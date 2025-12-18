„Ignitis gamyba“ sveikina su artėjančiomis šventėmis ir primena: žiemą taupyti energiją – paprasčiau, nei atrodo

Žiemos šventės – jau čia pat. Dienos trumpos, tamsa už lango ateina vis anksčiau, o sąskaitos už elektrą ir šildymą neretai ima kelti nerimą. „Ignitis gamyba“ sveikina artėjančių švenčių proga ir dalijasi patarimais, kaip namuose ir darbe išlaikyti šventinę nuotaiką, neleidžiant išlaidoms išaugti.
Patarimai namams
Apšvietimas: daugiau jaukumo, mažiau sąnaudų
Advento laikotarpis neįsivaizduojamas be girliandų, papuošimų ir šilto jaukumo. Tačiau būtent apšvietimas sudaro nemenką dalį žiemos energijos suvartojimo.
Rinkitės LED lempas ir girliandas. Jos tarnauja ilgiau ir naudoja kelis kartus mažiau energijos. Naujos kartos LED šviestuvai yra itin efektyvūs – iki 160–200 lm/W.
Įrenkite judesio jutiklius. Jie užtikrina, kad šviesa įsijungtų tik tada, kai jos iš tikrųjų reikia.
Nepalikite šviesų įjungtų be reikalo. Išjungus apšvietimą tuščiose patalpose arba sumažinus jo intensyvumą, elektros suvartojimą galima sumažinti iki 10 proc.
Buitinė technika: maži įpročiai – apčiuopiamas rezultatas
Žiemą daugiau laiko leidžiame namuose, tad buitinių prietaisų naudojimas išauga. Dažnai net nepastebime, kad televizorius, kavos aparatas ar mikrobangų krosnelė lieka budėjimo režimu ir tyliai „valgo“ elektrą.
Išjunkite nenaudojamus prietaisus iš elektros lizdo. Taip galima sutaupyti iki 5–10 proc. elektros energijos.
Prižiūrėkite buitinę techniką. Reguliariai atitirpintas šaldytuvas ar tinkamai nustatyta boilerio temperatūra (55–60 °C) mažina sąnaudas dar 3–5 proc.
Apsvarstykite išmaniuosius sprendimus. Jie leidžia valdyti energijos vartojimą nuotoliniu būdu, rodo ataskaitas ir padeda optimizuoti suvartojimą – iki papildomų 2,2 proc. taupymo.
Šildymas: kai šiluma neiškeliauja pro langus
Šaltuoju metų laiku būtent šildymas sudaro didžiausią išlaidų dalį. Čia irgi galima nemažai sutaupyti.
Sumažinus patalpų temperatūrą vos dviem laipsniais, šildymo sąnaudos krinta apie 10 proc.
Patikrinkite langus. Seni arba nesandarūs langai išleidžia daug šilumos. Juos pakeitus galima sutaupyti apie 5 proc. energijos.
Renovuojant namą – sutaupymas dar didesnis. Modernizuotas pastatas šilumos sąnaudas sumažina net 30–50 proc.
Atnaujintas ir automatizuotas šilumos punktas padeda sumažinti išlaidas 5–15 proc.
Išmanieji termostatai automatiškai reguliuoja šildymą pagal žmonių buvimą namuose ir leidžia naktį ar darbo metu sumažinti temperatūrą neaukojant komforto. Tokie sprendimai gali padėti sumažinti dujų suvartojimą maždaug 5 proc.
Kalėdų laikotarpiu namai dažniau vėdinami dėl kepinių kvapų ar svečių. Vėdinti svarbu trumpai ir intensyviai, o ne palikti pravirus langus ilgam – taip išsaugosite šilumą ir išvengsite nereikalingų nuostolių.
Efektyvus katilas: šiltesni namai ir mažesnės sąskaitos
Ieškant efektyvesnio šildymo, vis daugiau gyventojų renkasi kondensacinius dujinius katilus. Jų naudingumo koeficientas viršija 90 proc., kai įprastų katilų efektyvumas siekia tik 70–80 proc. Didesnis efektyvumas reiškia ne tik mažesnes išlaidas, bet ir mažesnį anglies dvideginio pėdsaką. Tai ypač aktualu žiemą, kai šildymas intensyviausias ir į aplinką išmetama daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, net jei naudojamos palyginti švaresnės dujos.
Kita alternatyva – šilumos siurbliai. Šie prietaisai šilumą paima iš oro, vandens ar net žemės, todėl elektros energiją naudoja ypač efektyviai – jie gali būti 3–5 kartus našesni nei elektrinės ar kietu kuru kūrenamos šildymo sistemos. Dėl mažų sąnaudų didesnė pradinė investicija ilgainiui atsiperka, juolab kad šilumos siurbliai dažnai tarnauja keliolika metų.
Patarimai verslui
Energetinis efektyvumas biure: kai šviesa dega visą dieną, o jaukumui sukurti pakanka ir taupių sprendimų.
Žiemą darbe šviesą tenka įjungti nuo ankstaus ryto iki vakaro, o kartais ji lieka degti ir naktį, jei veikia technologinė įranga, valymo komandos ar tiesiog pamirštama išjungti. Artėjant šventėms norisi papuošti ir darbo erdves: girliandos, dekoracijos, papildomas apšvietimas kuria jaukumą, bet kartu didina sąnaudas. Visgi net ir šiuo laikotarpiu įmonės gali išlaikyti šventinę nuotaiką, o energijos vartojimą – racionalų.
Išmanūs apšvietimo sprendimai. Verslui ypač naudingi judesio jutikliai ir automatiniai šviesos valdikliai – jie užtikrina, kad šviesa įsijungtų tik esant žmonių judėjimui. Tai padeda sumažinti apšvietimo sąnaudas, kurios žiemą dažnai sudaro reikšmingą biudžeto dalį. LED apšvietimo atnaujinimas, ypač dideliuose biuruose ar gamybinėse patalpose, gali sumažinti suvartojimą iki kelių dešimčių procentų.
Šventinės dekoracijos – taip, bet protingai. Jei įmonė nusprendžia naudoti šventinį apšvietimą, verta rinktis LED girliandas ir jų veikimą suprogramuoti laikmačiais. Automatiškai po darbo valandų išsijungiantis apšvietimas padeda išvengti nereikalingo energijos eikvojimo naktį.
Šildymo ir vėdinimo optimizavimas. Išmanios šildymo valdymo sistemos leidžia automatiškai sumažinti temperatūrą nenaudojamose erdvėse – sandėliuose, posėdžių salėse ar kabinetuose, kuriuose darbuotojai lankosi tik dalį dienos. Rekuperatoriai ir šilumos kaupimo sistemos padeda panaudoti šilumą pakartotinai ir taip sumažinti šildymo išlaidas. Darbuotojams tai nejuntama, o įmonės finansams – labai naudinga.
Įrangos modernizavimas. Verslai, kurių veikloje naudojamos ventiliacijos sistemos, siurbliai, varikliai ar gamybinė technika, gali sutaupyti 10–30 proc. energijos vien pakeitę senesnę įrangą efektyvesne. Tai ypač aktualu žiemą, kai įranga dažnai dirba ilgiau.
Darbuotojų įsitraukimas – mažos pastangos, didelis efektas. Paprasti įpročiai, tokie kaip monitorių išjungimas po darbo, trumpesnis vėdinimas ar papuošimų naudojimas tik darbo metu, padeda efektyviai taupyti. Kai komanda supranta tikslą, taupymas tampa natūralia kasdienybės dalimi.
Aiškūs tikslai ir duomenų stebėsena. Įmonės, kurios kelia konkrečius energijos taupymo tikslus ir nuolat stebi rezultatus, vidutiniškai sutaupo apie 18 proc. visų energijos sąnaudų. Šventiniu laikotarpiu, kai biurai papuošti, o darbo ritmas intensyvesnis, tai ypač vertinga.
