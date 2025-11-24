Elektrėnų HC „Amber“ sezoną pradėjo galingai – iškovotos dvi pergalės pirmajame ture

Lapkričio 15 dieną Elektrėnų ledo rūmuose startavo naujas Lietuvos moterų ledo ritulio čempionato sezonas. Šeštadienį sužaistas pirmasis turas, kuriame puikiai pasirodė Elektrėnų HC „Amber“ komanda – pavyko iškovoti dvi užtikrintas pergales.
Pirmoji pergalė – prieš Vilniaus „Hockey Stars“
HC „Amber“ čempionatą pradėjo sėkme, rezultatu 5:2 nugalėdamos Vilniaus „Hockey Stars“.
Įvarčius Elektrėnų komandai pelnė: Ramunė Maleckienė (#15) – perdavimai: Eglė Rastenytė (#21), Aistė Baublytė (#27), Vaiva Rastenytė (#67), Ramunė Maleckienė (#15) – perdavimai: Vaiva Rastenytė (#67), Eglė Rastenytė (#21), Vaiva Rastenytė (#67) – perdavimas: Nadežda Fedotova (#7).
Antrose rungtynėse – pergalė 8:1 prieš Kauno „Rebel Girls“
Antrame susitikime HC „Amber“ ir vėl demonstravo puikią formą, rezultatu 8:1 įveikdamos Kauno „Rebel Girls“.
Įvarčius pelnė: Vaiva Rastenytė (#67), Vaiva Rastenytė (#67) – perd. Eglė Rastenytė (#21), Vaiva Rastenytė (#67) – perd. Eglė Rastenytė (#21), Ramunė Maleckienė (#15), Vaiva Rastenytė (#67) – perd. Aušrinė Rakauskaitė (#88), Vaiva Rastenytė (#67) – perd. Ramunė Maleckienė (#15), Eglė Rastenytė (#21), Eglė Rastenytė (#21) – perd. Vaiva Rastenytė (#67), Vaiva Rastenytė (#67) – perd. Eglė Rastenytė (#21), Vaiva Rastenytė (#67) – perd. Miglė Jakavičienė (#2), Ramunė Maleckienė (#15).
Vartus šiose rungtynėse gynė Darija Podčalimova ir Izabelė Gacevičiūtė.
Šių metų čempionate – šešios komandos
2025 m. sezone dalyvauja šios ekipos: Elektrėnų HC „Amber“, Vilniaus „Sostinė Hockey“, Vilniaus „Hockey Stars“, Kauno HC „Rebel Girls“, HC Klaipėda Girls (balta), HC Klaipėda Girls (mėlyna).
Komanda nuoširdžiai dėkoja visiems sirgaliams, kurie nuolat palaiko, ir Elektrėnų miesto savivaldybei už suteikiamą paramą.
Artimiausios rungtynės: lapkričio 29 d., 17:30 val., Elektrėnų ledo rūmuose.
Kviečiame palaikyti komandą!
VšĮ „Sportuok kartu” inf.