Didės darbuotojų pajamos, senjorai sulauks didesnių pensijų, augs išmokos

Valstybės, savivaldybių bei „Sodros“ biudžetai jau patvirtinti, tad aišku, kaip gyvensime 2026 metais. Socialinės apsau­gos ir darbo srityje svarbu žinoti, kad kitąmet augs senatvės, ne­galios ir netekto dalyvumo, našlių ir našlaičių pensijos, tikslinės ­kompensacijos žmonėms su negalia, vienišo asmens išmoka, didės ir minimali alga, ir išmokos vaikams.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė pažymi, kad, įgyvendinant Vyriausybės įsipareigojimus gyventojams, at­sakingai ir pagal valstybės galimybes indeksuojamos ir didinamos įvairių socialinių grupių ir pažeidžiamų asmenų pajamos.
„Kitąmet ir toliau nuosekliai augs pensijos, ūgtels vienišo asmens išmoka, tikslinės kompensacijos žmonėms, turintiems negalią, bei kitos socialinės išmokos. Didės minimalią algą uždirbančių šalies gyventojų pajamos bei viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojų atlyginimai“, – teigia ministrė J. Zailskienė.

Ūgtels darbuotojų pajamos
Nuo 2026 m. pradžios minimali mėnesinė alga (MMA) „ant popieriaus“ didėja 115 eurų – iki 1153 eurų.
Ministerijos skaičiavimais, nu­stačius 1153 eurų MMA ir taikant tą patį neapmokestinamąjį pajamų dydį, kuris taikomas ir šiais metais, MMA uždirbančiųjų pajamos atskaičiavus mokesčius kitąmet sieks 846 eurus.
2026 metais padidės darbo užmokestis ir nuo jo skaičiuo­jamos išmokos daugiau kaip 200 tūkst. viešojo sektoriaus darbuotojų. Pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis auga 0,7 proc., arba 12,6 euro, ir sieks 1798 eurus.
Taip pat padidinti biudžeti­nių įstaigų darbuotojų pareigybių (A, B, C lygio specialistų ir B lygio struktūrinių padalinių vadovų pavaduotojų) minimalūs pareigi­nės algos koeficientai, kad, nustačius 1153 eurų MMA, jų pareiginė alga būtų didesnė už nekvalifikuo­tų darbuotojų darbo užmokestį.

Didės pensininkų pajamos
2026 m. vidutiniškai pensijų didėjimas sieks 12 proc. Vidutinė senatvės pensija 2026 m. ūgtels apie 80 eurų ir pasieks 750 eurų, o vidutinė senatvės pensija tiems, kurie turi būtinąjį stažą, augs apie 90 eurų ir pasieks 810 eurų.
Lietuvoje yra daugiau nei 635 tūkst. senatvės pensijos gavėjų ir apie 8 tūkst. išankstinės senatvės pensijos gavėjų, vidutinė senatvės pensija dabar siekia beveik 670 eurų, o vidutinė senatvės pensija su būtinuoju stažu – 720 eurų.
Vienišo asmens išmoka ir socialinio draudimo našlių pensijos bazinis dydis kitais metais pasieks 46,46 euro (šiemet – 42,29 euro). Valstybinės pensijos dėl indeksavimo didės 0,9 proc., valstybinių pensijų bazė kils nuo 73,62 euro iki 74,28 euro.

Auga vaiko pinigai ir išmoka gimus vaikui
Vienkartinė išmoka gimus ­vaikui 2026 m. didės nuo 770 eurų iki 814 eurų (o nuo birželio 1 d. – iki 1036 eurų), išmoka vaikui ­(vaiko pinigai) – iki 129,5 euro.
Gausioms ir nepasiturinčioms­ šeimoms ar vaiką su negalia auginančioms šeimoms išmoka vaikui padidės iki 205,72 euro, vienkartinė išmoka įsikurti buvusiems globotiniams – nuo 5250 eurų iki 5550 eurų. Parama mokinio reikmenims įsigyti nepasiturinčioms šeimoms išauga nuo 140 eurų iki 148 eurų.

Pagalba šeimai
Didėja ir vaiko priežiūros kompensacinė išmoka, skiriama­ ir mokama vienam iš vaiką au­ginančių tėvų už kiekvieną ikimokyklinio amžiaus vaiką, kuris nėra ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą valstybinėse ar savivaldybių, ar nevalstybinėse įs­taigose (darželyje) ir už atlyginimą yra prižiūrimas fizinio asmens (auklės). Išmokos dydis kitąmet sieks 384,8 euro per mėnesį. 
Primename, kad visi priešmo­kyklinukai, pirmokai ir antrokai turi teisę į nemokamus pietus mokykloje nevertinant šeimos pajamų. Vyresnių klasių mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 349,5 euro.  

Didesnės socialinės išmokos
Nuo 2026 m. pradžios didės baziniai socialinių išmokų dydžiai. Bazinė socialinė išmoka (BSI) sieks 74 eurus vietoje 70 eurų. Pa­didinus šį dydį, atitinkamai padidėja nuo jo priklausančių išmokų dydžiai: visos išmokos, mokamos pagal Išmokų vaikams įstatymą (pavyzdžiui, išmoka vaikui (vaiko pinigai), vienkartinė išmoka gimus vaikui, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, globos (rūpybos) išmoka, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, vienkartinė išmoka įsikurti, išmoka besimokančio ar studijuo­jančio asmens vaiko priežiūrai) ir kitos socialinės išmokos.
Šalpos pensijų bazė sieks 261 eurą vietoje 248 eurų. Šalpos išmokos, priklausomai nuo išmokos rūšies ir gavėjų kategorijos, padidės nuo 6,5 eurų (šalpos našlaičių pen­sija) iki 29,25 eurų (šalpos nega­lios pensija asmenims, netekusiems 100 procentų dalyvumo iki 24 m. amžiaus, taip pat šalpos negalios­ pensija vienam iš daugiavaikių tėvų, netekusiam 100 procentų dalyvumo, bei šalpos negalios pensija 15 metų žmones su negalia slaugiusiems asmenims, netekusiems 100 procentų dalyvumo).
Tai palies apie 70 tūkst. as­menų, gaunančių šalpos pensijas: našlaičius, vaikus su negalia, nuo vaikystės turinčius negalią suaugusius asmenis, kitus žmones su negalia ir senatvės pensijos amžiaus sulaukusius žmones, kurie nesukaupė minimalaus stažo socialinio draudimo pensijai gauti.
Tikslinių kompensacijų bazė išaugs iki 219 eurų vietoj 208 eurų. Dėl to padidės išmokos žmonėms, kuriems nustatytas pirmojo ar antrojo lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis arba pirmojo ar antrojo lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis. Tokias kompensacijas šalyje gau­na apie 119 tūkst. asmenų.
Valstybės remiamų pajamų dydis bus 233 eurai vietoje 221 euro. Šis dydis aktualus nustatant teisę į piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams (ir jos dydžiui), teisę į socialinę paramą mokiniams, papildomą išmoką vaikui, paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti bei kitą socialinę ­paramą.

