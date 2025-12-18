„Ignitis gamyba“ sveikina su artėjančiomis šventėmis ir primena: žiemą taupyti energiją – paprasčiau, nei atrodo

„Ignitis gamyba“ sveikina su artėjančiomis šventėmis ir primena: žiemą taupyti energiją – paprasčiau, nei atrodo

Žiemos šventės – jau čia pat. Dienos trumpos, tamsa už ­lango ateina vis anksčiau, o sąskaitos už elektrą ir šildymą neretai ima kelti nerimą. „Ignitis gamyba“ sveikina artėjančių švenčių ­proga ir dalijasi patarimais, kaip namuose ir darbe išlaikyti­ ­šventinę nuotaiką, neleidžiant išlaidoms išaugti.

Patarimai namams

Apšvietimas: daugiau jaukumo, mažiau sąnaudų
Advento laikotarpis neįsi­vaizduojamas be girliandų, pa­puošimų ir šilto jaukumo. Tačiau būtent apšvietimas sudaro ­nemenką dalį žiemos energijos suvartojimo.
Rinkitės LED lempas ir girliandas. Jos tarnauja ilgiau ir naudoja kelis kartus mažiau energijos. Naujos kartos LED šviestuvai yra itin efektyvūs – iki 160–200 lm/W.
Įrenkite judesio jutiklius. Jie užtikrina, kad šviesa įsijung­tų tik tada, kai jos iš tikrųjų reikia.
Nepalikite šviesų įjungtų be reikalo. Išjungus apšvietimą tuščiose patalpose arba su­mažinus jo intensyvumą, elektros suvartojimą galima sumažinti iki 10 proc.

Buitinė technika: maži įpročiai – apčiuopiamas rezultatas
Žiemą daugiau laiko leidžiame namuose, tad buitinių prietai­sų naudojimas išauga. Dažnai net ­nepastebime, kad televizorius,­ kavos aparatas ar mikrobangų kros­nelė lieka budėjimo režimu ir tyliai „valgo“ elektrą.
Išjunkite nenaudojamus prietaisus iš elektros lizdo. Taip galima sutaupyti iki 5–10 proc. elektros energijos.
Prižiūrėkite buitinę techniką. Reguliariai atitirpintas šaldytuvas ar tinkamai nustatyta boilerio temperatūra (55–60 °C) mažina sąnaudas dar 3–5 proc.
Apsvarstykite išmaniuosius sprendimus. Jie leidžia valdyti energijos vartojimą nuotoliniu būdu, rodo ataskaitas ir padeda optimizuoti suvarto­jimą – iki papildomų 2,2 proc. taupymo.

Šildymas: kai šiluma neiškeliauja pro langus
Šaltuoju metų laiku būtent ­šildymas sudaro didžiausią išlai­dų dalį. Čia irgi galima nemažai ­sutaupyti.
Sumažinus patalpų tempe­ratūrą vos dviem laipsniais, šildymo sąnaudos krinta apie 10 proc.
Patikrinkite langus. Seni arba nesandarūs langai išleidžia daug šilumos. Juos pakeitus galima sutaupyti apie 5 proc. energijos.
Renovuojant namą – sutaupy­mas dar didesnis. Moderni­zuotas pastatas šilumos sąnaudas sumažina net 30–50 proc.
Atnaujintas ir automatizuotas šilumos punktas padeda sumažinti išlaidas 5–15 proc.
Išmanieji termostatai automatiškai reguliuoja šildymą pagal žmonių buvimą namuo­se ir leidžia naktį ar darbo metu sumažinti temperatūrą neaukojant komforto. Tokie sprendimai gali padėti sumažinti dujų suvartojimą maždaug 5 proc.
Kalėdų laikotarpiu namai dažniau vėdinami dėl kepinių kvapų ar svečių. Vėdinti svarbu trumpai ir intensyviai, o ne palikti pravirus langus ilgam – taip išsaugosite šilumą ir išvengsite nereikalingų nuostolių.

Efektyvus katilas: šiltesni namai ir mažesnės sąskaitos
Ieškant efektyvesnio šildymo,­ vis daugiau gyventojų renkasi ­kondensacinius dujinius katilus. Jų naudingumo koeficientas viršija 90 proc., kai įprastų katilų efektyvumas siekia tik 70–80 proc. Didesnis efektyvumas reiškia ne tik mažesnes išlaidas, bet ir mažesnį anglies dvideginio pėdsaką. Tai ypač aktualu žiemą, kai šildymas intensyviausias ir į aplinką išmetama daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, net jei naudojamos palyginti švaresnės dujos.
Kita alternatyva – šilumos siurbliai. Šie prietaisai šilumą paima iš oro, vandens ar net žemės, todėl elektros energiją naudoja ypač efektyviai – jie gali būti 3–5 kartus našesni nei elektrinės ar kietu kuru kūrenamos šildymo sistemos. Dėl mažų sąnaudų didesnė pradinė investicija ilgainiui atsiperka, juolab kad šilumos siurbliai dažnai tarnauja keliolika metų.

Patarimai verslui

Energetinis efektyvumas ­biure: kai šviesa dega visą dieną, o jaukumui sukurti pa­kanka ir taupių sprendimų.
Žiemą darbe šviesą tenka įjungti nuo ankstaus ryto iki vakaro, o kartais ji lieka degti ir naktį, jei veikia technologinė įranga, valymo komandos ar tiesiog pamirštama išjungti. Artėjant šventėms norisi papuošti ir darbo erdves: girliandos, dekoracijos, papildomas apšvietimas kuria jaukumą, bet kartu didina sąnaudas. Visgi net ir šiuo laikotarpiu įmonės gali išlaikyti šventinę nuotaiką, o energijos vartojimą – racionalų.

Išmanūs apšvietimo spren­dimai. Verslui ypač naudingi­ ju­desio jutikliai ir automatiniai ­šviesos valdikliai – jie užtikrina, kad šviesa įsijungtų tik esant žmonių judėjimui. Tai padeda sumažinti apšvietimo sąnaudas, ku­rios žiemą dažnai sudaro reikš­mingą biudžeto dalį. LED apšvietimo atnaujinimas, ypač dideliuose biuruose ar gamybinėse patalpose, gali sumažinti suvarto­jimą iki kelių dešimčių procentų.

Šventinės dekoracijos – taip, bet protingai. Jei įmonė nusprendžia naudoti šventinį apšvietimą, verta rinktis LED girliandas ir jų veikimą suprogramuoti laikmačiais. Automatiškai po darbo­ valandų išsijungiantis apšvietimas padeda išvengti nereikalingo ­energijos eikvojimo naktį.

Šildymo ir vėdinimo optimizavimas. Išmanios šildymo valdymo sistemos leidžia automatiškai sumažinti temperatūrą nenaudojamose erdvėse – sandėliuose, posėdžių salėse ar kabinetuose,­ ­kuriuose darbuotojai lankosi tik dalį dienos. Rekuperatoriai ir šilumos kaupimo sistemos padeda ­panaudoti šilumą pakartotinai ir taip sumažinti šildymo išlaidas. Darbuotojams tai nejuntama, o įmonės finansams – labai ­naudinga.

Įrangos modernizavimas. Vers­lai, kurių veikloje naudojamos ventiliacijos sistemos, siurbliai, ­varikliai ar gamybinė techni­ka, gali sutaupyti 10–30 proc. energijos vien pakeitę senesnę įrangą efektyvesne. Tai ypač aktualu žiemą, kai įranga dažnai dirba ilgiau.

Darbuotojų įsitraukimas – mažos pastangos, didelis efektas. Paprasti įpročiai, tokie kaip monitorių išjungimas po darbo, trumpesnis vėdinimas ar papuošimų naudojimas tik darbo metu, padeda efektyviai taupyti. Kai komanda supranta tikslą, taupymas tampa natūralia kasdieny­bės dalimi.

Aiškūs tikslai ir duomenų stebėsena. Įmonės, kurios kelia konkrečius energijos taupymo tikslus ir nuolat stebi rezultatus, vidutiniškai sutaupo apie 18 proc. visų energijos sąnaudų. Šventiniu laikotarpiu, kai biurai papuošti, o darbo ritmas intensyvesnis, tai ypač vertinga.

 

 

 

Užs. 25/61

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

„Ignitis gamyba“ sveikina su artėjančiomis šventėmis ir primena: žiemą taupyti energiją – paprasčiau, nei atrodo
„Jaunimo klubas Įveik – veik – eik“: Elektrėnų profesinio mokymo centro jaunuoliai stiprina emocinį atsparumą ir psichikos sveikatą
Į Gineso rekordų knygą įtrauktas eksponatas šalia kalėdinės eglės Vilniuje
Kalėdų eglės sužibo Čiurlionio kūrybos ir Kristaus gimimo simboliais

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Gliwice open festival
LEA kviečia seną katilą keisti nauju šilumos siurbliu. Pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima sutaupyti net iki 90 proc.
Baltijos ledo ritulio lygoje „Energija“ iškovojo dar keturias pergales
HC „Amber“ rungtynių diena Elektrėnuose: pergalė ir pralaimėjimas

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44