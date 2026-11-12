Elektrėnietė Lidija Ivanovė – pasaulio grožio meistrų čempionato prizininkė

Elektrėnietė Lidija Ivanovė – pasaulio grožio meistrų čempionato prizininkė

L. Ivanovė: konkursas Lietuvai buvo sėkmingas, nes jame dalyvavo savo darbo profesionalai

 

Elektrėnietė Lidija Ivanovė su Lietuvos komanda iškovojo bronzos medalius Paryžiuje vykusiame pasaulio kirpėjų ir grožio specialistų čempionate „OMC Hairworld“. Apdovanojimą ­Lietuvos atstovės pelnė vyrų „Fashion Cup“ kategorijų komandinėje įskaitoje. L. Iva­novė taip pat užėmė prizinę vietą individualioje vyrų kirpimo ­kategorijos įskaitoje.

L. Ivanovės meistriškumas virsta kūryba
L. Ivanovės meistriškumas virsta kūryba


Kartu su L. Ivanove Lietuvos komandai atstovavo Ilmira Smirnova ir Violeta Lebedevienė. ­Meistres čempionatui rengė trenerė, OMC atestuota teisėja Jūratė Krištaponienė.
Pasaulio čempionate Lietuvos grožio specialistai varžėsi įvairio­se kirpimo, šukuosenų kūrimo, ­vizažo ir kitose kategorijose. Indi­vidualioje nuotakos įvaizdžio ka­tegorijoje Evelina Tamulaitytė iškovojo sidabro, o Brigita Či­nikienė – bronzos medalį.
Čempionatas Paryžiuje subūrė grožio industrijos profesionalus iš įvairių šalių. Dalyvių darbai vertinti atsižvelgiant į techninį meistriškumą, kūrybiškumą ir konkrečių kategorijų reikalavimų įgyvendinimą.
Neįmanoma nepastebėti, kad kirpėja L. Ivanovė mėgaujasi savo darbu. Profesinė veikla jai neapsiriboja darbu salone – ji aktyviai dalyvauja įvairiuose kirpėjų čempionatuose ir pelno prizines vietas.

L. Ivanovė (pirma iš kairės) su komanda
L. Ivanovė (pirma iš kairės) su komanda


Įdomu tai, kad kirpėjų tradicijos šioje šeimoje perduodamos jau trečiai kartai. Jas pradėjo Lidijos mama, o dabar tęsia ir jos sūnus Dmitrij, kuris taip pat jau dalyvauja čempionatuose ir pelno apdovanojimų.
Šį pavasarį šeimą nudžiugino dar vienas svarbus įvykis – L. Ivanovė Rungos gatvėje atidarė nuosavą grožio saloną „Clan 1996 grožio avenue“.

Red.inf.

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