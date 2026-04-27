Pirmoji vieta skaitymo konkurse

Kornelija Snarskaitė, Elvyra Kasperavičienė ir Jokūbas Sodaitis
Kovo 13 dieną Elektrėnų „Versmės” gimnazijos mokiniai dalyvavo respublikiniuose meninio skaitymo konkursuose.
Kaune vykusiame Lietuvos moksleivių Meninio žodžio konkurse dalyvavo III gimnazijos klasės mokinė Smiltė Vidrinskaitė. Vilniuje vykusiame Undinės Nasvytytės meninio skaitymo konkurse puikiai pasirodė IV gimnazijos klasės mokinys Jokūbas Sodaitis bei III gimnazijos klasės mokinė Kornelija Snarskaitė, kuri pelnė I vietą!
Sveikiname mokinius bei jų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Augutę Liutkevičienę ir Elvyrą Kasperavičienę!
