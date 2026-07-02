Dar vienas Kazokiškių mokyklos istorijos puslapis: Kostantas Žukauskas

Dar vienas Kazokiškių mokyklos istorijos puslapis: Kostantas Žukauskas

Projekte „Mokyklų pėdsakais: nuo spaudos draudimo laikų iki šių die­nų“ kas savaitę dėliojame Elektrė­nų krašto mokyklų istoriją, kuri, deja, vis dar yra gana skylėta. Esame dėkin­gi ­skaitytojams, padedantiems tas spragas užpildyti, pasidalijant savo ­ži­niomis ir prisiminimais.
Po straipsnių apie Kazokiškių mo­kyklą elektrėniškis Edmundas Vėže­lis pasidalijo informacija apie vieną primirštą Kazokiškių mo­kyklos direk­to­­rių, rusų kalbos mokytoją. Jis nėra pa­­minė­tas ir knygoje apie Kazo­kiš­kes. Tai Kostantas Žukauskas,­ Ka­zokiškių mokyklai vadova­vęs apie 1956–1960 m., kol buvo pa­skirtas vadovauti Pastrėvio Ma­ry­tės Melnikai­tės kolūkiui. Tai patvir­tino Kostanto žmonos Ane­lės­ Žukauskienės ­­sesuo Janina ­Vė­želienė.
Anelė taip pat dirbo Kazokiškių mokykloje, buvo geogra­fijos mo­kytoja. Persikėlusi į Pastrėvį ji ėjo Pastrėvio mokyklos direkto­rės ­pareigas.
Kaip rašė buvusi Pastrėvio bendruomenės pirmininkė, kolū­kio agronomė Laima Tidikienė, Kostantas buvo suvalkietis, gimęs Marijampolės rajone, kilęs iš ūkininkų šeimos. Tai buvo atsakingas žmogus, vos išvengęs tremties. Jis prisimenamas kaip puikus ­vadovas, ūkiškas ir darbštus žmogus, nuskurusį kolūkį pavertęs klestinčiu ūkiu.
Savo parašytoje brošiūroje apie kolūkį K. Žukauskas sėkmingą ­va­­­dovavimą siejo su darbu mokyk­lo­je: „Gal todėl, kad mokytojavau kaime, mane ir dabar ne mažiau už kolūkio ekonomiką, žemdirbių gerovę tebejaudina kaimo žmonių švietimas, lavinimas, jų politinis sąmoningumas, kultūrinis akiratis“, – rašė jis.
K. Žukauskas su žmona užaugino du sūnus ir dukrą. Sūnus Rimas gyvena Pastrėvyje, Gintas – Musteniuose, o dukra jau iškeliavo Amžinybėn.
K. Žukauskas gimė 1928 m., mirė 2010 m. ir yra palaidotas Pastrėvio kapinėse. Šalia jo amžinojo poilsio atgulė ir žmona Anelė (1929–2020) ir dukra.

Red. inf.

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