HC „Amber“ rungtynių diena Elektrėnuose: pergalė ir pralaimėjimas

HC „Amber“ rungtynių diena Elektrėnuose: pergalė ir pralaimėjimas

2025 m. lapkričio 29 d. Elek­trėnų ledo rūmuose vyko Lietuvos moterų ledo ritulio čempionato II turas. Tą pačią dieną Elektrė­nų HC „Amber“ sužaidė dvejas rungtynes.

Pergalė prieš HC „Klaipėda Girls (mėlyna)“
Pirmose dienos rungtynėse HC „Amber“ iškovojo užtikrintą pergalę rezultatu 6:2.
Pasižymėjo:
Vaiva Rastenytė – 5 įvarčiai,
Aušrinė Rakauskaitė – 1 įvartis ir 3 rezultatyvūs perdavimai,
Ramunė Maleckienė – 2 rezultatyvūs perdavimai,
Eglė Rastenytė – 1 rezultatyvus perdavimas.

Kova su „Sostinė Hockey“
Antrose rungtynėse Elektrėnų komanda nusileido „Sostinė Hockey“ ekipai rezultatu 2:5.
Pasižymėjo:
Vaiva Rastenytė – 1 įvartis,
Eglė Rastenytė – 1 įvartis,
Aušrinė Rakauskaitė – 1 rezultatyvus perdavimas,
Kitas turas – gruodžio 13 d. Kaune.
Kviečiame sirgalius palaikyti komandą kitame čempionato ture, kuris vyks Kaune.
Labai ačiū ištikimiems sirgaliams už palaikymą ir Elektrėnų miesto savivaldybei – už paramą bei prisidėjimą prie komandos veiklos.

VšĮ „Sportuok kartu”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

EKŪ vadovė: siekiame gerinti paslaugas ir stiprinti gyventojų pasitikėjimą
Apie pinigus, turto mokesčius, vandenį sportininkams, planus ir kitus reikalus, svarbius kiekvienam
Komandinės veiklos nauda: kaip sportas lavina strateginį mąstymą
Pažinti save ir kitus padeda teatras

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

HC „Amber“ rungtynių diena Elektrėnuose: pergalė ir pralaimėjimas
Pirma. Geriausia. Legendinė. „VELNIO NUOTAKA“
Muzikinė drama „Pilėnų legenda“
Didžiuojamės Elektrėnais!

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44