Elektrėnų HC „Amber“ sezoną pradėjo galingai – iškovotos dvi pergalės pirmajame ture

Lapkričio 15 dieną Elektrėnų ledo rūmuose startavo naujas Lietuvos moterų ledo ritulio čempionato sezonas. Šeštadienį sužaistas pirmasis turas, kuriame puikiai pasirodė Elektrėnų HC „Amber“ komanda – pavyko iškovoti dvi ­užtikrintas pergales.

Pirmoji pergalė – prieš Vilniaus „Hockey Stars“
HC „Amber“ čempionatą pradėjo sėkme, rezultatu 5:2 nugalėdamos Vilniaus „Hockey Stars“.
Įvarčius Elektrėnų komandai pel­nė: Ramunė Maleckienė (#15) – perdavimai: Eglė Rastenytė (#21), Aistė Baublytė (#27), Vaiva Rastenytė (#67), Ramunė Maleckienė (#15) – perdavimai: Vaiva Rastenytė (#67), Eglė Rastenytė (#21), Vaiva Rastenytė (#67) – perdavimas: Nadežda Fedotova (#7).

Antrose rungtynėse – pergalė 8:1 prieš Kauno „Rebel Girls“
Antrame susitikime HC „Amber“ ir vėl demonstravo puikią formą, rezultatu 8:1 įveikdamos Kauno „Rebel Girls“.
Įvarčius pelnė: Vaiva Rastenytė (#67), Vaiva Rastenytė (#67) – perd. Eglė Rastenytė (#21), Vaiva Rastenytė (#67) – perd. Eglė Rastenytė (#21), Ramunė Maleckienė (#15), Vaiva Rastenytė (#67) – perd. Aušrinė Rakauskaitė (#88), Vaiva Rastenytė (#67) – perd. Ramunė Maleckienė (#15), Eglė Rastenytė (#21), Eglė Rastenytė (#21) – perd. Vaiva Rastenytė (#67), Vaiva Rastenytė (#67) – perd. Eglė Rastenytė (#21), Vaiva Rastenytė (#67) – perd. Miglė Jakavičienė (#2), Ramunė Maleckienė (#15).
Vartus šiose rungtynėse gynė Darija Podčalimova ir Izabelė Gacevičiūtė.

Šių metų čempionate – šešios komandos
2025 m. sezone dalyvauja šios ekipos: Elektrėnų HC „Amber“, Vilniaus „Sostinė Hockey“, Vilniaus „Hockey Stars“, Kauno HC „Rebel Girls“, HC Klaipėda Girls (balta), HC Klaipėda Girls (mėlyna).
Komanda nuoširdžiai dėkoja ­visiems sirgaliams, kurie nuolat palaiko, ir Elektrėnų miesto savivaldybei už suteikiamą paramą.
Artimiausios rungtynės: lapkričio 29 d., 17:30 val., Elektrėnų ledo rūmuose.
Kviečiame palaikyti komandą!

VšĮ „Sportuok kartu” inf.

