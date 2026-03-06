Elektrėnų „Lidl“ parduotuvės vadovė Rugilė: apie karjeros šuolius, empatiją ir stiprią kaip kumštis komandą

Elektrėnų „Lidl“ parduotuvės vadovė Rugilė: apie karjeros šuolius, empatiją ir stiprią kaip kumštis komandą

Kai 2016 metais prekybos tinklas „Lidl“ atvėrė pirmąsias par­duotuves Lietuvoje, kartu su įmone savo karjeros kelią pradėjo ir Ru­gi­lė Budzilienė. Nors pradžio­je ji turėjo mažai panašios darbo patirties, tai netapo kliūtimi sėkmin­gai karjerai. Šiandien ji vadovauja „Lidl“ parduotuvės Elektrėnuose komandai ir didžiausiu savo pa­siekimu laiko ne užimamas parei­gas, o suburtą vieningą komandą.
„Sprendimą prisijungti prie „Lidl“ lėmė smalsumas – tai buvo ne tik nauja tarptautinė įmonė Lietuvoje, bet ir darbdavys, taikantis aukštus standartus bei turintis kito­kį požiūrį į darbo kultūrą, lyginant su tuo, kas tuo metu buvo įprasta Lietuvoje“, – sako Elektrėnuose, adresu Sabališkių g. 1D įsikūrusios „Lidl“ parduotuvės vadovė Rugilė.
Lyderystės savybes nuo vaikystės turinti Rugilė netruko būti pastebėta. Pareigų paaukštinimo ir didesnių atsakomybių sulaukė praėjus mažiau nei metams nuo įsidarbinimo. Iš pradžių ji tapo asistente, vėliau – parduotuvės vadovo pavaduotoja, kol galiausiai perėmė visos parduotuvės vairą. Pasak jos, kilti karjeros laiptais nebuvo sudėtinga – įmonės vadovai vertina iniciatyvą ir norą tobulėti.

Kviečia prisijungti ir neturinčius patirties
Savo pavyzdžiu Rugilė nori įkvėpti ir kitus, ieškančius dinamiško darbo bei konkurencingo atlygio – pernai parduotuvių darbuotojų ­atlyginimai kilo du kartus. Elektrė­nų „Lidl“ parduotuvės vadovė kviečia prisijungti prie pardavėjų komandos net ir tuos, kurie dar nėra sukaupę patirties prekyboje.
„Daug profesinių įgūdžių įgyju įmonės organizuojamuose mokymuose – taip nuolat tobulėju ir galiu auginti savo komandą“, – sako ji.
Visiems naujiems komandos nariams suteikiami išsamūs teoriniai ir praktiniai mokymai, todėl startas yra sklandus, o karjeros galimybės – atviros visiems, rodantiems iniciatyvą.
Norintys dalyvauti atrankoje ir galbūt pakartoti Rugilės sėkmės istoriją, kviečiami užpildyti paprastą atrankos formą portale karjera.lidl.lt.

Svarbiausia savybė – žmogiškumas
Tapusi vadove, Rugilė suprato, kad sėkmingam darbui vien profesinių žinių neužtenka. Atėjusi į jau susiformavusią komandą, ji daug laiko skyrė pažinčiai su kolegomis ir bendrų sprendimų paieškai.
„Išmokau kiekvieną darbuotoją matyti kaip asmenybę ir į situacijas žvelgti plačiau nei vien per profesinę prizmę. Tai padėjo man dar labiau ugdyti kantrybę ir empatiją“, – pasakoja „Lidl“ parduotuvės vadovė.
Šiandien ji didžiuojasi, kad pavyko sukurti atvirą ir pasitikėjimu grįstą aplinką. Pasak Rugilės, čia visi vieningi, paslaugūs ir siekia bendro tikslo – laimingų klientų.
„Labai vertinu kolegų nuoširdumą. Prieš priimdami sprendimus tariamės, įsiklausome į kiekvieno pa­siūlymus. Būtent tai padeda sukurti palaikančią ir pozityvią atmosferą, o daugelį kartu sugalvotų sprendimų taikome iki šiol“, – džiaugiasi „Lidl“ parduotuvės Elektrėnuose vadovė.
Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 84 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuo­se, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuo­se, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Ši­lutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke. Šalyje taip pat veikia du „Lidl Lietuva“ logistikos centrai – vienas Kaune, Ramučiuose, o kitas Vilniuje, netoli Lentvario.

Užs. 26/13

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Elektrėnų „Lidl“ parduotuvės vadovė Rugilė: apie karjeros šuolius, empatiją ir stiprią kaip kumštis komandą
Aldona Skučienė – gyvenimas mokyklos ritmu
Bendruomenių festivalis „Vievyje kartu“
Apie slaugos ligonines, pinigų maišus, lūkesčius, galimybes ir realybę

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Tarptautinėse dailiojo čiuožimo varžybose iškovotos 8 taurės
„Reveranso“ šokėjų pergalės
Ledo ritulio varžybose artėja lemiamų kovų metas
Sportininkų apdovanojimai – tai prasmingas jų nuoseklaus darbo, pastangų ir pasiekimų įvertinimas

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44