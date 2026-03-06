Aiškėja didžiausio „Dinamikos“ turo detalės: užkulisiuose – garsūs šalies kūrėjai

Grupė „Dinamika“ gludina paskutines detales prieš įspūdingiausią karjeros turą keturiuose miestuose. Pirmadienį Vilniuje vyko šou repeticija, kurios metu atskleista, jog turo užkulisiuose kartu darbuojasi tokie žinomi šalies kūrėjai, kaip šviesų virtuozas Arvydas Buinauskas,stilistė Milda Metlovaitė ar muzikos prodiuseris Sauben.
Prieš kelerius su trenksmu į sceną grįžęs Irmos Jurgelevičiūtės ir Gintauto Broko duetas užpildė didžiausias šalies arenas, kuriose pritraukė virš 30 tūkst. gerbėjų. Vėliau grupė leidosi į sėkmingą turą užsienyje, grįžę sudrebino dar 11 Lietuvos miestų, o dabar ruošiasi šou kartelę pakelti į dar neregėtą lygį su ambicingiausiu karjeros turu iki šiol.
Kovo mėnesį „Dinamika“ didžiausiose Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių arenose žiūrovams pristatys atsinaujinusį futurististinį įvaizdį, o tokie legendiniai hitai, kaip „Palinkėk man gero vėjo“, „Meilės lietus“, „Padovanok man“ ar „Ačiū tau“ skambės su nauja ir didžiule jėga, apvilkti šiuolaikišku ir galingu skambesiu.
Repeticijos užkulisiai:
Pirmadienį vykusiose šou repeticijoje taip pat nuskambėjo ir naujausia Irmos Jurgelevičiūtės kūryba – dainos „Žalių bangų vynas“, „Laimės žvaigždė“ bei „Nemiegu“. Turo žiūrovai taps pirmaisiais, kurie visus šiuos kūrinius išgirs gyvai.
Kartu su „Dinamika“ koncertuose pasirodys gyva ritmo grupė, pritariamieji vokalistai ir kviestinis svečias Saulius Bendikas-Sauben. Talentingasis muzikos prodiuseris išvien su Irma šiemet pristatė kaip mat žiūrovų širdis užkariavusį hito „Kur tu“ remiksą, kuris įsitaisė radijo stoties „Lietus“ grojamiausių kūrinių sąrašo viršūnėje.
Sauben x Irma – „Kur tu“:
Ambicingiausią „Dinamikos“ turą kuria didžiulė komanda, kurioje gausu ir puikiai pažįstamų Lietuvos žmonių. Grupės narių įvaizdį kuria „žvaigždžių stiliste“ vadinama Milda Metlovaitė, tuo metu unikaliu šviesų dizainu rūpinasi Arvydas Buinauskas, žinomas dėl meno darbų „Eurovizijoje“, Vilniaus šviesų festivalyje ar Lvivo nacionaliniame operos ir baleto teatre.
„Repeticija praėjo puikiai, o Irmos ir Ginto energija yra nereali. Žiūrovų tikrai laukia įspūdingiausias „Dinamikos“ šou visomis prasmėmis“, – po repeticijos įspūdžiais dalinosi turą organizuojančios įmonės „Seven Live“ vadovas Tomas Inčikas.
„Dinamikos“ turas startuos kovo 6-ąją Klaipėdos „Švyturio“ arenoje, kovo 14 dieną grupė aplankys „Šiaulių“ areną, o kovo 20-ąją šokdins Vilniaus „Twinsbet“ areną. Finalinis turo šou vyks Kaune, kur prieš 34-erius metus prasidėjo grupės muzikinis kelias – čia kovo 27 dieną grupė drebins „Žalgirio“ areną. Visų šou bilietus platina „Bilietai.lt“.