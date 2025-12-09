HC „Amber“ rungtynių diena Elektrėnuose: pergalė ir pralaimėjimas

2025 m. lapkričio 29 d. Elektrėnų ledo rūmuose vyko Lietuvos moterų ledo ritulio čempionato II turas. Tą pačią dieną Elektrėnų HC „Amber“ sužaidė dvejas rungtynes.
Pergalė prieš HC „Klaipėda Girls (mėlyna)“
Pirmose dienos rungtynėse HC „Amber“ iškovojo užtikrintą pergalę rezultatu 6:2.
Pasižymėjo:
Vaiva Rastenytė – 5 įvarčiai,
Aušrinė Rakauskaitė – 1 įvartis ir 3 rezultatyvūs perdavimai,
Ramunė Maleckienė – 2 rezultatyvūs perdavimai,
Eglė Rastenytė – 1 rezultatyvus perdavimas.
Kova su „Sostinė Hockey“
Antrose rungtynėse Elektrėnų komanda nusileido „Sostinė Hockey“ ekipai rezultatu 2:5.
Pasižymėjo:
Vaiva Rastenytė – 1 įvartis,
Eglė Rastenytė – 1 įvartis,
Aušrinė Rakauskaitė – 1 rezultatyvus perdavimas,
Kitas turas – gruodžio 13 d. Kaune.
Kviečiame sirgalius palaikyti komandą kitame čempionato ture, kuris vyks Kaune.
Labai ačiū ištikimiems sirgaliams už palaikymą ir Elektrėnų miesto savivaldybei – už paramą bei prisidėjimą prie komandos veiklos.
