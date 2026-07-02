Dar vienas Kazokiškių mokyklos istorijos puslapis: Kostantas Žukauskas

Projekte „Mokyklų pėdsakais: nuo spaudos draudimo laikų iki šių dienų“ kas savaitę dėliojame Elektrėnų krašto mokyklų istoriją, kuri, deja, vis dar yra gana skylėta. Esame dėkingi skaitytojams, padedantiems tas spragas užpildyti, pasidalijant savo žiniomis ir prisiminimais.
Po straipsnių apie Kazokiškių mokyklą elektrėniškis Edmundas Vėželis pasidalijo informacija apie vieną primirštą Kazokiškių mokyklos direktorių, rusų kalbos mokytoją. Jis nėra paminėtas ir knygoje apie Kazokiškes. Tai Kostantas Žukauskas, Kazokiškių mokyklai vadovavęs apie 1956–1960 m., kol buvo paskirtas vadovauti Pastrėvio Marytės Melnikaitės kolūkiui. Tai patvirtino Kostanto žmonos Anelės Žukauskienės sesuo Janina Vėželienė.
Anelė taip pat dirbo Kazokiškių mokykloje, buvo geografijos mokytoja. Persikėlusi į Pastrėvį ji ėjo Pastrėvio mokyklos direktorės pareigas.
Kaip rašė buvusi Pastrėvio bendruomenės pirmininkė, kolūkio agronomė Laima Tidikienė, Kostantas buvo suvalkietis, gimęs Marijampolės rajone, kilęs iš ūkininkų šeimos. Tai buvo atsakingas žmogus, vos išvengęs tremties. Jis prisimenamas kaip puikus vadovas, ūkiškas ir darbštus žmogus, nuskurusį kolūkį pavertęs klestinčiu ūkiu.
Savo parašytoje brošiūroje apie kolūkį K. Žukauskas sėkmingą vadovavimą siejo su darbu mokykloje: „Gal todėl, kad mokytojavau kaime, mane ir dabar ne mažiau už kolūkio ekonomiką, žemdirbių gerovę tebejaudina kaimo žmonių švietimas, lavinimas, jų politinis sąmoningumas, kultūrinis akiratis“, – rašė jis.
K. Žukauskas su žmona užaugino du sūnus ir dukrą. Sūnus Rimas gyvena Pastrėvyje, Gintas – Musteniuose, o dukra jau iškeliavo Amžinybėn.
K. Žukauskas gimė 1928 m., mirė 2010 m. ir yra palaidotas Pastrėvio kapinėse. Šalia jo amžinojo poilsio atgulė ir žmona Anelė (1929–2020) ir dukra.
Red. inf.