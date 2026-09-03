Vasara skuba

Mieli susitikimai paplūdimyje. Gelbėtojas, buvęs mokytojas Rimvydas Kučinskas, kalbasi su buvusiu mokiniu Dariumi Kasparaičiu ir jo žmona Daiva
Julija Kirkilienė
Nė vienas metų laikas taip neskuba prabėgti, kaip vasara… Ką tik atšventėme trumpiausią naktį, o va, jau ir Žolinė… Per tą skubią laiko tėkmę tik dabar apsižiūrėjome, kad nepakalbinome Elektrėnų paplūdimio darbuotojų, valančių paplūdimį, saugančių besimaudančius, maitinančių poilsiautojus ir mokinančių naudotis vandens sporto malonumais. Elektrėniškiai jau skundėsi, kad Elektrėnų paplūdimyje vietos nebėra ne tik ant kranto, bet ir vandenyje… Informaciją tikrinome vieną vėsią rugpjūčio pradžios dieną apsilankę paplūdimyje, kuriame sutikome vos keletą žmonių…
Gelbėtojų kasdienybė
Tą dieną paplūdimyje budėję gelbėtojai mielai pasakojo apie darbo ypatumus, bet fotografuotis nenorėjo. Pasakojo, kad net keliautojui ir žurnalistui Orijui Gasanovui nepasisekė jų įkalbėti filmuotis, todėl liko per TV neparodyti. Bet gelbėtojas Albinas mielai papasakojo apie darbą, pasidžiaugdamas, kad gelbėjimo stotyje turi defibriliatorių… Laimė, jo panaudoti šią vasarą dar neteko, bet žmonės, atpažįstantys ženklą – širdį, pervertą žaibu, žino, kur kreiptis pagalbos. Gelbėtojai, kiekvieną dieną paplūdimyje budintys nuo 10 iki 20 val., yra apmokyti, kaip suteikti pirmąją pagalbą ir žino, kokiu atveju defibriliatorių reikėtų panaudoti. Nors į paplūdimį karštomis dienomis poilsiautojai suvažiuoja ne tik iš Elektrėnų savivaldybės, bet ir iš aplinkinių rajonų, daugiausia Vilniaus, skęstančiųjų gelbėti gelbėtojams neteko. Gal todėl, kad gelbėtojai akylai stebi poilsiautojus ne tik vandenyje, bet ir krante. Jei pastebi vartojant alkoholį ar jau pavartojusį žmogų, griežtai perspėja ne tik į vandenį nelipti, bet ir paplūdimio teritoriją palikti. Daugiausia šią vasarą poilsiautojams pagalbos reikėjo patyrus įvairias traumas – dažniausiai įsipjauna stiklo šukėmis. Vieną kartą vaikas taip susižeidė, kad Greitosios medicinos pagalbos automobiliu teko vežti į Vilniaus ligoninę, kur vaikui buvo susiūtos dvi žaizdos. Stiklai vandenyje – nesveikai mąstančių žmonių darbas, bet kaip juos išauklėti, receptas dar neatrastas. Albinas sako, kad daug vaikų į paplūdimį traukia čiuožykla, todėl gelbėtojams tenka atidžiau vaikus saugoti ir perspėti dėl nesaugaus elgesio.
Veiklų netrūksta
Mažai žmonių tą dieną paplūdimyje buvo gal ne dėl oro, o dėl informacijos apie vandens užterštumą: 2026 m. rugpjūčio mėnesį atlikti Elektrėnų marių vandens kokybės tyrimai parodė, kad mikrobiologinė vandens kokybė atitinka higienos normų reikalavimus, tačiau papildomų stebėsenos tyrimų metu nustatytas padidėjęs melsvabakterių kiekis, todėl gyventojams ir miesto svečiams rekomenduojama laikinai nesimaudyti. Melsvabakterių suaktyvėjimas vandens telkiniuose gali kelti pavojų sveikatai. Sąlytis su užterštu vandeniu gali sukelti odos ir akių sudirgimą, o netyčia jo nurijus gali pasireikšti virškinimo sutrikimai.
Elektrėnų paplūdimys poilsiautojus traukia ne tik dėl ežero vandens, bet ir dėl geros infrastruktūros. Mėgstantys saulę gali ja mėgautis ant smėlio, mėgstantys pavėsį – gulėti pavėsyje. Nerandantys užsiėmimo, gali paskaityti knygų, pasiėmę iš lauko bibliotekėlės, pavargusiems nuo ramaus poilsio įrengti treniruokliai, yra žaidimų aikštelės mažesniems ir vyresniems vaikams, mėgstantiems ekstremalų sportą – veikia vandenlenčių parkas…. Vandenlenčių parke pramogų suras tiek pradedantys, tiek pažengę vandens sporto mėgėjai. Jiems visada padėti pasiruošę treneriai-instruktoriai Gintaras ir Dautartas. Kitame marių krante veikia vandens batutai, išeiginėmis dienomis yra galimybė po marias paplaukioti kateriu. O kiekvieną dieną mariose baltuoja burės: kai treniruotės – burių mažiau, kai varžybos – jų daug.
Niekas nebegali skųstis, kad paplūdimyje nėra kur užkąsti ar atsigerti. Vasaros kavinukės veikia paplūdimio pradžioje, o prie vandenlenčių parko „Away“ vietoj picerijos atidaryta kavinė „Kantas“, turinti savo išskirtinę virtuvę. Norintys stipriau užkąsti – tai padaryti gali Ledo rūmuose veikiančioje kavinėje „Paragauk pats“. Poilsio parke, vis dar vadinamame senuoju pavadinimu „Vaikų pasaulis“, veikia net itališko stiliaus restoranas „Pomo“. O norinčių pasimėgauti išskirtiniais desertais visada laukia desertų kavinė, įsikūrusi naujajame pastate už vandenlenčių parko „Dolce amor“. Žodžiu, veiklos Elektrėnuose netrūksta net tada, kai tarnybos maudytis nerekomenduoja.
Kiti paplūdimiai
Vandens kokybė maudymosi sezono metu stebima 11 savivaldybės maudyklų: Elektrėnų miesto paplūdimyje, Mažiklės pusiasalio ir Pastrėvio k. poilsio zonose (Elektrėnų marios), Vievio miesto, Vievio m. Liepų g. maudyklos ir Pylimų k. poilsio zonose (Vievio ežeras), Kietaviškių poilsio zonose (Kietaviškių tvenkinys ir Aujėdo ežeras), Semeliškių poilsio zonose (Nestrėvančio ir Vaisiečio ež.) ir Keliakiemio k. (Šiemečio ež.) poilsio zonose. Bet žmonės maudosi ir tuose vandens telkiniuose, kuriuose vandens kokybė netiriama. Žmonėms svarbu ne tik vandens kokybė, bet ir saugumas, ir pramogos prie vandens.
Elektrėnų paplūdimys iš kitų savivaldybės poilsio vietų išsiskiria tuo, kad čia dirba gelbėtojai. Kituose Elektrėnų marių paplūdimiuose infrastruktūra taip pat gerai sutvarkyta. Elektrėniečiai maudosi pamėgtame Mažiklės pusiasalyje, kol savininkas dar leidžia. Geibonių gatvėje įrengtą paplūdimį lankytojai taip pat labai mėgsta ne tik dėl gero marių dugno, bet ir dėl įrengtų poilsiaviečių. Ežeringoje Elektrėnų savivaldybėje maudymosi vietos įrengtos kone kiekvienoje seniūnijoje. Gražiai įveiklinta Vievio ežero pakrantė, Semeliškių seniūnijoje, ties riba su Beižionių seniūnija, įrengta poilsiavietė prie Vaisiečio ežero, kur tradicija tampa vasaros šventė. Šią vasarą Elektrėnų maudymosi vietose nelaimių dar nebuvo – vanduo aukų nepasiėmė.