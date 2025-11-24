Meno diena Vilniuje: jaunoji kūrėjų karta tarp Čiurlionio dvasios ir įkvėpimo sparnų

Meno diena Vilniuje: jaunoji kūrėjų karta tarp Čiurlionio dvasios ir įkvėpimo sparnų

Menas jungia: mokiniai, pedagogai, savivaldybės administracijos atstovai ir Seimo narys K. Vilkauskas parodos atidaryme

 

Lapkričio 11-ąją, Šv. Martyno dieną, kai gamta lyg atsisvei­kina su rudeniu, Elektrėnų meno mokyklos mokiniai išgyveno dvigubą šventę – dvi įsimintinas, kū­rybingumu ir emocijomis alsuo­jančias veiklas sostinėje.
Lietuvos Respublikos Seime vyko ypatingas renginys – parodos, skirtos didžiojo mūsų kultūros genijaus M. K. Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms bei Elektrėnų miesto 65-mečiui ir savivaldybės 25-mečiui „Begalybės ženklas menui“ atidarymas. Kūrybinius darbus pristatė Mokyklos dailės skyriaus mokiniai: Margarita Krugliakovai­tė, Elizavieta Krugliakovaitė, Kotryna Šmigelskaitė, Elzė Speičytė, Elzė Vilutytė, Augustė Liucvaikytė, Alisa Budko, Maksimas Suslavičius, Viktorija Mekaitė, Gabrielė Abeciūnaitė, Martyna Vitartaitė, Samanta Šport, Vakarė Mekaitė, Paula Nenartavičiūtė, Radvilė Pler­paitė, Gabrielė Mačionytė, Liepa Dalibagaitė. Jaunųjų kūrėjų darbus padėjo parengti ir kūrybinį procesą nuo pirmos idėjos iki galutinio potėpio ly­dėjo mokytojos Gitana Mataitie­nė ir Julija Davidavičienė, kurių profesionalumas, atsidavimas ir meninis jautrumas suteikė šiai parodai ypatingos estetinės brandos.
Parodos atidarymo akimirkos­ buvo kupinos pasididžiavimo ir džiaugsmo. Seimo erdvėse eksponuojami jaunųjų menininkų darbai­ sulaukė nuoširdaus susižavėjimo. Lankytojai džiaugėsi vaikų kūry­biškumu, spalvų pajauta ir drąsia­ menine išraiška. Šiltus sveikinimo žodžius išsakė Seimo Kultūros ko­miteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas, Sei­mo narė Edita Rudelie­nė, Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius ir Mokyklos direktorė Ieva Tijūnėlienė, pabrėžę meninio ugdymo svarbą ir jaunųjų kūrėjų indėlį, puoselėjant Lietuvos kultūrą.
Renginio muzikinę dalį pa­puošė jaunosios pianistės – Sofija ir Barbora Radvilaitės. Skambėjo subtili M. K. Čiurlionio kūryba. Abiejų atlikėjų mokytoja – profesionali pianistė ir pedagogė Ona Navickienė. Savo improvizacijomis lietuvių liaudies dainos tema „Beauštanti aušrelė“ publiką sužavėjo mokyklos mokytojas, saksofonininkas Davit Avetisyan. Jo muzika kvietė pamąstyti apie mūsų kultūros ištakas, praeities ir dabarties jungtį bei meno galią telkti ir įkvėpti.
Tai buvo diena, kai menas su­jungė kartas, o jaunoji kūrėjų karta dar kartą parodė, kad kūrybiškumas, muzika ir grožio pajauta – tai gyva mūsų tautos dvasios jėga.
Po parodos atidarymo moky­tojai ir mokiniai buvo pakviesti pasivaikščioti Seimo koridoriais, susipažinti su Seimo salėmis, pamatyti iš arti vykstantį plenarinį posėdį. Šis pažintinis momentas suteikė renginiui dar daugiau išskirtinumo ir paliko neišdildomą įspūdį tiek mokiniams, tiek pedagogams.
Šios dienos popietę laukė dar viena įkvepianti pažintis – apsilankymas garsiausioje Lietuvos meno mokykloje – Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje, šiemet švenčiančioje garbingą 80 metų jubiliejų. Ekskursijos metu Elektrėnų meno mokyklos mokiniai galėjo pajusti ypatingą šios vietos dvasią, susipažinti su trijų mūzų – muzikos, dailės ir šokio – pasauliais. Mokiniai stebėjo pamokas, apžiūrėjo jaunųjų menininkų darbus, grožėjosi klasėmis, kuriose gimsta kūrybos stebuklai. Tai buvo tarsi kelionė į svajonių erdvę, kurioje menas tampa gyvenimo būdu.
Ši diena neabejotinai paliko gilų įspaudą jaunųjų menininkų širdyse. Ji priminė, kad kūryba neturi sienų – ji jungia miestus, kartas ir širdis. Kad kiekvienas mažas žingsnis link grožio – tai žingsnis į didesnį pasaulį, kuriame menas tampa tiltu tarp praeities ir ateities. Nuoširdžiai dėkojame Seimo nariui K. Vilkauskui, Seimo darbuotojoms, Elektrėnų savivaldybės Me­rui, Švietimo, kultūros ir sporto sky­riui už paramą įgyvendinant projektą­ „M. K. Čiurlionio takais“, skirtą Elektrėnų miesto bei savivaldybės jubiliejams paminėti.

Elektrėnų meno mokyklos
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Hopenienė

