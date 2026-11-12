„Išmanus“ metodinis susitikimas Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijoje

Spalio 14 dieną „Ąžuolyno“ progimnazijos Energetikos klasėje vyko savivaldybės gamtos mokslų mokytojų metodinis susitikimas.
Progimnazijos direktoriaus pavaduotoja STEAM ugdymui Lina Ališauskienė susitikimo dalyviams pristatė Energetikos klasę, joje esančias mokymo priemones ir pakvietė mokytojus naudotis šia erdve kaip STEAM ugdymo centru.
Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos fizikos mokytoja Vida Minkevičienė pristatė savo sukurtas ir pamokose naudojamas metodines priemones, pasidalijo patirtimi apie dalyvavimą tarptautinėje mokytojų konferencijoje „Mokytojas – mokytojui“ („Science on Stage“), vykusioje Klaipėdoje.
Gamtos mokslų metodinės grupės nariai vienbalsiai pritarė fizikos mokytojos Vidos Minkevičienės siekiui įgyti fizikos mokytojos ekspertės kvalifikacinę kategoriją.
Iš metodinio susitikimo visi išsiskirstė kupini gerų emocijų ir naujų idėjų, kurias galės pritaikyti savo pamokose. Dalijimasis patirtimi, bendradarbiavimas ir inovatyvių ugdymo metodų paieška įkvepia kurti įdomesnes ir prasmingesnes mokymosi patirtis mokiniams. Tikime, kad šis susitikimas taps gražia bendradarbiavimo pradžia. Siekiame, kad Energetikos klasė būtų atvira ne tik mūsų progimnazijos, bet ir kitų Elektrėnų savivaldybės mokyklų mokiniams bei mokytojams, todėl kviesime savivaldybės mokyklų bendruomenes kartu tyrinėti, eksperimentuoti ir atrasti energetikos pasaulį.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta Kanapkienė