Elektrėnų „Lidl“ parduotuvės vadovė Rugilė: apie karjeros šuolius, empatiją ir stiprią kaip kumštis komandą

Kai 2016 metais prekybos tinklas „Lidl“ atvėrė pirmąsias parduotuves Lietuvoje, kartu su įmone savo karjeros kelią pradėjo ir Rugilė Budzilienė. Nors pradžioje ji turėjo mažai panašios darbo patirties, tai netapo kliūtimi sėkmingai karjerai. Šiandien ji vadovauja „Lidl“ parduotuvės Elektrėnuose komandai ir didžiausiu savo pasiekimu laiko ne užimamas pareigas, o suburtą vieningą komandą.
„Sprendimą prisijungti prie „Lidl“ lėmė smalsumas – tai buvo ne tik nauja tarptautinė įmonė Lietuvoje, bet ir darbdavys, taikantis aukštus standartus bei turintis kitokį požiūrį į darbo kultūrą, lyginant su tuo, kas tuo metu buvo įprasta Lietuvoje“, – sako Elektrėnuose, adresu Sabališkių g. 1D įsikūrusios „Lidl“ parduotuvės vadovė Rugilė.
Lyderystės savybes nuo vaikystės turinti Rugilė netruko būti pastebėta. Pareigų paaukštinimo ir didesnių atsakomybių sulaukė praėjus mažiau nei metams nuo įsidarbinimo. Iš pradžių ji tapo asistente, vėliau – parduotuvės vadovo pavaduotoja, kol galiausiai perėmė visos parduotuvės vairą. Pasak jos, kilti karjeros laiptais nebuvo sudėtinga – įmonės vadovai vertina iniciatyvą ir norą tobulėti.
Kviečia prisijungti ir neturinčius patirties
Savo pavyzdžiu Rugilė nori įkvėpti ir kitus, ieškančius dinamiško darbo bei konkurencingo atlygio – pernai parduotuvių darbuotojų atlyginimai kilo du kartus. Elektrėnų „Lidl“ parduotuvės vadovė kviečia prisijungti prie pardavėjų komandos net ir tuos, kurie dar nėra sukaupę patirties prekyboje.
„Daug profesinių įgūdžių įgyju įmonės organizuojamuose mokymuose – taip nuolat tobulėju ir galiu auginti savo komandą“, – sako ji.
Visiems naujiems komandos nariams suteikiami išsamūs teoriniai ir praktiniai mokymai, todėl startas yra sklandus, o karjeros galimybės – atviros visiems, rodantiems iniciatyvą.
Norintys dalyvauti atrankoje ir galbūt pakartoti Rugilės sėkmės istoriją, kviečiami užpildyti paprastą atrankos formą portale karjera.lidl.lt.
Svarbiausia savybė – žmogiškumas
Tapusi vadove, Rugilė suprato, kad sėkmingam darbui vien profesinių žinių neužtenka. Atėjusi į jau susiformavusią komandą, ji daug laiko skyrė pažinčiai su kolegomis ir bendrų sprendimų paieškai.
„Išmokau kiekvieną darbuotoją matyti kaip asmenybę ir į situacijas žvelgti plačiau nei vien per profesinę prizmę. Tai padėjo man dar labiau ugdyti kantrybę ir empatiją“, – pasakoja „Lidl“ parduotuvės vadovė.
Šiandien ji didžiuojasi, kad pavyko sukurti atvirą ir pasitikėjimu grįstą aplinką. Pasak Rugilės, čia visi vieningi, paslaugūs ir siekia bendro tikslo – laimingų klientų.
„Labai vertinu kolegų nuoširdumą. Prieš priimdami sprendimus tariamės, įsiklausome į kiekvieno pasiūlymus. Būtent tai padeda sukurti palaikančią ir pozityvią atmosferą, o daugelį kartu sugalvotų sprendimų taikome iki šiol“, – džiaugiasi „Lidl“ parduotuvės Elektrėnuose vadovė.
Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 84 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke. Šalyje taip pat veikia du „Lidl Lietuva“ logistikos centrai – vienas Kaune, Ramučiuose, o kitas Vilniuje, netoli Lentvario.
