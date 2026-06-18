Elektrėnuose nuskambėjo ketvirtasis vaikų popchorų festivalis„Mano vaikystės Lietuva“

Gegužės 30 dieną Elektrėnų amfiteatre „Vaikų pasaulis“ vyko jau ketvirtasis vaikų popchorų festivalis „Mano vaikystės Lietuva“, subūręs jaunuosius dainininkus iš Elektrėnų, Vilniaus, Kauno, Utenos, Kaišiadorių ir Alytaus.
Festivalis ir šiemet pakvietė susitikti po atviru dangumi, pasidžiaugti muzika, bendryste ir prasidedančia vasara. Renginio programoje skambėjo kompozitorės ir festivalio idėjos autorės Neringos Lapinskienės kūryba. Viena iš šių metų temų buvo paukščiai – vaikai susipažino su įvairiais jų balsais, imitavo paukščių skambesius ir su muzika kūrė nuotaikingą pasakojimą apie gamtą.
Ypatingu festivalio akcentu tapo finalinės dainos, kurias visi dalyviai atliko kartu, akompanuojant gyvo garso muzikos grupei. Šis bendras pasirodymas tapo gražia šventės kulminacija ir dar kartą priminė, kokią vienijančią galią turi muzika.
Festivalis kasmet tampa ne tik muzikiniu, bet ir kultūrinį turizmą skatinančiu renginiu. Į Elektrėnus atvyksta ne tik jaunieji atlikėjai ir jų mokytojai, bet ir šeimos nariai, draugai bei palaikymo komandos. Daugeliui svečių tai buvo pirmoji pažintis su Elektrėnais, todėl festivalis tapo puikia proga atrasti miestą, jo erdves ir svetingą bendruomenę.
Organizatoriai džiaugiasi itin šiltais atsiliepimais, kurių netrūksta nei iš kolektyvų vadovų, nei iš tėvų ar pačių vaikų. Socialiniuose tinkluose dalijamasi renginio akimirkomis, emocijomis ir padėkomis, o daugelis dalyvių jau dabar išreiškia norą sugrįžti į festivalį kitais metais.
2027-aisiais „Mano vaikystės Lietuva“ minės pirmąjį mažąjį jubiliejų – penkerių metų sukaktį. Todėl organizatoriai jau pradeda svarstyti naujas idėjas, kurios leistų šią vaikų muzikos šventę padaryti dar įsimintinesnę ir turtingesnę.
Festivalį iš dalies finansavo Elektrėnų savivaldybės kultūros projektų rėmimo lėšos.
Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja rėmėjams ir partneriams – UAB „Finėjas Group“, UAB „Eckes-Granini Baltic“, „Pomo“, „Trolių picai“, D. Dzimidavičienės įmonei, „Elektrėnų kronikai“, „Elektrėnų žinioms“, Elektrėnų kultūros centrui bei Elektrėnų turizmo informacijos centrui už pagalbą kuriant šią prasmingą vaikystės ir muzikos šventę.
Greta Garmašaitė-Balienė
Tito Pacausko nuotr.