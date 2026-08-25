VERSLO DIENA RASEINIUOSE

VERSLO DIENA RASEINIUOSE

2026 m. spalio 10 d. Raseinių Žemaičio aikštėje organizuojame renginį „VERSLO DIENA RASEINIUOSE“ – šventę, kurios tikslas ne tik suburti verslo bendruomenę, bet ir sukurti gražų, turiningą renginį visiems Raseinių miesto ir rajono gyventojams bei svečiams.

Renginio metu planuojama:

  • prekybinė mugė, kurioje dalyvaus prekybininkai ir amatininkai;
  • verslų, įstaigų, organizacijų ir bendruomenių kontaktų mugė bei veiklų pristatymai;
  • edukacijos ir įvairios veiklos;
  • pramogos vaikams;
  • šventinis koncertas.

Norime, kad šventinio koncerto programa būtų kuo įvairesnė – joje pasirodytų ne tik mūsų krašto saviveiklininkai, bet ir daugiau atlikėjų bei meninės programos dalyvių. Siekiame sukurti renginį, kuris būtų įdomus ne tik verslo bendruomenei, bet ir visam miestui.

Todėl kviečiame Jus tapti renginio rėmėjais ir pagal galimybes prisidėti finansine parama prie šventinės programos bei renginio organizavimo.

Mums svarbus kiekvienas prisidėjimas – net ir keli ar keliasdešimties eurų parama padės sukurti turiningesnę programą ir gražesnę šventę Raseiniams.

Smulkaus verslo asociacija turi paramos gavėjo statusą, todėl juridiniai asmenys, suteikę paramą, teisės aktų nustatyta tvarka gali pasinaudoti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme numatyta lengvata, jeigu atitinka jos taikymo sąlygas. Paramos suteikimą galime tinkamai įforminti ir pateikti reikalingus dokumentus. Galime išrašyti ir sąskaitas faktūras už dalyvio, nario ar kitas veiklas. 

Norime ne tik paprašyti paramos, bet ir atsidėkoti kiekvienam prie renginio prisidėjusiam verslui.

Visus renginio rėmėjus pagal jų indėlį viešinsime ir garsinsime:

iki renginio – Smulkaus verslo asociacijos socialiniuose tinkluose, „Facebook“, „TikTok“, el.paštais ir renginio reklaminėje komunikacijoje.

renginio metu – viešai pristatant ir paminint rėmėjus bei suteikiant galimybę renginio teritorijoje eksponuoti įmonės reklamą.

Esant poreikiui, Žemaičio aikštėje galėsime numatyti vietą Jūsų reklaminiams tentams, vėliavoms, stendams, stoveliams ar kitai reklaminei medžiagai. Galėsite savo jėgomis platinti reklaminę medžiagą dalyviams ir miesto gyventojams. Dėl konkretaus reklamos pateikimo būdo susitarsime individualiai.

Tikime, kad „Verslo diena Raseiniuose“ gali tapti ne tik verslo, bet ir viso miesto švente, o ją galime sukurti tik bendradarbiaudami.

Kviečiame tapti šios šventės dalimi ir prisidėti prie jos įgyvendinimo. Kiekviena parama – didelė pagalba ir investicija į renginį mūsų krašto žmonėms.

Dėkojame už Jūsų dėmesį, palaikymą ir bendrystę.

Pagarbiai,

Airinas Jermolajevas
Smulkaus verslo asociacijos pirmininkas

Smulkaus verslo asociacija
El. p. smulkusverslassva@gmail.com

Gavėjas: Smulkaus verslo asociacija
Sąskaita: LT267300010198774025

Paskirtis : parama renginiui

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