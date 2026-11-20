Ar kanklės gali skambėti elektroninės muzikos ritmu? Ar lietuviškas tradicijas galima pažinti per šiuolaikinį dizainą, teatrą ar net protmūšį? Elektrėnuose visą lapkritį vykstanti „Etno srovė“ parodo, kad etninė kultūra neturi vieno veido ar būdo save parodyti. Ji gali būti netikėta, šiuolaikiška ir įdomi kiekvienam, tereikia jai suteikti galimybę prabilti. O pati etnine kultūra tinka visur.
Lapkritis Elektrėnuose šiemet nusidažė ne tik rudens spalvomis, bet ir lietuviškos etninės kultūros motyvais. Pirmą kartą organizuojamas kultūrinių renginių ciklas „Etno srovė“ jau pakvietė lankytojus į parodas ir išskirtinį muzikinį pasirodymą, o likusi mėnesio dalis dar žada teatro, pažinimo, muzikos ir bendrystės patirčių.
Kai lietuviškas paveldas įgauna šiuolaikinį pavidalą
Vienas pirmųjų festivalio renginių – parodos. Jų yra net trys! Vilniaus kolegijos Menų ir dizaino fakulteto kūrybinių dirbtuvių rezultatų paroda „Tarp žemės ir dangaus“. Joje lietuvių etnografiniai motyvai persikelia į šiuolaikinio dizaino erdvę, o tradicijos atsiskleidžia per netikėtas kūrybines interpretacijas.
Parodos centre – kėdės, tapusios savotiška drobe kūrėjų vaizduotei.
Raižiniuose atgyjantys senieji simboliai
Dar viena galimybė pažinti lietuvišką kultūrinį paveldą – Adelės Bražėnaitės-Gančierės raižinių paroda „Etno srovėje“. Joje lankytojai kviečiami pasinerti į liaudiškos grafikos pasaulį, kuriame susitinka senieji simboliai, lietuvių folkloras ir šiuolaikinis menininkės žvilgsnis. 1999 metais Utenoje gimusi kūrėja savo darbuose atgaivina liaudies pasakų, senovės lietuvių dievų, gyvybės medžio ir įvairių tradicinių raštų motyvus.
Keliai, kuriuose telpa Lietuvos istorija
Neįprastą žvilgsnį į Lietuvos istoriją siūlo ir mobilioji paroda „Kur kelias, ten gyvenimas“. Kelių muziejaus, bendradarbiaujant su istorikais, inžinieriais ir dizaineriais, parengta ekspozicija lankytojus nukelia į kelių istoriją nuo senųjų takų iki šiuolaikinių greitkelių. Joje pristatoma, kaip keitėsi keliavimo būdai, kelių tiesimo sprendimai ir jų reikšmė Lietuvos raidai.
Ekspozicijos Elektrėnų kultūros centre veiks iki lapkričio 30 dienos, todėl norintieji dar turi galimybę ją aplankyti ir į lietuvišką tradiciją pažvelgti kiek kitomis akimis.
Kanklės, kurios nustebino net įpratusius prie tradicinio skambesio
Lapkričio 5-ąją Elektrėnų kultūros centre skambėjo Vaivos Dunaitytės „Elektrinės kanklės“. Šis pasirodymas tapo vienu išskirtinių festivalio akcentų, atskleidusiu, kad tradicinis lietuvių
instrumentas gali peržengti įprasto skambesio ribas.
Kompozitorė ir atlikėja Vaiva Dunaitytė savo kūryboje jungia lietuvišką muzikinį paveldą su
šiuolaikinėmis garso technologijomis. Elektrinės kanklės, įvairūs garso efektai ir eksperimentiniai grojimo būdai leido pažįstamam instrumentui atsiskleisti visiškai kitomis spalvomis . Šis koncertas įgijo papildomą prasmę ir dėl to, kad 2026-ieji paskelbti Kanklių metais. Tai puiki proga prisiminti instrumento vietą Lietuvos kultūroje, tačiau kartu ir pažvelgti į jo ateitį.
Advento laukimas prasidėjo nuo kūrybos
„Etno srovė“ kvietė pažinti tradicijas ne tik stebint ar klausantis, bet ir kuriant patiems. Lapkričio 8 dieną vyko šeimoms skirtos Advento vainikų kūrybinės dirbtuvės, subūrusios mažuosius ir suaugusiuosius bendram kūrybiniam procesui.
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Artėjant Adventui dalyviai turėjo progą prisiliesti prie vieno jaukiausių šventinio laikotarpio simbolių – Advento vainiko ir sukurti sąvajį.
Edukaciją pravedė: Kauno lopšelio-darželio “Girinukas” mokytojos Edita Mažeikaitė ir Kristina Zajančkauskienė
Nuo protėvių pasakojimų iki šeimos teatro
Vis dėlto „Etno srovė“ nesustoja ties muzika ir parodomis. Antroji festivalio pusė kvies etninę
kultūrą pažinti per skirtingas patirtis – nuo teatro scenos iki žinių išbandymo.
Lapkričio 19 dieną 18 valandą Elektrėnų kultūros centre lankytojų lauks muzikinis etnologinis
spektaklis visai šeimai „Gandro dovana“, kurį pristato „Stalo teatras“.
Tai pasakojimas, nukeliantis į protėvių pasaulį, kuriame žmogus, gamta ir visa gyvybė buvo
glaudžiai susiję. Spektaklyje atskleidžiami senieji tikėjimai, etninės kultūros ženklai ir žmogaus santykis su jį supančiu pasauliu.
„Gandro dovana“ – ne tik pramoga, bet ir galimybė mažiesiems žiūrovams susipažinti su
lietuviškuoju paveldu, o suaugusiesiems prisiminti, kiek daug prasmių slypi senuosiuose
pasakojimuose. Spektaklis 2011 metais įvertintas „Auksiniu scenos kryžiumi“.
Renginys nemokamas, tad į teatrą kviečiamos visos šeimos.
Ar gerai pažįstame savo pačių tradicijas?
Kitą dieną, lapkričio 20-ąją, festivalis pakvies pasitikrinti ne muzikinį skonį ar kūrybiškumą, o
žinias. 18 valandą Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyks „Etno protmūšis“.
Jo dalyviai galės išbandyti, kiek žino apie lietuviškus papročius, tradicijas, protėvių gyvenimą ir iš kartos į kartą perduodamus kultūros ženklus.
Ar žinome, kodėl mūsų senoliai laikėsi vienų ar kitų papročių? Ką reiškė skirtingi simboliai?
Kokios istorijos slypi už šiandien jau rečiau prisimenamų tradicijų?
Į šiuos ir kitus klausimus bus galima ieškoti atsakymų kartu su komanda. Organizatoriai kviečia suburti draugus, šeimos narius ar kolegas ir pasiruošti vakarui, kuriame netrūks nei azarto, nei naujų atradimų.
Registracija vyksta internetu: nuorodą galite rasti „Etno srovė” Instagram arba Facebook
puslapyje. Nesinaudojantiems socialiniais tinklais kviečiame parašyti el. paštu etno.srove@gmail.com
Tradicijų šventė, kuri dar tik artėja prie finišo
Lapkričio pabaigoje „Etno srovės“ lankytojų laukia ir daugiau susitikimų su lietuviška kultūra.
Festivalio programą lapkričio 26 dieną papildys šokių ir dainų ansamblio „Vingis“ koncertas, o
lapkričio 29-ąją renginių ciklą vainikuos liaudiškos muzikos šventė „Ramta drylia“. Ji suburs
kapelas, ansamblius ir šokio mėgėjus, kviesdama pasinerti į gyvą tradicinės muzikos pasaulį.
„Etno srovė“ taip pat tampa proga susitikti skirtingoms kartoms. Vieni į renginius ateis vedami meilės folklorui, kiti smalsumo, dar kiti galbūt tiesiog ieškos įdomios veiklos su šeima.
Elektrėnuose šį lapkritį teka ypatinga srovė. Ji ne tik primena, iš kur atėjome, bet ir parodo, kiek daug galime atrasti iš naujo.
Iki susitikimo renginiuose!