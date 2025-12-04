EKŪ vadovė: siekiame gerinti paslaugas ir stiprinti gyventojų pasitikėjimą

Simbolinis EKŪ raktas Gretos Sinkevičienės rankose
Virginija Jacinavičiūtė
„Elektrėnų kronika“ pakalbino naująją „Elektrėnų komunalinio ūkio“ direktorę Gretą Sinkevičienę. Ilgamečiam generaliniam direktoriui pasitraukus, ji tapo laikinąja vadove, o spalio mėnesį, laimėjusi konkursą, – nuolatine vadove. Minėtame konkurse G. Sinkevičienė įveikė 71 kandidatą, tačiau savivaldybės tarybos opozicija konkursą ir kandidatę kritikuoja. Ką ji mano apie šią kritiką, kokius tikslus sau ir įmonei išsikėlė – skaitykite šiame interviu.
Papasakokite šiek tiek apie save.
Gimiau ir augau Kaune. Į Elektrėnus prieš 23 metus mane atvedė tikroji meilė – mano vyras, kilęs iš Abromiškių. Kartu auginame du vaikus: Aistę ir Beną. Kauno kolegijoje įgijau finansininko specialybę, o Vilniaus universitete – organizacijų valdymo magistro laipsnį.
Gyvendama Kaune metus dirbau draudimo vadybininke, vėliau perėjau į projektų vadovės poziciją. Tapusi mama, norėjau būti arčiau vaiko, todėl pradėjau ieškoti darbo Elektrėnuose. Esu dalyvavusi konkurse į Elektrėnų savivaldybės kontrolierės poziciją – nepavyko, bet turėjau tikslą dirbti Elektrėnuose. Vėliau laimėjau konkursą Žemės ūkio konsultavimo tarnyboje: pirmiausia dirbau apskaitos vadybininke, po kelių mėnesių tapau Elektrėnų skyriaus vadove. Vadovavimu neapsiribojau – dalyvavau įvairiuose projektuose.
Po darbo Žemės ūkio konsultavimo tarnyboje pradėjote dirbti Elektrėnų komunaliniame ūkyje?
Į EKŪ atėjau visai netikėtai – dirbau tame pačiame pastate, trečiame aukšte. Buvusi finansininkė paklausė, ar nenorėčiau pabandyti dirbti EKŪ. Iš pradžių sakiau „ne“. Mano patirtis buvo tokia kaip daugelio gyventojų – nežinojau, ką daro komunaliniame ūkyje. Atrodė, kad tai ne man, kad tai – „vyriška sritis“. Bet įkalbėjo pabandyti, tad sudalyvavau EKŪ organizuojamoje atrankoje, ją pavyko praeiti.
Finansininkės pavaduotoja dirbau beveik tris mėnesius, kol finansininkė išėjo dirbti kitur. Buvo sudėtinga, nes tuo metu rengėme finansines ataskaitas. Finansų skyriuje atsivėrė galimybės kažką keisti – mačiau procesus, pliusus ir minusus. Diegėme nemažai naujų programų.
Su tuometiniu vadovu Ričardu Lecku priėmėme bendrą sprendimą, kad gyventojai sąskaitas gautų telefono žinute. Toks būdas patogus ir leidžia sutaupyti finansinių išteklių. Ši naujovė leido nekelti kainų, nes pašto paslaugos tuo metu labai išbrango. Džiaugiamės, kad buvome pirmieji iš mažesnių įmonių, kurie ryžosi žengti šį žingsnį. Pradžioje nebuvo lengva, bet dabar gyventojai prie to pripratę. Kas nori popierinės sąskaitos, kviečiame ją pasiimti priėmimo centre. Vėliau tai bus galima padaryti Klientų aptarnavimo centre, kurį planuojame atidaryti kovo 19 d., minint Klientų dieną. Vyresnio amžiaus žmonėms ir žmonėms su negalia paslaugos bus teikiamos pirmajame aukšte. Dabar prireikus nusileidžiame į apačią, bet maloniau klientus priimti šiltoje ir gražioje aplinkoje.
Ėmėtės vadovauti įmonei, kuri dažnai linksniuojama neigiamame kontekste. Ar nebaugino kritika ir nepasitenkinimas?
EKŪ dirbu penkerius metus ir turiu didelę ambiciją, kad keistųsi tiek paslaugų kokybė, tiek gyventojų požiūris. Padirbusi čia pamačiau tiek darbuotojus, tiek veiklą kitomis akimis. Gyventojams teikiame visas komunalines paslaugas. Jei kažkas neveikia – sureaguojama iš karto. Jei prekybos centre nerandi morkų ar bulvių, gali nueiti kitur, o vandens niekas kitas neatveš.
Vienas mano norų – pagerinti paslaugas. Matau, kas veikia ir kas neveikia. Ne viskas taip blogai, kaip kartais gyventojams atrodo – yra ir gerų dalykų, tik EKŪ galbūt anksčiau nemokėjo to iškomunikuoti.
Gerbiu buvusį vadovą. Skaudu, kad viešojoje erdvėje kartais skamba gandai, jog mes nesutarėme. Iš tiesų visada gerai sutarėme ir išsiskyrėme gražiai. Kai reikia pagalbos – visada atsiliepia.
Pradžioje, kaip vadovei, buvo nejauku, bet suprantu, kad iššūkiai yra šios pozicijos dalis – ir tai mane motyvuoja. Žinau, ką reikia keisti, ir po truputį tai vykdome. EKŪ – didelė įmonė, per vieną dieną visko nepakeisi. Manau, per porą metų pamatysime rezultatus.
Tapusi vadove paskelbėte, kad įmonėje dirbs komunikacijos specialistė Laura Kaminskienė, tačiau netrukus informavote, kad sutartis nutraukta. Ji viešojoje erdvėje teigė, kad EKŪ nesumokėjo už išdirbtas valandas. Kas įvyko?
Laura Kaminskienė teikė paslaugas pagal individualios veiklos sutartį. Paslauga buvo įsigyta viešosios apklausos būdu pagal mažiausią kainą. Buvo susitarta, kad bendradarbiausime, todėl viešai informavome apie jos prisijungimą. Vėliau pranešėme, kad bendradarbiavimą nutraukėme. Mano, kaip vadovės, pagrindinis tikslas – užtikrinti skaidrų lėšų panaudojimą. „Elektrėnų komunalinis ūkis“ atsiskaito tik už atliktas paslaugas. Jei jos neatliktos – mokėti negalime. Finansinė kontrolė įvesta visur. Tikėjomės bendradarbiavimo su gyventojais, išorinės komunikacijos. Buvo pateikta ataskaita, kurioje įvardytos valandos už atliktus darbus, tačiau įrodymų apie atliktus darbus negavome nei el. paštu, nei spausdintu variantu. Kiti darbai buvo atlikti ne visiškai, prašėme korekcijų. Ramiai sutarėme nutraukti bendradarbiavimą. Aš suprantu ją kaip mamą, kaip ji teigė viešojoje erdvėje, tačiau įmonė negali mokėti už neatliktas paslaugas.
Opozicija kritikavo Jūsų paskyrimą. Esą vadovu galima tapti tik būnant valdančiosios partijos nariu ir kad neturėjote vadovavimo patirties tokiai didelei įmonei. Kaip vertinate šią kritiką?
Tai natūrali opozicijos reakcija. Nustebinta nebuvau, nors šiek tiek keista, kad tie patys opozicijos nariai mane sveikino tiek prisistatant tarybos salėje, tiek asmeniškai, o po to viešojoje erdvėje pasirodė kitokia retorika. Tokia jau politika – tai jų darbas.
Konkursas buvo viešas, dalyvavo 72 kandidatai. Gal kažkas iš opozicijos taip pat dalyvavo – gal tai lėmė nuoskaudą. Galiu aiškiai pasakyti, kad būti partijos nariu nebuvo nei konkurso sąlygose, nei yra kokia nors prievolė.
Vienas mano tikslų šioje įmonėje – skaidrumas ir nepotizmo nebuvimas. Su valdybos nariais esame patvirtinę pareigybių, į kurias skelbiami konkursai, sąrašą. Kaip matėte, pakeistas ne vienas vadovas, skelbiami konkursai, juose visada dalyvauja bent vienas EKŪ valdybos nepriklausomas narys. Tai leidžia skaidriai valdyti procesus.
Kartais gaila dėl opozicijos poelgių. Šiemet darbuotojai padarė didelį darbą, kad būtų sumažintas atliekų tarifas – nuo sausio 1 d. jis mažės 5 proc. Dalis opozicijos narių balsavime susilaikė. Tuomet kyla klausimas – ar jie siekia gyventojų gerovės? Darbuotojams skaudu – įdėta daug pastangų, optimizuotos sąnaudos. Visose savivaldybėse tarifai kyla, o Elektrėnuose sumažėjo. Šiuo pasiekimu didžiuojuosi.
Ar tiesa, kad įmonėje trūksta kompetentingų darbuotojų ir kad jauni specialistai neužsilieka?
Neslėpsiu – darbas komunaliniame ūkyje yra sunkus. Ne kiekvienas gali atlaikyti psichologiškai. Elektrėnai nėra didelis miestas – visi vieni kitus pažįsta, todėl darbuotojai sulaukia kritikos ir parduotuvėje, ir gatvėje. Tai vargina.
Mano tikslas – pritraukti jaunus ir kompetentingus specialistus, bet tai iššūkis. Žinome, kad darbuotojų amžius įmonėje – pakankamai didelis. Vyresniems darbuotojams ateis laikas perduoti patirtį jaunesniems, tačiau jaunoji karta mąsto kitaip ir ne visada pasirenka atsakingą darbą.
Vis dėlto turime draugišką ir malonų kolektyvą. Siūlome papildomas naudas – profesinės sąjungos apsaugą, išvykas, sporto žaidynes. Anksčiau buvo įvestas nuotolinis darbas penktadieniais – tai skatino jaunus žmones. Šiuo metu jį laikinai atšaukėme, nes gyventojai skundėsi, kad neranda darbuotojų. Tikimės, kad naujasis klientų aptarnavimo centras leis sugrąžinti hibridinį darbo modelį.
Atlyginimų kėlimas irgi sudėtingas. Penkerius metus, iki man ateinant, atlyginimai nebuvo keliami, todėl pasivyti sunku. Drastiškai kelti negalime, nes tai paveiktų tarifus. Optimizuodami veiklas stengiamės kelti atlyginimus ir pritraukti kompetentingų darbuotojų. Skelbdami konkursus matome, kad dalyvauja daug stiprių kandidatų.
Šilumos kaina gyventojams – visada jautri tema. Ar matote galimybių ją mažinti?
Šioje srityje dirbame, tačiau pagrindinę kainos dalį sudaro „Igničio“, kuris yra monopolininkas, kaina. Šiuo metu esame pasirašę sutartį dėl elektros nuomos kainos su „Vėjų parku“. Tai leidžia optimizuoti elektros sąnaudas administraciniuose pastatuose. Anksčiau mokėjome 60 ct, 30 ct, 23 ct, o šiandien mokame 8,5 ct.
Prie šilumos kainos prisideda persiuntimo ir galios mokesčiai. Įdiegtos sistemos leidžia telefonu reguliuoti šilumos padavimus, o labai prisideda renovacija – kuo daugiau renovuotų namų, tuo mažesni nuostoliai. Renovacija Elektrėnuose įsibėgėjusi – pagal jos mastą Lietuvoje esame šešti.
Kitais metais turėsime iššūkį – Vievyje ieškoma alternatyvaus šilumos tiekimo, baigiasi VAATC sutartis su „Autoidėja“. Tikimės, kad šiluma bus tiekiama pigiau. Kainų politikos patys nustatyti negalime, bet galime optimizuoti sąnaudas ir mažinti nuostolius, kad kaina gyventojams būtų optimalesnė.
Taip pat šiemet įvyko struktūros pokyčiai – sumažintas vadovų skaičius. Tai leido tarifų nedidinti, o kai kur – net sumažinti.
Kokius projektus EKŪ įgyvendina kaimiškose vietovėse?
Džiaugiuosi, kad galėjome pasistūmėti Pastrėvio kaimo projekte, kur bus tiesiamos vandentiekio ir nuotekų trasos. Šio projekto pastrėviečiai laukia dešimtmetį. Finansavimas jau mūsų rankose, projektavimo darbai eina į pabaigą. Artimiausiu metu laukiame ekspertizės išvadų, kad dar šiemet galėtume paskelbti rangos darbų konkursą. Tikimės, kad pavasarį galėsime pradėti darbus.
Projektas apima kelis kaimus ir Kareivonių valyklą. Projekto vertė – 4,3 mln. eurų: 30 proc. finansuoja valstybė, likusią sumą lygiomis dalimis – EKŪ ir savivaldybės administracija.
Kaip norėtumėte užbaigti šį pokalbį?
Aš, kaip vadovė, kartu su vadovų komanda turiu tikslą, kad „Elektrėnų komunalinis ūkis“ keistųsi. Naujovių reikėjo ir esame jas numatę. Ne visas norėčiau atskleisti – tegul darbai kalba patys už save.
Tikiuosi, kad ateityje gyventojai pakeis nuomonę apie EKŪ. Žinoma, visada bus nepatenkintų. Noriu pabrėžti, kad įmonėje dirba mūsų gyventojai – esame savivaldybės dalis. Ketinu prisidėti prie darbuotojų darbo sąlygų gerinimo, nes darbuotojai mums labai svarbūs. Tikimės, kad kartu su darbuotojais augs ir paslaugų gerinimas, kokybė ir įmonės reputacija.
Portale www.kronika.lt bus galima pamatyti pokalbio video.