Gilučiai: bendruomenė, kuri ne laukia, o kuria

Seniūnės Neringos Bubelevičienės (dešinėje) ataskaitoje skambėjo daug padėkų bendruomenei, kolegoms, institucijoms, savivaldybės vadovams
Virginija Jacinavičiūtė
Kasmetinės seniūnų ataskaitos – puiki galimybė megzti dialogą tarp institucijų ir visuomenės. Susitikimai ne tik leidžia pasijausti bendruomenės dalimi, bet ir atvirai išsikalbėti, išsakyti ne tik problemas, bet ir padėkoti. Į tokią ataskaitą gilutiškiai rinkosi paskutinę kovo dieną. Seniūnei Neringai Bubelevičienei pristatant nuveiktus darbus, salėje vyravo draugiška atmosfera. Kitaip ir negali būti seniūnijoje, turinčioje stiprų bendruomeniškumo jausmą ir supratimą, kad kiekvienas savo seniūnijoje turi jaustis šeimininku. Šią nuostatą gražiai įprasmino seniūnės pacituoti žodžiai, išgirsti iš jubiliejų šventusios senolės: „Niekada nelaukiau, kad kažkas kažką padarytų, dariau pati ir dėl to esu laiminga“.
Padėkos
Tą vakarą Gilučių kultūros salėje skambėjo daug padėkų. Seniūnės pareigas Neringa Bubelevičienė eina trečius metus ir lig šiol jaučiasi laiminga, kad seniūnijos gyventojų buvo priimta labai šiltai, o jausdama palaikymą savo darbo vietoje puikiai jaučiasi. Padėkota Gilučių krašto seniūnaičiams, kurie seniūnės teigimu, yra didelė atrama kasdieniuose darbuose, taip pat seniūnijos darbuotojams, kurie neskaičiuoja darbo valandų, nes jų prioritetas – pagalba žmogui. Daug kartų ištarta padėka ūkvedžiui Jonui Pacevičiui, kuris darbus padaro greičiau, nei gauna nurodymą, nes pirmas pastebi, ką reikia daryti. Seniūnė paminėjo, kad ūkvedys Jonas su pagalbininkais sutvarkė pralaidą prie Kalninių Mijaugonių kapinių. Atlikus drenažo darbus, kapinių prieigos nebeužliejamos vandeniu. Į kapines mirusiųjų artimieji eina ne tik sausu keliu, bet praeina ir pro naujus vartus, kurie pernai įrengti ir pašventinti, o vandenį semia iš atnaujinto šulinio.
Minimos kapinės yra netoli krašto kelio, todėl čia susiduriama su šiukšlintojų keliamais rūpesčiais. Į konteinerius dažnai metamos ne kapinių atliekos, todėl seniūnijos darbuotojai nuolat stebi šį objektą, peržiūri atliekas, o radę kažkokių asmenį identifikuojančių detalių, kreipiasi į policiją. Kito būdo kovoti su teršėjais seniūnija neturi. Pernai į konteinerį buvo įmestos degiosios atliekos. Seniūnė dėkojo susitikime apsilankusiam Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyr. specialistui Andriui Valatkevičiui už tai, kad pareigūnai padėjo operatyviai pavojingas atliekas utilizuoti.
Saugi ir sąmoninga bendruomenė
Ugniagesių atstovas neturėjo išskirtinių žinių gilutiškiams, tik gyrė už sąmoningumą ir atsakomybę, kurie padeda apsisaugoti nuo gaisrų ir kitų nelaimių. Tradiciškai buvo priminta, kad gyventojai įsirengtų dūmų detektorius bei reguliariai valytų dūmtraukius. Akcentuota, kad kepsnines galima kurti tik 6 m nuo namų ir atidžiai stebėti, o deginti kieme galima tik šakas.
Antrą kartą nuo darbo Elektrėnuose pradžios Gilučiuose apsilankė komisariato viršininkas Saulius Kazlauskas, kuris į Gilučius atvyko su kolega Edgardu Telinskiu. Komisaras kvietė gyventojus išsakyti savo pastebėjimus, tačiau žmonės tikino, kad savo kaime jaučiasi saugiai ir nerado dėl ko „pasibėdavoti“. E. Telinskis kalbėjo, kad už Gilučius saugesnė tik Beižionių seniūnija. O seniūnė dėkojo pareigūnams, nes visada jaučia jų palaikymą ir bendradarbiavimą.
Atvirai savo problemas išsakyti kviesti gilutiškiai daug nusiskundimų neturėjo. Vienai gilutiškei per liūtis vanduo semia rūsį, ji mano, kad tam įtakos turi melioracija. Administracijos atstovai – meras Gediminas Ratkevičius, vicemeras Marius Urvakis, administracijos direktorė Jekaterina Goličenko – skundą išklausė ir žadėjo padėti.
Vicemeras M. Urvakis prašė ūkininkų kuo operatyviau patręšti laukus, kad žmonės kuo mažiau jaustų neigiamų kvapų poveikį.
Biudžetas ir darbai
2025 m. Gilučių seniūnijos biudžetas siekė 135 290 Eur. Už šiuos pinigus buvo administruojamas seniūnijos pastatas, organizuojami renginiai, vykdomi infrastruktūros gerinimo darbai. Socialinio darbo organizatorės kabinetas gyventojų patogumui iškeltas į pirmą aukštą, sutvarkytos amatų dirbtuvėlės, kuriose su vaikais dirba tautodailininkė Veronika Tamošiūnienė. Seniūnė pasakojo, kad remonto darbus atliko ūkvedys Jonas ir seniūnaitis Nobertas Januška, todėl darbai atlikti buvo ir pigiau, ir kokybiškiau. Gabriliavos kaime įrengtas lauko apšvietimas. Strošiūnuose pastatytos spintos kapinių inventoriui laikyti. Seniūnė džiaugėsi, kad kapų lankytojai inventorių saugo, niekas nedingsta. Taip pat sutvarkyta pralaida Talpūnų kaime ir teritorija prie Kalninių Mijaugonių kapinių. 62 tūkst. eurų skirta kelių sutvarkymui. Gilučių k. Kaštonų, Bokšto ir Liepų g. padengtas išlyginamasis sluoksnis, užtaisytos duobės, vazonais ir gėlėmis papuoštos lauko erdvės.
Gilučių seniūnija 2025 m. įsigijo ir reikšmingesnių pirkinių. Vienas jų – ekranas, per kurį buvo rodoma ir ataskaitos prezentacija. Toks ekranas tinka įvairiam vaizdo medžiagos pateikimui, planuojama net vakarones rengti, kuriose būtų peržiūrimi vaizdo įrašai iš senesnių renginių ir Gilučių teatro pasirodymų. Seniūnija pernai įsigijo akordeoną, kuriuo naudojasi ansamblis „Obelėlė“ bei profesionaliai įrėmino originalius, siuvinėtus Vyčio ir Gilučių herbus, kad šie būtų saugūs ir neprarastų estetinės išvaizdos.
Pasididžiavimas
Ataskaitiniame susirinkime seniūnė įvardijo žmones, kuriais didžiuojasi. Tai socialinis darbuotojas Antanas Sedleckas, kuris buvo pagerbtas už ilgametį rūpinimąsi žmonėmis. Taip pat ilgametė mokytoja Rasutė Jarockienė, kuri 39 metus dirbo Gilučiuose darželio auklėtoja ir mokytoja. Nesusidarius klasėms, Gilučių skyrius nuo rugsėjo buvo uždarytas, o R. Jarockienė darbą tęsia „Ąžuolyno“ progimnazijoje. Seniūnė išreiškė pasididžiavimą Gilučių krašto kūrėjais – Vida Vičkačkiene, Veronika Tamošiūniene, Onute Vilte Bagdonavičiene, kurių kūryba praturtina bendruomenę ir puoselėja kultūrą.
Pernai seniūnijoje paminėtas gražus jubiliejus – gilutiškė Aleksandra Gudelienė šventė 95-metį.
2025 m. Gilučiuose buvo registruoti 532 gyventojai. Džiugu, kad bendruomenę papildė 5 naujagimiai, gražiai pagerbti rudens šventėje, kur berniukų tėvams buvo įteikti ąžuoliukai, o mergaičių – obelaitės.
Per metus Gilučiuose buvo suorganizuotas 31 renginys. Seniūnė dėkojo kultūrinių renginių organizatorei Vidai Vičkačkienei, kuri suorganizuoja pačius profesionaliausius renginius. N. Bubelevičienė itin didžiavosi puikiai pavykusiu žygiu po Gilučių kraštą, kuris leido pažinti gražiausias vietoves bei dėkojo aktyviai bendruomenei bei ūkininkams, kurie smarkiai prisideda prie kultūrinio gyvenimo.
Plės nuotekų tinklą
Žinių dėl nuotekų tinklų plėtros į Gilučius atvežė Elektrėnų komunalinio ūkio direktorės pavaduotojas Vidmantas Mikalajūnas. Jis informavo, kad šiuo metu projektas yra priešprojektinėje stadijoje, vykdomi topografiniai tyrimai, vėliau bus rengiamas darbų projektas. Numatoma nutiesti 5 kilometrus vamzdyno, prisijungimo vieta su kiekvienu namų ūkiu bus derinama individualiai. Sutartį dėl prisijungimo pasirašė 55 namų ūkiai. 2027 m. numatomi rangos darbai, o darbus įvykdyti planuojama per metus. Seniūnė teiravosi, ar dar yra galimybė prisijungti prie nuotekų tinklų tiems namams, kurie nebuvo įtraukti į projektą. V. Mikalajūnas atsakė, kad sąmata sudaryta pagal sutartis. Vienas kitas asmuo gal ir galėtų prisijungti, bet negarantuojama, kad bus parinkta patogiausia prisijungimo vieta. Tikėtina, kad tokiu atveju, reikės didesnio namų ūkio prisidėjimo.