Kun. Ričardas Doveika: tiesa nėra neapykanta

Velykinį laikotarpį Vievis ir Elektrėnai paįvairino susitikimu su kun. R. Doveika. Velykos, sako kunigas, yra ne tik šventė, bet ir kvietimas iš naujo atrasti gyvenimo prasmę – tikėjime, bendrystėje ir gebėjime mylėti. O tai, pasak kunigo, mūsų laikais krikščionims padaryti darosi vis sunkiau. Gausiai į susitikimus balandžio 9 d. susirinkę žmonės, daugiausia pagyvenę, susidomėję klausėsi kunigo gyvenimo patirčių, jo pamokymų, ir dažnas galvojo, kad tokių paskaitų labiausiai reikėtų jauniems žmonėms, kuriantiems gyvenimus. R. Doveika išliejo nuoskaudą, kad žmonės, su kuriais jis stovėjo Baltijos kelyje, budėjo prie televizijos bokšto sausio 13-osios naktį, žmonės, kuriais jis tikėjo, už kuriuos jis balsuoja rinkimuose, aktyviai renkasi į protestus dėl medžio mieste nukirtimo, bet be sąžinės graužaties balsuoja už abortų palengvinimo įstatymus: „Aš jų klausiu, bet juk žmogus yra pradėtas, kodėl jūs norite iš jo atimti teisę gyventi? Jie sako, nesuprantantys, ko aš klausiu“. Anksčiau nuolatos į televizijos laidas kviečiamas kunigas, dabar nebekviečiamas.

Atlikėja G. Butkaliuk, kunigas R. Doveika ir renginio vedėjas R. Šarknickas

O jis labai norėtų platesnei visuomenei pasakyti, kad tiesa nėra neapykanta, tiesa yra meilė… ir apgailestavo, kad visi žmonės, dabar taip vienas kitą įžeidinėjantys, yra pakrikš­tyti ir save laiko krikščionimis. Deja, tokie krikščionys ir Kristų prie kryžiaus kalė. O krikščionybė šiuo laikotarpiu, R.Doveika citavo popiežių Leoną IV, yra mandagiai persekiojama. Jis tai patyrė už pasakymą, kad dauguma žmonių bijo išsakyti savo nuomones… Krikščionys dabar atskyrė tikėjimą nuo gyvenimo, o Bažnyčia kaip ir visus du tūkstantmečius, primena, kad žmogus yra religinė būtybė ir visada yra pasiruošusi žmogui padėti sunkiais gyvenimo momentais. Bažnyčia žmogui padeda mei­le, nes tiesa nėra neapykanta…
Susitikimus su R. Doveika papildė atlikėjos Gabrielės Butkaliuk atliekama „Ave Marija“, senjorų vokalinis ansamblis „Sidabrinė gija“ ir vyrų ansamblis „Energetikas“, vadovė Regina Bartkienė.|

