Grožio injekcijos: botulino toksino poveikis ir dažniausi mitai

Botulino toksinas – tai išgrynintas baltymas, medicinoje naudojamas jau kelis dešimtmečius. Estetinėje dermatologijoje jis taikomas mimikos raukšlių mažinimui, o klinikinėje praktikoje – ir kitų būklių, tokių kaip hiperhidrozė ar tam tikri neurologiniai sutrikimai, gydymui. Nors visuomenėje vis dar pasitaiko klaidingų įsitikinimų, šiuolaikinės procedūros atliekamos naudojant saugias, tiksliai dozuotas preparato formas.

Veikimo mechanizmas pagrįstas laikinu nervinio impulso perdavimo blokavimu į raumenį. Suleidus preparatą į tikslinę zoną, sumažėja raumens susitraukimo aktyvumas, todėl oda virš jo išsilygina. Svarbu pabrėžti, kad botulino toksinas neveikia pačios odos struktūros – jis veikia raumenų aktyvumą, kuris lemia mimikos raukšlių formavimąsi.

Kokiose srityse dažniausiai taikomos injekcijos?

Dažniausiai procedūra atliekama viršutinėje veido dalyje – kaktos srityje, tarp antakių bei aplink akis, kur formuojasi vadinamosios „žąsų kojelės“. Šiose vietose raukšlės atsiranda dėl nuolatinės mimikos, todėl jų korekcija pasiekiama sumažinant per aktyvių raumenų veiklą.

Procedūra trunka apie 10–20 minučių, nereikalauja ilgo atsistatymo laikotarpio. Pirmieji rezultatai dažniausiai pastebimi po kelių dienų, o maksimalus efektas išryškėja per 1–2 savaites. Poveikis yra laikinas ir paprastai išlieka 3–6 mėnesius, priklausomai nuo individualių savybių ir metabolizmo.

Dažniausi mitai apie botulino toksiną

Nepaisant plačios medicininės praktikos, vis dar egzistuoja nemažai mitų, susijusių su šia procedūra. Vienas dažniausių – įsitikinimas, kad veidas tampa visiškai „be emocijų“. Tinkamai atliktos injekcijos nesunaikina mimikos, o tik sumažina per stiprų raumenų aktyvumą. Natūralumas priklauso nuo specialisto patirties ir individualiai parinktos dozės.

Kitas mitas – kad preparatas yra pavojingas organizmui. Estetinėse procedūrose naudojamos itin mažos, mediciniškai saugios dozės, kurios veikia lokaliai ir nepatenka į sisteminę kraujotaką reikšmingais kiekiais. Taip pat klaidinga manyti, kad pradėjus procedūras jų nebegalima nutraukti. Nutraukus injekcijas, raumenų aktyvumas palaipsniui grįžta į pradinę būseną.

Dažniausiai aptariami mitai:

  • Botulino toksinas sukelia priklausomybę
  • Procedūra yra skausminga ir reikalauja ilgo gijimo

Iš tiesų procedūra paprastai toleruojama gerai, o diskomfortas minimalus ir trumpalaikis.

Kam ši procedūra tinkama?

Botulino toksinas rekomenduojamas asmenims, turintiems dinaminio pobūdžio raukšlių – t. y. susidarančių dėl aktyvios mimikos. Jis gali būti taikomas tiek prevenciniais tikslais jaunesniame amžiuje, tiek jau susiformavusių raukšlių korekcijai.

Svarbu atlikti išsamią konsultaciją prieš procedūrą. Gydytojas įvertina veido anatomiją, mimikos aktyvumą ir aptaria lūkesčius. Taip pat įvertinamos galimos kontraindikacijos, pavyzdžiui, nėštumas, tam tikros neurologinės ligos ar alerginės reakcijos į preparato sudedamąsias dalis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

