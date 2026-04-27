Projektas „Vytauto Didžiojo keliais“ Vievio gimnazijoje

Vievio gimnazijoje įgyvendintas mokinių inicijuotas projektas „Vytauto Didžiojo keliais“. Jo autoriai – mokinių tarybos pirmininkas Adrian Pavlov, technologijų mokytojas Rytis Šakys ir kūrybinė mokinių komanda: IA klasės mokinė Giedrė Alaburdaitė, IB klasės mokinės Miglė Marija Važnevičiūtė ir Kotryna Čižaitė, IIA klasės mokinės Austėja Protusevičiūtė ir Augustė Perednytė bei IIC klasės mokinės Ignė Grybauskaitė ir Saulė Šiaulytė.
Projektu buvo atnaujinta viena iš gimnazijos sienų antrajame aukšte, šalia mokytojų kambario ir istorijos kabineto. Iki šiol šią vietą puošė 1999 m. abiturientų nutapyta freska, tačiau mokinių tarybos nariai kartu su technologijų mokytoju pasiūlė ją atnaujinti, suteikiant erdvei naują vizualinę ir simbolinę prasmę.
Pirmasis pusmetis buvo skirtas idėjų paieškai, eskizų kūrimui ir konceptų vystymui. Galiausiai išsigrynino pagrindinis motyvas – Lietuvos istorijos asmenybės Vytauto Didžiojo žygis prie Juodosios jūros. Freskoje kunigaikščio figūra simbolizuoja Lietuvos didingumą, pasididžiavimą ir garbę, pelnytą didžiais darbais. Kartu tai – kelionių, ieškojimų bei pastangomis pasiektų tikslų metafora.
Šis simbolinis, naratyvinis monumentaliosios sieninės tapybos kūrinys organiškai įsilieja į gimnazijos erdvę, praturtindamas ją tiek estetika, tiek prasme.
Nuo idėjų ir eskizų projektas pamažu virto realybe. Kovo pradžioje Rytis Šakys inicijavo sienos paruošimo darbus – su IIC klasės mokiniais ji buvo nutinkuota ir nugruntuota. Vėliau prasidėjo piešimo ir tapybos etapas. Suburta komanda, skirdama savo laisvalaikį ir net per pavasario (Velykų) atostogas, nuosekliai dirbo prie freskos įgyvendinimo. Potėpis po potėpio – ir ilgai brandinta idėja tapo realybe.
Projekto komanda džiaugiasi pasiektu rezultatu ir tikisi, kad Vievio gimnazijos bendruomenė bei administracija įvertins mokinių iniciatyvą. Naujoji freska ne tik puošia mokyklos erdvę, bet ir primena svarbias vertybes – lietuvybę, pagarbą istorijai, atkaklumą bei siekį kurti ir tobulėti.
„Lietuvos garbę gynė didysis kunigaikštis, kurio pavyzdžiu sekame – tarp jūrų jo vardą garsiname. Tai Vytautas Didysis“, – skelbia freskoje vaizduojami vienuoliai.
Praeinantis pro freską žiūrovas gali sustoti, įsižiūrėti ir pasinerti į simbolinį pasakojimą, kuriame atsiskleidžia istorijos didybė ir žmogaus pastangų prasmė.
Vievio gimnazijos mokinių tarybos pirmininkas ir technologijų mokytojas nuoširdžiai dėkoja visiems mokiniams, prisidėjusiems prie projekto įgyvendinimo. Dalyviai įgijo vertingos patirties taikomųjų technologijų ir monumentaliosios dailės srityse, o gimnazijos bendruomenė – naują, prasmingą meno kūrinį.
Vievio gimnazijos mokinių tarybos pirmininkas Adrian Pavlov