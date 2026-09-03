Laičiuose gimusi „Copla“ – tarp geriausių pasaulio „RegTech“ startuolių

Restauruodama namą šeima išsaugojo autentiškus baldus ir skrynią, kurios vidus išklijuotas tarpukario spaudos iškarpomis
Virginija Jacinavičiūtė
Laičiuose sukurtas „Copla“ startuolis pateko tarp dešimties geriausių pasaulyje reguliacinių technologijų, trumpiau „RegTech“, įmonių. Taip Elektrėnų savivaldybė nuskambėjo tarp tokių didžiųjų pasaulio miestų kaip Niujorkas ar Londonas. Idėjos autorius, IT inžinierius ir ūkininkas Andrius Minkevičius sako, kad startuolio sukūrimui gyvenamoji vieta neturi jokios reikšmės, svarbu turėti idėją ir nebijoti klysti, nes kiekviena klaida yra kelias tikslo link.
Geriausiųjų dešimtuke
Norėdama išgirsti sėkmės istoriją turėjau vykti į Laičius – kaimelį, kurio grožį atradau tik šiemet. Riedėdamas vaizdingais keliais, nužvelgdamas kalveles, vingiuotą ežero kranto liniją, kaskart iš naujo įsimyli Lietuvą. O pasididžiavimą savo šalimi dar labiau sustiprina žmonės, kurie Lietuvą garsina savo darbais.
Mano kelionės tikslas buvo Laičių gatvė, ten, kur įkurta įmonė „Cyber Upgrade“. Žinojau tik tiek, kad šios įmonės sukurtas startuolis „Copla“ CNBC reitingų agentūros išrinktas vienu iš 10 geriausių pasaulio greitai augančių startuolių. Gražioje šimtametėje sodyboje mane pasitiko startuolio idėjos autorius Andrius Minkevičius. Jaukiai įsitaisę biuru paverstoje restauruotoje gryčioje kalbėjomės apie startuolio kūrimą, klaidas, kurios augina, ateities perspektyvas bei svajonę užauginti didžiulį riešutyną.
Sužavėjo betarpiškas bendravimas ir pagalba
Šiandien A. Minkevičiaus sukurta įmonė turi biurus daugelyje Europos šalių. Lietuvoje pagrindinis biuras yra Vilniuje ir jame dirba 35 žmonės. Tačiau simboliška, kad apie įmonės sėkmę kalbame Laičiuose, nes būtent čia gimė mintis, kuri išsivystė į sėkmės istoriją.
A. Minkevičius sako, kad į Elektrėnus nusitaikė daug anksčiau. Pirmąjį sklypą nusipirko Lazdėnuose, nes svajojo gyventi prie geležinkelio. Daugeliui traukinių dunksėjimas atrodo kaip trūkumas, o Andrius sako, kad tas garsas „maloniai užliūliuoja“.
Traukinių prisiklausęs, nutarė, kad nori auginti graikinius riešutus. Rinkosi iš daugybės sklypų. Laičiai laimėjo, nes čia buvo geriausias internetas. Be abejonės, tai svarbu žmogui, dirbančiam IT srityje. Čia pašnekovas pradėjo ir savo kitą svajonę – pasodino 5 ha graikinių riešutų, kurie jau duoda pirmuosius vaisius. Ateities planas – 50 ha riešutynas.
Ieva ir Andrius Minkevičiai yra vilniečiai, tačiau Laičiai yra vieta, kurioje norėtų įsikurti. Stabdo tik tai, kad į Laičius nesiveržia trys šeimos atžalos. Laičiuose yra ne tik ūkis, poilsio erdvė, bet ir darbo vietos. Ieva yra buhalterė, kuri aptarnauja mažas įmones, todėl taip pat dirba nuotoliu. Sodyba, kurioje įsikūrė Minkevičiai, yra didelė ir reikalauja daug darbo, tačiau šeima nesiekia tobulumo. Sako, kad jų požiūris į darbą yra filosofinis. „Darbo visada yra, klausimas tik, kiek ir ko tu nori daryti“, – šypsosi Andrius, bei priduria, kad pasirinkus Elektrėnus labai sužavėjo savivaldybės administracijos ir Semeliškių seniūnijos betarpiškas bendravimas ir pagalba. „Paskambina, primena, kad metas deklaruoti, kad galima pasinaudoti programomis jauniesiems ūkininkams, kad pagal programą galima pasikeisti šiferio dangą… Dabar prie to jau pripratome, bet iš pradžių tai labai žavėjo ir paskatino čia giliau įleisti šaknis“, – pasakojo Andrius.
Nuo „Paysolut“ iki „Copla“
Bendrovę „Cyber Upgrade“ Andrius Laičiuose įkūrė prieš beveik trejus metus. Jei tik prabiltų, visą augimo etapą geriausiai nupasakotų šimtametės sodybos sienos, kurios matė, kaip buvo analizuota rinka, gryninta idėja, vyko susitikimai ir aptarimai. Ir nors idėja kilo A. Minkevičiui, įmonei vadovauja bendraįkūrėjas Aurimas Bakas. Kaip techniniam šio ir kitų startuolių bendraįkūrėjui, taip pat atsakingam už produktą, laiko vadovavimui tiesiog neužtektų. Trečioji įmonės atrama – teisininkas Nojus Bendroraitis, kuris yra itin svarbi startuolio grandis. Kaip sako Andrius, kibernetinė sauga turi teisinį sluoksnį, kuriam reikia specifinių žinių.
Andrius didžiuojasi, kad „Copla“ prekės ženklas išgarsino Elektrėnus pasaulyje ir priduria, kad „Copla“ savo startu yra panaši į tokius gigantus kaip „Apple“, „Microsoft“ ar „Tesla“, kurių pradžia taip pat buvo „garažinė“.
Jau keletą kartų perskaitėte žodį „Copla“, bet lig šiol dar neaišku, kas gi slypi už šio žodžio. Kad sužinotume, reikia sugrįžti į 2018 metus, kai A. Minkevičius sukūrė trečiąjį startuolį „Paysolut“. Šiandien biure liko tik logotipas, o pats startuolis parduotas Vokietijos vienaragiui „SumUp“. Kaip pasakoja Andrius, tai buvo fintech startuolis, kūręs technologinę infrastruktūrą finansų įmonėms. Paprastai kalbant, jei kas nors norėjo sukurti savo finansinių paslaugų platformą, jam nereikėjo visko programuoti nuo pirmos eilutės. „Su „Paysolut“ gaudavai viską, ko reikia – aplikaciją, visą sistemą, kurioje vyksta mokėjimai“, – paaiškino Andrius ir pridūrė, kad jog tuo metu buvo labai sunku surasti profesionalą, kuris būtų atsakingas už kibernetinę saugą, todėl jis pats iš technologijų inžinieriaus persikvalifikavo į CISO, t. y. žmogų, atsakingą už įmonės kibernetinį saugumą.
„Paysolut“ turėjo apie 45 klientus, todėl Andriui buvo sunku visus juos prižiūrėti ir apsaugoti nuo kibernetinių atakų. Jis suprato, kad vien žmogaus nepakanka, o kibernetinio saugumo specialistai yra brangūs. Todėl pradėjo automatizuoti saugumą. Taip ir gimė „Copla“ – kibernetinės saugos platforma, pagalbininkė, kuri padeda finansinių įmonių klientams užtikrinti kibernetinę saugą.
Kibernetinis saugumas ir atsparumas
Andrius pasakoja, kad „Copla“ atlieka dvi funkcijas. Pirmoji – jau aptarta kibernetinė sauga, antroji – atsparumas ir atitiktis. „Niekam neįdomu, karas, maras, nėra elektros, žmogus turi galėti prieiti prie savo pinigų“, – sako Andrius ir priduria, kad būtent jo sukurtas startuolis padeda užtikrinti šiuos poreikius, nesvarbu, kas nutiktų. Kalbant paprasčiau, „Copla“ – tai sistema, kuri padeda mažiausiom pastangom pasiekti pakankamai gerą atsparumą, atitinkantį pasaulinio lygio korporacijų taikomas darbo strategijas. Sistema užtikrina tiek fizinę, tiek kibernetinę saugą. Ar failai išsitrynė, ar ofisas sudegė, veikia visiško atsistatymo planas, kuris nepaveikia įmonės veiklos. Andrius pabrėžia, kad nebūtinai programišiai gali nulaužti sistemą, kartais duomenų gali netekti ir dėl žmogiškos klaidos. Tačiau nei klaidos, nei stichijos nėra tokios baisios, kai naudojiesi „Copla“.
Andrius sako, kad norint užtikrinti tinkamą kibernetinės saugos ir atsparumo reguliaciją, reikia turėti daug žinių. Yra daug iššūkių – reguliacijos persidengia, skirtingose šalyse jas prižiūri skirtingos institucijos, kurioms reikia skirtingų dokumentų paketų. Tačiau „Copla“ padeda sudėtingus dalykus paversti į tuos, dėl kurių finansų įmonėms nereikia nerimauti. Tokia paslauga itin aktuali mažesnėms ir vidutinėms įmonėms, kurios neturi didelių resursų kibernetiniam saugumui užtikrinti tik savo jėgomis.
„Mes turime savo žmonių, kurie gali padėti įmonėms užtikrinti saugumą, turime ir platformą, kuri padeda automatizuoti procesus. Smarkiai įdarbinome dirbtinį intelektą, kuris labai daug ką padaro automatiškai, sutaupydamas žmonių darbo laiko. Be DI išsivystymo mūsų startuolis negalėtų egzistuoti“, – paaiškino Andrius.
Reitingas padidino žinomumą
Startuolį „Copla“ Andrius Minkevičius su kolegomis pradėjo kurti prieš trejus metus, o šiandien įmonės biurai veikia daugelyje Europos šalių, iš viso sukurta 60 darbo vietų, surasta 150 klientų. Ateities tikslas – startuolį užauginti iki 500 klientų. Siekti tikslų padeda ir tai, kad Lietuvoje gana lengva rasti kompetentingų specialistų, kuriuos, pasak Andriaus, užaugino fintech sektoriaus sėkmė.
Šiandien „Copla“ puikiai žinoma Baltijos ir Europos šalyse, o patekimas į geriausių „RegTech“ įmonių dešimtuką, žinomumo geografiją dar labiau išplėtė. Sulaukta daugiau klientų ir investuotojų dėmesio. „Nors šiuo metu investicijų neieškome, bet santykių kūrimas šitame versle yra svarbus“, – sako Andrius. Prieš sudarydama reitingą, CNBC reitingų agentūra analizavo 500 finansų reguliacijų srityje dirbančių geriausių pasaulio startuolių. Apdovanojimas įteiktas 40-čiai įmonių, o patekti į dešimtuką – išties neeilinis įvykis. Andrius sako, kad buvo smagu pamatyti Elektrėnų vardą tarp tokių didelių miestų kaip Londonas ar Niujorkas. „Tai kaip mažas stebuklas“, – šypsodamasis sako Andrius ir priduria, kad norint kažko pasiekti nereikia kraustytis į londonus. „Gali Elektrėnuose, Laičių kaime, padaryti lygiai tą patį. Taip mus įgalina technologijos ir lietuviškas sumanumas“, – sako Andrius ir nori paskatinti žmones drąsiau įgyvendinti savo idėjas. A. Minkevičių džiugina ir vietiniai reitingai, kurie rodo, kad įmonė „Cyber upgrade“ pagal apyvartą yra 89-ta iš 1200 įmonių Elektrėnų savivaldybėje.
Svarbu paminėti, kad „Copla“ yra įmonės „Cyber upgrade“ tąsa. Pavadinimą teko pakeisti, nes ankstesnio prekės ženklo nebuvo galima užpatentuoti.
Ne tobulinti, o parduoti
Andriaus patarimas norintiems kurti verslą paprastas – pradėti daryti ir nebijoti klysti. Greičiausiai klaidas parodo patys klientai, todėl nereikia laukti, kol produktą ištobulinsi, reikia bandyti parduoti. Potencialus klientas greitai parodo, kas produkte neveikia, ko jam trūksta ir ką reikėtų pakeisti. „Įsiklausyti į klientų poreikius – tai auksinė bet kokio verslo formulė“, – sako jis. Būtent taip „Copla“ ir kūrė savo produktą – pradėjo nuo mažų žingsnių, stebėjo klientus, klausė jų pastabų ir pagal tai tobulino sprendimą. Dabar klientams gali suteikti tai, ko negali pasiūlyti net didesnės įmonės.
Pašnekovas sako, kad puikiai žino, ką reiškia klysti. Tarp „Paysolut“ ir „Coplos“ jis išbandė dar bent penkias idėjas – į kai kurias sudėjo daug laiko ir pinigų, tačiau galiausiai teko pripažinti, kad jos neveiks. Vis dėlto nesėkmės, jo įsitikinimu, nėra veltui sudeginti pinigai. Tai patirtis, kuri kaupiasi ir augina. Vienoje idėjoje išmokti dalykai vėliau praverčia kitoje, o keli nesėkmingi bandymai galiausiai padeda suprasti, kas veikia. Andrius akcentuoja ir kitą medalio pusę: „Kartais sėkmė yra tai, kad negali užbaigti projekto. Geriau paleisti tai, kas neveikia, ir eiti prie to, kas gali veikti geriau“.
Pašnekovas sako, kad šiandien Lietuvoje itin geros sąlygos kurti startuolius – netrūksta nei galimybių, nei investicinio kapitalo. Reikia tik pradėti ir ieškoti, kam tavo produktas iš tiesų reikalingas. Kaip šmaikštauja Andrius, jei produktas geras, jį su ranka nutrauks.