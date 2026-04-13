Keliame vėliavą už Lietuvos vardą 2026!

Lietuva – tai ne tik mūsų gimtoji žemė, bet ir vertybė, atsakomybė bei įsipareigojimas, kurį kiekvienas įprasminame savo kasdieniais darbais, idėjomis ir pasiekimais. Keldami vėliavą už Lietuvos vardą mes ne tik simboliškai išreiškiame meilę savo šaliai, bet ir aktyviai prisidedame prie jos įvaizdžio kūrimo, puoselėjimo bei garsinimo tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų!
Šią idėją įprasmino Elektrėnų profesinio mokymo centre vykęs nacionalinis konkursas „Keliame vėliavą už Lietuvos vardą“, subūręs profesinių mokyklų mokinių ir mokytojų komandas iš visos Lietuvos. Renginyje dalyvavo Tauragės profesinio rengimo centras, Kėdainių profesinio rengimo centras, Marijampolės profesinio rengimo centras, Alytaus profesinio rengimo centras, Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras, Vilniaus agroekologijos mokymo centras, Vilniaus statybininkų rengimo centras, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, Kauno technologijų mokymo centras ir mūsų centras – EPMC. Iš viso susirinko net dešimt komandų, pasirengusių pademonstruoti savo žinias, kūrybiškumą ir pilietiškumą.
Renginys prasidėjo jautriu ir įkvepiančiu mūsų mokinės Vakarės smuiko pasirodymu, sukūrusiu iškilmingą nuotaiką. Konkursą vedė mokytoja Gintarė kartu su mokiniu Kajumi, kurie užtikrino sklandžią bei nuotaikingą renginio eigą. Šventinę atmosferą dar labiau sustiprino EPMC mokinių ir mokytojų choro pasirodymas. Sveikinimo žodžius tarė centro direktorė Lina Triponienė, Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys bei Lietuvos autosporto lenktynininkas Benediktas Vanagas, pabrėžę jaunimo iniciatyvumo, pilietiškumo bei bendrystės svarbą.
Po oficialiosios dalies sekė komandų prisistatymai, kuriuose dalyviai kūrybiškai ir išradingai pristatė save bei savo mokyklas. Vėliau komandos pasinėrė į užduočių sprendimą „Moodle“ platformoje, o įtampą ir azartą dar labiau sustiprino interaktyvus „Kahoot“ žaidimas. Kol buvo skaičiuojami rezultatai, mokiniai turėjo galimybę išklausyti įdomią bei įkvepiančią paskaitą, kurią vedė Eividas Žemaitaitis iš Etmono mokyklos.
Greitai prabėgusi diena buvo kupina gerų emocijų, naujų pažinčių bei prasmingų patirčių. Renginio kulminacija tapo apdovanojimų ceremonija, kurios visi taip nekantriai laukė. Sveikiname konkurso nugalėtojus:
1 vieta – Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
2 vieta – Alytaus profesinio rengimo centras
3 vieta – Elektrėnų profesinio mokymo centras!
Šis konkursas dar kartą įrodė, kad keldami vėliavą už Lietuvos vardą mes tampame jos ambasadoriais – ne tik dideliais darbais, bet ir kasdienėmis pastangomis, bendryste bei noru tobulėti. Kiekvienas galime prisidėti prie Lietuvos stiprinimo savo srityje – moksle, mene ar profesinėje veikloje, nes būtent iš mažų, kasdienių darbų gimsta dideli valstybės pasiekimai.
Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams, mokytojams ir svečiams – kartu sukūrėme įsimintiną bei prasmingą šventę!
Elektrėnų profesinio mokymo centro inf.