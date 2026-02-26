Popietė „Kelias į sveikesnį gyvenimą“ Pastrėvio bibliotekoje

Sveikata – didžiausias mūsų turtas, todėl vasario 11 d. Pastrėvio bibliotekininkė Danutė Kananavičienė pakvietė visus skirti laiko sau ir savo gerovei. Susitikime dalyvavo Edita Kircūnienė, ESSC Vievio šeimos medicinos padalinio šeimos gydytoja, ir dr. Arūnas Kulboka, NVI Konsultacinės poliklinikos skyriaus vedėjas, gydytojas urologas-onkologas. Nuoširdžiai džiaugiamės, kad gydytojai turėjo galimybę atvykti į tokį turiningą susitikimą.
Gydytoja Edita Kircūnienė pasakojo apie lėtinių ligų prevenciją, kraujotakos sistemos sutrikimus ir pasekmes, kokie mūsų pačių pasirinkimai lemia ligų vystymąsi. Gyventojai domėjosi, kaip vertinami tam tikri vaistai, kokia statinų įtaka organizmui. Vyko diskusija apie šeimos narių slaugą, kokios pagalbos gali tikėtis slaugantys.
Gydytojas Arūnas Kulboka pristatė NVI Konsultacinės poliklinikos naujoves, vykdomas prevencines programas. Atkreipė dėmesį į tai, kad onkologinės ligos diagnozė, šiuolaikinių medicinos technologijų pažangos ir nuolat tobulėjančių gydytojų dėka, nėra nuosprendis, o daugeliu atveju, pritaikant tinkamą gydymą, tampa lėtine būkle. Gyventojai kalbėjosi apie pirmines reakcijas išgirdus apie ligą, o A. Kulboka pabrėžė, jog pacientams, įvertinus situaciją, pasiūloma ne tik psichologo, bet ir kitų specialistų pagalba. Gydytojas papasakojo apie „žaliųjų koridorių“ sistemą, kuria pacientams sudaromos galimybės patekti pas specialistus be eilių. Dr. Arūnas Kulboka pristatė visiems lankstinukus apie sveikatos prevencines programas, knygas, kuriose aprašomi žingsniai nuo diagnozės paskelbimo – kaip ieškoti, gauti pagalbą ir ką galima padaryti kitiems.
Vyko pokalbiai apie sveikatos stiprinimą, ligų prevenciją, gydytojai atsakinėjo į susitikimo dalyvių klausimus. Gydytojai, linkėdami geros sveikatos, sakė, kad mums ypač kenkia stresas, tačiau visiems tinkamo recepto nėra.
Susitikime taip pat dalyvavo Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė Julė Ramanauskaitė, kuri pristatė Elektrėnų savivaldybės Visuomenės sveikatos stebėsenos 2024 m. ataskaitą. Daugelį metų Elektrėnų savivaldybėje aktuali problema išlieka sergamumas kraujotakos sistemos ligomis, sergamumas II tipo diabetu, onkologinėmis ligomis. Specialistė pabrėžė, kad visų sveikatos institucijų specialistai ragina gyventojus dalyvauti prevencinėse programose, organizuoja įvairias programas, kad žmonės aktyviai rūpintųsi savimi. Julė Ramanauskaitė pristatė aktyvaus gyvenimo būdo dirbtuvių „Tavo kūnui, protui ir savijautai“ programą, kurioje kviečiami dalyvauti Pastrėvio seniūnijos gyventojai. Tai puiki galimybė rūpintis savimi. Programa Pastrėvyje vyks kovo–balandžio mėnesiais, 2 kartus per savaitę (pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 18.00 val.). Užsiregistruoti galima skelbime nurodytu telefonu.
Popietės pranešėjams Pastrėvio bendruomenės pirmininkė Viktorija Juknevičienė padovanojo medaus iš Pastrėvio seniūnijos pievų ir, sveikindama artėjančios Vasario 16-osios dienos proga, įteikė trispalves sages.
Dėkojame visiems dalyviams. Būkime sveiki.
Elzbieta Juknevičiūtė