Dar vienas įgyvendintas projektas

2026 metais Alesninkų asociacija „Gyventi bendrystėje“ įgyvendino projektą „Bendruomenės erdvės pritaikymas edukacinėms ir praktinėms veikloms“, kurio tikslas – sukurti universalią, funkcionalią erdvę, pritaikytą įvairaus amžiaus gyventojų edukacinėms, praktinėms ir bendruomeninėms veikloms.
Įgyvendinant projektą buvo įrengta bendruomenės namų virtuvė: įsigyti ir sumontuoti virtuvės baldai, buitinė technika bei įranga, atnaujinta grindų danga. Atnaujinta erdvė sudarys geresnes sąlygas organizuoti edukacijas, susitikimus ir kitas bendruomenės veiklas.
Visi virtuvės įrengimo darbai atlikti savanoriškais pagrindais, prisidedant bendruomenės nariams ir kitiems geranoriškiems pagalbininkams. Nuoširdžiai AČIŪ tariame Erikai, Alvydui, Artūrui, Justinui, Ingai, Mantui ir Jadvygai – pa-grindiniams šio projekto darbų vykdytojams. Ačiū už skirtą laiką, darbą, atsakomybę ir pastangas. Būtent jūsų dėka šiandien galime džiaugtis įrengta virtuve. Dėkojame ir mūsų šauniajam jaunimui – Agotai, Anuprui, Ievai ir Aisiui, kurie aktyviai prisidėjo prie pasiruošimo, aplinkos tvarkymo ir kitų pagalbinių darbų.
Šis projektas – dar vienas žingsnis kuriant jaukesnius ir funkcionalesnius bendruomenės namus. Džiaugiamės, kad bendromis pastangomis galime įgyvendinti prasmingus darbus.
Projektą finansavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.
Jurgita Arlauskienė,
Projekto iniciatorė ir koordinatorė Alesninkų asociacija „Gyventi bendrystėje“