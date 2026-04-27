Vievio krašto bendruomenė susitelkė kilniam tikslui – pasodinta 11 tūkst. medelių

Balandžio 11 dieną Vievio girininkijos prižiūrimame miško plote Jonos k., Vievio sen., organizuotas jau penktasis Vievio krašto bendruomenes jungiantis miškasodis. Į prasmingą aplinkosaugos iniciatyvą susirinko gausus būrys dalyvių – vietos bendruomenių nariai bei keliasdešimt Vievio gimnazijos moksleivių.
Šių metų akcija išsiskyrė ne tik dalyvių skaičiumi, bet ir rezultatais – per dieną pasodinta net 11 000 eglaičių ir pušų. Darbai vyko kirtavietėje, kur naujai sodinami medeliai ateityje suformuos brandų mišką.
Organizatoriai džiaugiasi, kad miškasodis jau tapo gražia tradicija, suburiančia skirtingų kartų žmones bendram tikslui. Tokios iniciatyvos ne tik prisideda prie miškų atkūrimo, bet ir stiprina bendruomeniškumą, ugdo jaunimo atsakomybę už aplinką. Per 5 metus jau pasodinta daugiau kaip 10 ha miško.
Pasak dalyvių, nors darbas reikalavo pastangų, gera nuotaika ir bendrystės jausmas lydėjo visos dienos metu. Organizatoriai šią prasmingą tradiciją planuoja tęsti ir ateityje, kasmet įtraukiant vis daugiau žmonių. O prie pasodintų medelių dalyviai sugrįš rudenį, kad išteptų specialiais repelentais, saugančiais sodinukus nuo kenkėjų.
Organizatorių vardu Gintaras Jančiauskas