Lazerinė regos korekcija dažniausiai atliekama žmonėms nuo 18–21 metų, kurių regėjimas bent metus yra stabilus, o akių tyrimai nerodo kontraindikacijų. Procedūra koreguoja trumparegystę, toliaregystę ir astigmatizmą, tačiau ar ji tinka konkrečiam žmogui, atsako tik išsamus akių ištyrimas – ne amžius ir ne dioptrijų skaičius pats savaime.
Sprendimas dėl korekcijos susideda iš dviejų dalių: paciento noro atsisakyti akinių ir objektyvių duomenų apie jo akis. Pirmoji dalis pas visus panaši, antroji – kiekvienam skirtinga, todėl universalaus atsakymo „tinka arba netinka” internete rasti neįmanoma.
Kaip veikia korekcija
Lazeris keičia ragenos – skaidraus priekinio akies sluoksnio – formą taip, kad šviesos spinduliai vėl fokusuotųsi tiksliai tinklainėje. Skirtingi metodai skiriasi tuo, kaip pasiekiamas koreguojamas ragenos sluoksnis, tačiau principas visais atvejais tas pats.
Pati procedūra abiem akims paprastai trunka iki pusvalandžio, o didžioji dalis pacientų jau kitą dieną grįžta prie įprastos veiklos su tam tikrais apribojimais pirmosiomis savaitėmis.
Kas vertinama prieš procedūrą
• Regos stabilumas. Dioptrijos turi būti nusistovėjusios bent 12 mėnesių.
• Ragenos storis ir forma. Tai matuojama specialia įranga ir yra vienas svarbiausių tinkamumo kriterijų.
• Akių sausumas. Ryškus sausų akių sindromas gali būti priežastis procedūrą atidėti.
• Bendra akių sveikata. Tikrinama, ar nėra keratokonuso, glaukomos požymių ar tinklainės problemų.
• Amžius ir gyvenimo etapas. Nėštumo ir žindymo laikotarpiu korekcija neatliekama, o po 45 metų aptariama ir presbiopijos įtaka.
Pirmas realus žingsnis yra ne procedūros rezervacija, o diagnostinis vizitas: akių korekcija lazeriu pradedama nuo išsamaus ištyrimo, kurio metu išmatuojama ragena, patikrinama tinklainė ir įvertinama, kuris metodas – ir ar apskritai kuris nors – tinka jūsų akims.
Ko tikėtis po procedūros
1. Pirmosios paros. Galimas graužimo pojūtis, ašarojimas, jautrumas šviesai – tai normalu.
2. Pirmoji savaitė. Lašinami paskirti lašai, vengiama trinti akis, baseino ir pirties.
3. Pirmasis mėnuo. Regėjimas stabilizuojasi; sportas ir kosmetika grąžinami palaipsniui pagal gydytojo nurodymus.
4. Kontroliniai vizitai. Jų grafiko laikymasis yra rezultato dalis, ne formalumas.
Dažniausi klausimai
Ar procedūra skausminga?
Akys nuskausminamos lašais, todėl procedūros metu jaučiamas spaudimas, bet ne skausmas. Diskomfortas dažniausiai pasireiškia pirmosiomis valandomis po jos.
Ar rezultatas išlieka visam laikui?
Atlikta korekcija nekeičia natūralių akies senėjimo procesų: po 40–45 metų dauguma žmonių ima jausti presbiopiją – sunkumą matyti iš arti, kuris atsiranda nepriklausomai nuo to, ar korekcija buvo atlikta.
Kas, jei mano dioptrijos labai didelės?
Kiekvienas metodas turi savo ribas, o jas jūsų atveju įvertina oflatmologas diagnostinio vizito metu. Esant didelėms dioptrijoms ar plonai ragenai, kartais siūlomos alternatyvos – pavyzdžiui, fakinių lęšiukų implantacija.
Kiek laiko trunka sugrįžimas į darbą?
Dirbantys kompiuteriu dažniausiai grįžta per 1–3 dienas. Dirbantiems dulkėtoje ar fiziškai intensyvioje aplinkoje gali reikėti ilgesnės pertraukos – tai aptariama individualiai.
Trumpai
Lazerinė korekcija yra plačiai taikoma ir gerai ištirta procedūra, tačiau jos sėkmę lemia ne technologija, o tinkamai atrinktas pacientas. Todėl vienintelis teisingas pirmas žingsnis – išsamus akių ištyrimas ir atviras pokalbis su gydytoju apie jūsų lūkesčius.
Šis straipsnis yra informacinio pobūdžio ir nepakeičia gydytojo konsultacijos. Dėl diagnozės, tyrimų ar gydymo visada kreipkitės į akių gydytoją – tik specialistas gali įvertinti individualią situaciją.
Nuotrauka sugeneruota dirbtinio intelekto (AI).
Remiama