys vakuuminius griebtuvus. Apie įmonės išskirtinumą pasakoja vadovas A. Špetas: „Kiti verslai, dauguma atvejų, perka ir parduoda arba komplektuoja įrankius jau iš pirktinių dalių. Mes viską gaminame nuo nulio. Dar vienas mūsų privalumas – esame lankstūs. Pavyzdžiui, lengvai galime pritaikyti įrankį, pakoreguoti pagal užsakovo norus. Nusipirkus „gatavą“ daiktą jį pakoreguoti, pritaikyti būna sudėtinga, problematiška. Orientuojamės į kokybę, pagaminimo greitį, teikiame serviso paslaugas.“ Šiandien pagrindiniai įmonės klientai Lietuvoje – medienos pramonės įmonės: „IKEA“ gamybos įmonės, AB „Vilniaus baldai“, UAB „INNO LINE“, UAB „Freda“, UAB „SBA Grupė“ ir kitos įmonės.
Jei nemoka parduoti, tai pagamins patys
Aurimas Špetas šiandien yra UAB „Technologinė linija“ vadovas, įmonės įkūrėjas. Kaip jis sako, karjeros kelias prasidėjo Vilniaus Gedimino technikos universitete (VILNIUS TECH), kur studijavo transporto inžineriją. Po to ne vienerius metus dirbo su pramonės komponentais: įvairiais hidrauliniais, pneumatikos, vakuumo komponentais – viskuo, kas slypi gamyklų įrengimuose. Aurimas sako, jog ši sritis patiko, todėl sugalvojo įkurti verslą. Norai tapo realiais rezultatais – 2012 metų pabaigoje įkurta įmonė UAB „Technologinė linija“.
Iš pradžių pagrindinė įmonės veiklos sritis buvo pirkti ir parduoti įvairius pramonei reikalingus komponentus. Po keleto metų – 2017-aisiais įmonė pradėjo gaminti pačius gaminius. „Tuo metu mes pardavinėjome korėjietiškus griebtuvus, dar patys negaminome. Vienas stambus klientas organizavo konkursą, atrodo, projektas įsigyti 40 griebtuvų. Jame dalyvavo trys įmonės. Gamintojo kaina, kurią aš gavau, nebuvo pati geriausia – nekonkurencinga kitų dalyvių atžvilgiu. Paskambinau tiekėjui, išdėsčiau situaciją, pasakiau, jog pamažintų kainą, kadangi kitu atveju mes nelaimėsime. Man atsakė, kad kaina ir taip gera, bet nemoku parduoti. Jei nemokam parduoti, tai kodėl nepagaminus patiems (šypsosi)“, – apie postūmį pereiti nuo prekybinės veiklos į gamybinę pasakoja įmonės UAB „Technologinė linija“ vadovas A. Špetas.
Reikėjo kantrybės
Pirmasis parduotas jų gamybos projektas – 2018 metų pradžioje. Antrasis – tik po metų. Aurimas Špetas sako, kad prireikė laiko, kol pirkėjai įsitikino, jog įmonė, patikima, „nevienadienė“ ir gamina kokybiškai. Įmonės vadovas pasakoja, jog didesnį susidomėjimą, jų sukurta įranga, pajuto prieš keletą metų. Tą lėmė rinkoje augantis poreikis šiems įrankiams bei įgytas pasitikėjimas įmone. Šiandien apie 70 proc. bendros apyvartos sudaro pačios įmonės gaminami pramonės komponentai. Įsilieti į rinką padėjo ir kryptingas pasirinkimas imtis nišinių, specifinių projektų, kurių kiti nelabai imdavosi, dėl jų specifiškumo, techninio sudėtingumo. Aurimas Špetas sako, jog tokio sprendimo dėka darbuotojai įgijo patirties ir specifinių žinių. Šiandien verslai kreipiasi ir renkasi juos, jei yra koks nors sudėtingesnis projektas. Dabar UAB „Technologinė linija“ yra pasiekusi praeitų metų apyvartą ir įvykdžiusi sąlyginai daugiausia užsakymų.
Įmonės vizija, tikslai
Pasidomėjus, kokie šios įmonės tikslai, vizija įmonės vadovas Aurimas Špetas sako, jog iš pradžių jų tikslas buvo būti savo srityje, t. y. vakuuminių griebtuvų ir kitų pramonei reikalingų komponentų, geriausiais Lietuvoje. „Dabar galiu sakyti, kad esame didžiausi šioje srityje bei vieninteliai gamintojai Lietuvoje, kurie gamina vakuuminius griebtuvus. Kitas tikslas – didinti eksportą į užsienį, norime įsitvirtinti Latvijos, Lenkijos, Estijos, Čekijos, Slovakijos, Rumunijos, Bulgarijos rinkose, kurios šiuo metu yra augančios. Dalyvausime šiais metais parodose Lenkijoje, Čekijoje. Šiandien eksporto dalis mūsų įmonėje nėra didelė, svyruojanti, maždaug iki dešimties procentų. Tikslas yra ją didinti“, – apie tikslus pasakoja Aurimas Špetas.
Tarp „Stipriausi Lietuvoje“ gretų
Išties, pasidžiaugti yra tikrai kuo. Elektrėnų savivaldybėje įsikūrusi įmonė UAB „Technologinė linija“ 2021-2025 metų laikotarpyje yra įsitvirtinusi tarp „Stipriausi Lietuvoje“ gretų. Kaip rašoma „Rekvizitai.lt“ internetinėje svetainėje, kasmet sertifikuojamos įmonės yra stabilaus verslo ir profesionalumo pavyzdys. Pasirodo, jog tik 15 proc. Lietuvoje veikiančių įmonių gali pretenduoti į šį sertifikatą. „Sertifikatas („Stipriausi Lietuvoje“ – red.) patvirtina, kad įmonės ekonominė būklė yra gera, įmonė laiku moka mokesčius, punktualiai atsiskaito su verslo partneriais ir darbuotojais. Sertifikatas suteikiamas tik gerą verslo reputaciją turinčioms bendrovėms, prisidedančioms prie Lietuvos ekonomikos augimo ir sąžiningos verslo kultūros puoselėjimo“, – taip apie įmonių patikimumo sertifikatą „Stipriausi Lietuvoje“ rašoma jį teikiančio kredito biuro „Creditinfo“ internetinėje svetainėje.
Nuo 2020 metų bendrovė „Technologinė linija“ įsikūrė Vievyje. Vadovas sako, jog lokacija patogi, tiek jam pačiam, kadangi čia gyvena, tiek ir klientams, kurie dažniausiai atvažiuoja čia išbandyti, kaip veikia pagaminta pramoninė prekė.
Būdas save parodyti – parodos
Galima sakyti, kad pagrindinis būdas, siekiant pritraukti užsienio rinkas, yra nuolatinis dalyvavimas parodose. Tenka konkuruoti su šios srities gigantais, kurių įmonės skaičiuoja kelių dešimtmečių veiklą, todėl reikia važiuoti ir rodytis bei taip pristatyti savo gaminius. Aurimas Špetas sako, kad nuolatinis dalyvavimas parodose leidžia potencialiems klientams susidaryti įspūdį, jog esi rimtas, nevienadienis verslas, turintis ką pasiūlyti: „Turime pasidarę savo specialų stendą, susidomėjusiems rodome gamybinius pavyzdžius, turime dinaminį robotą. Norime, kad potencialūs klientai matytų, kur mūsų gaminamos prekės yra naudojamos, pritaikomos, kaip viskas atrodo.“ Įmonės UAB „Technologinė linija“ vadovas dalijasi, kad pagrindinė nauda, dalyvaujant parodose, gaminant bei parduodant specifinę prekę, yra ta, jog ten visuomet ateina tie žmonės, kuriems šis dalykas yra aktualus ir reikalingas.
„Praeitų metų lapkričio pabaigoje – gruodžio pradžioje dalyvavome parodoje „Tech Industry“ Rygoje. Šiemet Lietuvoje vyko paroda – „Balttechnika“, birželio pabaigoje dalyvavome su bendru lietuvišku stendu parodoje „Automatica“ Miunchene. Rugsėjo mėnesį važiuosime į Poznanę, kurioje vyks medienos apdirbimo paroda. Spalio mėnesį vyksime į Čekiją į Brno „MVS International Industrial Fair“ – į didžiausią čia organizuojamą pramonės parodą. Metų pabaigoje taip pat planuojame vėl važiuoti į Latviją, ten, galima sakyti, vyks pagrindinė paroda, pritraukianti daugiausia žmonių ir iš Latvijos, ir iš Lietuvos, ir iš Estijos“, – Aurimas Špetas pasakoja apie parodas, kuriose jie dalyvauja. Pasiteiravus, kokie dar būdai be parodų padedantys „įeiti“ į užsienio rinkas, Aurimas Špetas sako, kad jų įmonė pasitelkia ir vadybininkus, ir internetą. Be to, po truputį ateina nauji klientai, gavę rekomendacijų iš ankstesnių klientų arba pamatę jų (UAB „Technologinė linija“) pagamintus įrankius, sistemas, veikiančius kitose įmonėse.
Aurimas Špetas sako, jog važiuoti į parodas yra naudinga ir dėl to, kad galima stebėti ir bendras tendencijas, pavyzdžiui, kokios įmonės ką pagamino, ką demonstruoja. Taip ir yra renkama informacija – žiūrima, kas aktualu, ką galima pasiūlyti klientams. Paklausus, kokiu greičiu vyksta pokyčiai, UAB „Technologinė linija“ vadovas sako, kad viskas keičiasi labai po truputį, kadangi pramonės įmonių apimtys yra didelės, todėl ką nors greitai pakeisti ar sustyguoti yra labai sunku. Pavyzdžiui, parodose būna, kad keletą metų tie patys stendai kartojasi, vienos įmonės atsiranda, kitos dingsta.
Nuo užklausos iki rezultato užtrunka laiko
Pasidomėjus, kokia yra projektų įgyvendinimo minimali trukmė, Aurimas Špetas atsako, jog dažniausiai pusės metų – metų laikotarpyje. „Norint statyti robotą, reikia gana didelių lėšų – viena robotinė celė (konvejerinė sistema) kainuoja apie 120-150 tūkstančių eurų. Pirmiausia, mes gauname užklausą, užsakovas planuoja finansus, ruošia techninę užduotį. Po šių žingsnių, kai viskas apskaičiuojama, dar kartą kreipiasi į mus, klausia kainos. Jei susitariama, tuomet vyksta projektavimo darbai, o patys paskutiniai – instaliavimo. Ilgiausias projektas, kurį turėjome, nuo užklausimo iki galutinio rezultato užtruko tris metus. Iš tikrųjų, mūsų gaminamas įrankis nėra toks, kurį perki čia ir dabar. Jis gaminamas ir montuojamas robote jau pačioje įrangos montavimo pabaigoje. Dažniausias terminas, per kurį turime tą įrankį pagaminti, 2-3 mėnesiai po sutarties pasirašymo (užsakymo) patvirtinimo. Išties, ilgiausiai trunka pačio verslo (užsakovo) vidiniai procesai, kadangi viską reikia planuoti“, – apie projektų trukmę bei žingsnius nuo užklausos iki įrankio pagaminimo pasakoja Aurimas Špetas.
Skirtingos specialybės, kurios visos pritaikomos
Įmonės UAB „Technologinė linija“ kolektyvas sąlyginai nedidelis – dirba septyniese, visi praktiškai skirtingose srityse. Apie savo komandą pasakoja įmonės vadovas Aurimas Špetas: „Brolis Jonas projektuoja ir dirba su staklėmis, frezuoja. Kitas brolis Edvinas dirba marketingo srityje: administruoja įmonės tinklalapį, daro bukletus, reklamas. Karolis iš Kauno užsako visas prekes, reikmenis, rūpinasi, kad jie atvažiuotų laiku bei sužiūri, kad visos detalės būtų tinkamos. Naujas darbuotojas Andrius užsiima prekyba, ieško klientų. Rimantas – projektuotojas ir dirba nuotoliu. Vidmantas pats seniausias mūsų darbuotojas. Jis surinkinėja gaminamus įrankius.“
Pakalbinome ir UAB „Technologinės linijos“ darbuotojus, kurie tądien buvo darbe. Jie mielai sutiko papasakoti, kokius mokslus yra baigę, už ką yra atsakingi šioje įmonėje.
Turi galimybę augti ir tobulėti
Jonas Špetas studijavo pramonės inžineriją, o baigęs studijas apie 13-ka metų projektavo šaldytuvus. Čia dirba jau apie du metus, nors ir anksčiau šiek tiek dirbo, padėdavo broliui – braižydavo brėžinius. Jonas pasakoja, jog ankstesniame darbe, po kurio laiko, pajautė rutiną, kadangi viskas jau buvo žinoma. Čia dirbdamas jaučia, kad tobulėja kaip inžinierius. Paklausus, ar perėjus dirbti į šią sritį daug kas keitėsi, Jonas sako, jog pritaikė daugelį darbo principų. Žinoma, yra įvairių subtilybių, niuansų, kuriuos reikia perprasti, bet juk taip ir yra tobulėjama. Iš tiesų, kai žmogui yra įdomu, tai ir viskas greičiau bei geriau gaunasi.
Edvinas Špetas baigęs Vilniaus dailės akademiją vaizduojamąją grafiką. Jis dirbęs įmonėse, kuriose užsiiminėjo grafiniu dizainu. Dešimtmetį buvo ir frilanceriu (laisvadarbiu). Kaip pasakoja Edvinas, tuo metu namuose piešė įvairias iliustracijas, reklamos kadruotes, 3D maketus bei atliko įvarius kitus darbus, susijusius vienaip ar kitaip su vaizdu. Sako, jog norėjosi kažko naujo, o kaip tik ir brolis Aurimas ieškojo naujo darbuotojo. „Sako, ateik, duosim tau stalą, kompiuterį“, – juokdamasis Edvinas Špetas pasakoja apie gautą kvietimą. Dabar jis daro įvairius maketus, prižiūri įmonės tinklalapį. Sako, kad čia gali save išreikšti kūrybiškai, o ir darbas nemonotoniškas – visuomet yra įvairios veiklos.
Vidmantas Kriukelis yra seniausias įmonės darbuotojas, o jo baigti mokslai patys įdomiausi – biofizikos bakalauras bei neurobiologijos magistras. „Mano ankstesnis darbas buvo susijęs irgi su automatizavimu. Nors tai buvo gyvi procesai, bet juos taip pat galima automatizuoti. Daugelis žinome, kad bitės turi fenomenalią uoslę. Dirbau Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje prie bičių mokymo aptikti sprogstamąsias medžiagas automatizavimo projekto. Daug laiko reikia investuoti rašant mokslinius darbus. Dažnai dirbi daugiau nei statybininkas, bet gauni daug mažiau. Vienas iš mano hobių – motociklai. Kompanija ir panašių pomėgių turi. Prieš daugiau nei dešimt metų susitikome su Aurimu ir pabandėme kartu dirbti. Per tą laiką ėmėmės visokių darbų, eksperimentavome, o laikui bėgant gal dar kažką sugalvosime. Anksčiau daugiau važinėdavome po įmones, jas aptarnaudavome. Šiai dienai koncentruojamės į pramonės komponentų gamybą. Darome tai, ką geriausiai mokame“, – apie savo karjeros posūkius pasakoja Vidmantas.
Dėkojame visam UAB „Technologinė linija“ kolektyvui bei vadovui Aurimui Špetui už galimybę susipažinti su šia pažangia įmone. Skaitytojų vardu linkime didžiausios sėkmės, įgyvendinant planus ir tikslus. Tikime, jog vakuuminiai griebtuvai ir įrankiai robotams iš Vievio plačiai įsilies į užsienio rinkas.