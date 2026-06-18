Elektrėnų diabeto klubas pasitiko vasarą su puokšte renginių

Elektrėnų diabeto klubas pasitiko vasarą su puokšte renginių

Savipriežiūros mokymo stovyklos dalyviai Anupriškėse

 

Gegužės 30 d. EDK ataskaitiniame susirinkime pateikti atei­ties planai sudomino ne vieną dalyvį. Klubo tarybos patvirtintas paskaitų ciklas „Cukraus kiekio balansavimas per mitybą“ pagal naujausius mokslininkų tyrimus pradeda skleisti šviesą tamsiame cukrinio diabeto gydymo tunelyje: naujausi tyrimai ir jų sklaida spaudoje ir virtua­liame pasaulyje randa tikėjimo sveikata pradus ligonių savivokoje. Ta linkme pasirinkta Elektrėnų diabeto klubo veikla. Kaip skelbė laikraštis „Elektrėnų kronika“, kiekvieną paskutinį mėnesio pirmadienį 11 val. vyks, ir jau vyksta, paskaitos bei praktiniai dalykai mūsų pastato salėje.
Renginiai ne tik praplečia akiratį, tačiau ir padeda realiai orientuotis: po pirmosios paskaitos apie tai, kas negerai su mūsų mityba, buvo akcentuota daržovių svarba mityboje. Tuo tikslu EDK klubo narė Vida Rasiukevičienė pagal Živilės Povilaitytės-Buzaitės ir Donato Šapolo mitybos vadovą ir receptų knygą su mažai angliavandenių paruošė graikiškas salotas. Degustavusiesiems patiko gaminys. Jie galėjo čia pat gauti ­receptą. Panaši veikla bus tęsiama.
EDK pirmininkė buvo pa­kviesta į Lietuvos diabeto asociacijos seminarą-stovyklą kolektyvinių narių vadovams „Cukrinis diabetas. Veiklos organizavimo klausimai“ Druskininkuose. Lektorių paskaitos ir praktiniai patarimai bus naudingi klubo nariams. Prie jų prisidės ir klubo tarybos narės Aldutės Lukoševičienės parsivežta informacija iš „Asmenų su negalia savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo“ stovyklos, vykusios birželio 5–7 dienomis „Green Gile“ Druskininkuose.
Labai džiaugiamės darniu bendradarbiavimu su Elektrėnų visuomenės sveikatos biuru. Pristatę savo veiklą šioje organizacijoje, nuolat kreipiamės vienu ar kitu klausimu ir būname išklausyti. Šios organizacijos pastangomis penki mūsų organizacijos nariai ­visus metus nemokamai mankštinasi naujai suremon­tuotame ba­seine, keletas dalyvavo Savipriežiūros mokymo stovykloje, skirtoje as­menims, sergantiems cukriniu ­diabetu ar patiriantiems susirgi­mo riziką, Anupriškėse.
Šakių rajono CD klubas „Li­nelis“ pakvietė į renginį „Pabūkime kartu“. Jau autobusas užsakytas, laisvų vietų tą pačią paskelbimo dieną neliko. Taigi Lietuvos CD klubų atstovai Zyplių dvare pabus kartu.

EDK pirmininkė

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