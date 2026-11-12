Elektrėnietė Lidija Ivanovė – pasaulio grožio meistrų čempionato prizininkė

L. Ivanovė: konkursas Lietuvai buvo sėkmingas, nes jame dalyvavo savo darbo profesionalai
Elektrėnietė Lidija Ivanovė su Lietuvos komanda iškovojo bronzos medalius Paryžiuje vykusiame pasaulio kirpėjų ir grožio specialistų čempionate „OMC Hairworld“. Apdovanojimą Lietuvos atstovės pelnė vyrų „Fashion Cup“ kategorijų komandinėje įskaitoje. L. Ivanovė taip pat užėmė prizinę vietą individualioje vyrų kirpimo kategorijos įskaitoje.
Kartu su L. Ivanove Lietuvos komandai atstovavo Ilmira Smirnova ir Violeta Lebedevienė. Meistres čempionatui rengė trenerė, OMC atestuota teisėja Jūratė Krištaponienė.
Pasaulio čempionate Lietuvos grožio specialistai varžėsi įvairiose kirpimo, šukuosenų kūrimo, vizažo ir kitose kategorijose. Individualioje nuotakos įvaizdžio kategorijoje Evelina Tamulaitytė iškovojo sidabro, o Brigita Činikienė – bronzos medalį.
Čempionatas Paryžiuje subūrė grožio industrijos profesionalus iš įvairių šalių. Dalyvių darbai vertinti atsižvelgiant į techninį meistriškumą, kūrybiškumą ir konkrečių kategorijų reikalavimų įgyvendinimą.
Neįmanoma nepastebėti, kad kirpėja L. Ivanovė mėgaujasi savo darbu. Profesinė veikla jai neapsiriboja darbu salone – ji aktyviai dalyvauja įvairiuose kirpėjų čempionatuose ir pelno prizines vietas.
Įdomu tai, kad kirpėjų tradicijos šioje šeimoje perduodamos jau trečiai kartai. Jas pradėjo Lidijos mama, o dabar tęsia ir jos sūnus Dmitrij, kuris taip pat jau dalyvauja čempionatuose ir pelno apdovanojimų.
Šį pavasarį šeimą nudžiugino dar vienas svarbus įvykis – L. Ivanovė Rungos gatvėje atidarė nuosavą grožio saloną „Clan 1996 grožio avenue“.
Red.inf.