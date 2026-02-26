Popietė „Kelias į sveikesnį gyvenimą“ Pastrėvio bibliotekoje

Popietė „Kelias į sveikesnį gyvenimą“ Pastrėvio bibliotekoje

Sveikata – didžiausias mū­sų turtas, todėl vasario 11 d. Pastrėvio bibliotekininkė Da­nutė Kananavičienė pakvietė visus skirti laiko sau ir savo gerovei. Susitikime dalyvavo Edita Kircūnienė, ESSC Vievio šeimos medicinos padalinio šeimos gydytoja, ir dr. Arūnas Kulboka, NVI Konsultacinės poliklinikos skyriaus vedėjas, gydyto­jas urologas-onkologas. Nuoširdžiai­ džiaugiamės, kad gydytojai tu­rėjo galimybę atvykti į tokį turiningą susitikimą.
Gydytoja Edita Kircūnienė pasakojo apie lėtinių ligų prevenciją, kraujotakos sistemos sutrikimus ir pasekmes, kokie mūsų pačių pasirinkimai lemia ligų vystymąsi. Gyventojai domėjosi, kaip vertinami tam tikri vaistai, kokia statinų įtaka organizmui. Vyko diskusija apie šeimos narių slaugą, kokios pagalbos gali tikėtis slaugantys.

Gydytojas Arūnas Kulboka pristatė NVI Konsultacinės poliklinikos naujoves, vykdomas pre­vencines programas. Atkreipė dė­mesį į tai, kad onkologinės ligos diagnozė, šiuolaikinių medicinos technologijų pažangos ir nuolat tobulėjančių gydytojų dėka, nėra nuosprendis, o daugeliu atveju, pri­taikant tinkamą gydymą, tampa lėtine būkle. Gyventojai kalbėjosi apie pirmines reakcijas išgirdus apie ligą, o A. Kulboka pabrėžė, jog pacientams, įvertinus situaciją, pasiūloma ne tik psichologo, bet ir kitų specialistų pagalba. Gydytojas papasakojo apie „žaliųjų koridorių“ sistemą, kuria pacientams sudaromos galimybės patekti pas specialistus be eilių. Dr. Arūnas Kulboka pristatė visiems lankstinukus apie sveikatos prevencines programas, knygas, kuriose aprašomi žingsniai nuo diagnozės paskelbimo – kaip ieškoti, gauti pagalbą ir ką galima padaryti kitiems.
Vyko pokalbiai apie sveikatos stiprinimą, ligų prevenciją, gydy­tojai atsakinėjo į susitikimo dalyvių klausimus. Gydytojai,­ linkėdami geros sveikatos, sakė, kad mums ypač kenkia stresas, tačiau visiems tinkamo recepto nėra.
Susitikime taip pat dalyva­vo­ Elektrėnų savivaldybės visuo­me­nės sveikatos biuro spe­cia­list­ė Julė Ramanauskaitė, kuri pristatė Elektrėnų savivaldybės Vi­suomenės sveikatos stebėsenos 2024 m. ataskaitą. Daugelį metų Elektrėnų savivaldybėje aktuali problema išlieka sergamumas kraujotakos sistemos ligomis, sergamumas II tipo diabetu, onkologinėmis ligomis. Specialistė pabrėžė, kad visų sveikatos institucijų specialistai ragina gyventojus dalyvauti prevencinėse programose, organizuoja įvairias programas, kad žmonės aktyviai rūpintųsi savimi. Julė Ramanauskaitė pristatė aktyvaus gyvenimo būdo dirbtuvių „Tavo kūnui, protui ir savijautai“ programą, kurioje kviečiami dalyvauti Pastrėvio seniūnijos gyventojai. Tai puiki galimybė rūpintis savimi. Programa Pastrėvyje vyks kovo–balandžio mėnesiais, 2 kartus per savaitę (pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 18.00 val.). Užsiregistruoti galima skelbime nurodytu telefonu.
Popietės pranešėjams Pastrėvio bendruomenės pirmininkė Vik­torija Juknevičienė padovanojo medaus iš Pastrėvio seniūnijos pievų ir, sveikindama artėjančios Vasario 16-osios dienos proga, įteikė trispalves sages.
Dėkojame visiems dalyviams. Būkime sveiki.

Elzbieta Juknevičiūtė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Popietė „Kelias į sveikesnį gyvenimą“ Pastrėvio bibliotekoje
65 metų kelionė laiku: Elektrėnų mokykla švenčia jubiliejų
Vievio ligoninėje uždarymo nuotaikos
Šildymo kainų kontrastai

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

„Silver Skate Winter Cup 2026“ varžybose iškovoti 5 medaliai
Elektrėnų slidininkai – Žalgiriadoje Ignalinoje!
Vytautauto V. Landsbergio knygos „Bevardžio sagos“ pristatymas
Susitikimas su poetu ir leidėju Juozu Žitkausku

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44