„Išmanus“ metodinis susitikimas Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijoje

„Išmanus“ metodinis susitikimas Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijoje

Spalio 14 dieną „Ąžuolyno“ progimnazijos Energetikos klasėje vyko savivaldybės gamtos mokslų mokytojų metodinis ­susitikimas.
Progimnazijos direktoriaus pa­vaduotoja STEAM ugdymui Li­na Ališauskienė susitikimo dalyviams pristatė Energetikos klasę, joje esančias mokymo priemones ir pakvietė mokytojus naudotis šia erdve kaip STEAM ugdymo ­centru.


Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos fizikos mokytoja Vida Minkevičienė pristatė savo sukurtas ir pamokose naudojamas metodines priemones, pasidalijo patirtimi apie dalyvavimą tarptautinėje mokytojų konferencijoje „Moky­tojas – mokytojui“ („Science on Stage“), vykusioje Klaipėdoje.


Gamtos mokslų metodinės ­gru­­pės nariai vienbalsiai pri­tarė fizi­kos mokytojos Vidos Minkevičie­nės siekiui įgyti fizikos mokytojos ekspertės kvalifikacinę kategoriją.
Iš metodinio susitikimo visi išsiskirstė kupini gerų emocijų ir naujų idėjų, kurias galės pritaikyti savo pamokose. Dalijimasis patirtimi, bendradarbiavimas ir inovatyvių ugdymo metodų paieška įkvepia kurti įdomesnes ir prasmingesnes mokymosi patirtis mokiniams. Tikime, kad šis susitikimas taps gražia bendradarbiavimo pradžia. Siekiame, kad Energetikos klasė būtų atvira ne tik mūsų progimnazijos, bet ir kitų Elektrėnų savivaldybės mokyklų mokiniams bei mokytojams, todėl kviesime savivaldybės mokyklų bendruomenes kartu tyrinėti, eksperimentuoti ir atrasti energetikos pasaulį.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta Kanapkienė

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