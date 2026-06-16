Elektrėnų bendrija „Bočiai“ Pavasario regioninėje šventėje

Elektrėnų bendrija „Bočiai“ Pavasario regioninėje šventėje

Elektrėnų bendrija „Bočiai“, vykdydama kultūros rėmimo projektą, kurį remia Elektrėnų sa­vivaldybės administracija iš Kultūros rėmimo fondo, 2026 m. gegužės 22 d. organizavo pava­sario regioninę šventę „Žydėk gėle, skambėk daina“, skirtą Motinos ir Tėvo dienoms paminėti.

Šventėje dalyvavo meno kolektyvai:
*  Alytaus raj. Simno „Bočiai“ ansamblis „Sidabra“,
*  Ukmergės „Bočiai“ ansamblis „Gija“,
*  LPS „Bočiai“ Jonavos bendrijos ansamblis „Dobilas“,
*  Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ ansamblis „Dubija“.

Elektrėnų „Bočių“ bendrijos­ pirmininkės Birutės Kizienės pranešime dar buvo pasidžiaugta pavasario atėjimu, gamtos at­budimu, saulės spinduliu šiltu:
Pavasaris žengia grožybių keliu
Ir apsiaustu dengia jau žemę žaliu,
Jau vėl bijūnėliai, vėl rūtos žydės,
Miške čiulbuonėliai
gražiai vėl čiulbės.

Kadangi dar taip neseniai buvo Motinos diena, nors kiek vėliau, šia proga buvo skirta keletas žodžių eilėmis Motinos ­dienai paminėti:
Tik Tu mokėjai mus užjausti,
Dažnai pavargus nuo darbų,
Ne kartą leidai prisiglausti
Prie tavo rankų nuostabių.

Dėkoju tau už nemigų naktis,
Už mokymą pažint gyvenimą,
Už meilės, džiaugsmo kupinas akis
Ir šiandien tariam mes visi
Brangiausia Žemėj tu esi.

Artėjant Tėvo dienos šventei, buvo skirta keletas minčių jai paminėti.
Mes visi gerai žinome, koks yra didelis ir svarbus tėvo vaidmuo ­šeimoje, kuris savo patyrimu padeda ugdyti vaiko visavertiškumą, pagarbos, atsakomybės jausmą ir daug kitų gerų dalykų.

Apie tėvo vaidmenį šeimoje ir visuomenėje daug gražių žo­džių parašyta, eilių sukurta, ­viena iš jų:
Tu buvai ir esi man
kažkuo ypatingas,
Tarsi mūras esi –
su tavim man saugu,
Tu kitoks, tu protingas,
tarsi žinių saugykla,
Visada tuo žaviuosi,
gera būti man tavo vaiku.
Buvo pasveikinti mamos ir tėčiai, palinkėta stiprybės, laimės, meilės ir gyvenimo džiaugsmo.
Padėkota rėmėjams, šventės svečiams, meno kolektyvams, mū­sų bendrijos „Bočiai“ nariams ir ­visiems šios šventės dalyviams.

Birutė Kizienė,
Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ pirmininkė

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