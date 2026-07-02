Iš Vokietijos sugrįžusi kūrėja Vievyje buria rankdarbių bendruomenę ir ketina atverti kūrybos studiją

Iš Vokietijos sugrįžusi kūrėja Vievyje buria rankdarbių bendruomenę ir ketina atverti kūrybos studiją

Mama Danutė Gerdai buvo pirmasis įkvėpimas kurti rankdarbius

 

Virginija Jacinavičiūtė

Po ketverių metų gyvenimo emigracijoje Gerda Pečkaitienė su vyru Mindaugu ir vaikais sugrįžo į Vievį – miestą, kurį šei­ma pamilo dar pandemijos metu. Tuomet, ieškodami ramybės nuo sostinės šurmulio, jie kurį laiką gyveno Mindaugo gimtinėje. ­Noras išbandyti gyvenimą svetur šeimą paskatino išvykti į Vokietiją, tačiau ilgainiui jų vaikai vis labiau ėmė ilgėtis Lietuvos, o Gerda su vyru – buvimo arčiau artimųjų. Tad grįždami jie pasakė, kad jei grįš, tai grįš ne į Vilnių, o tik į Vievį, kur yra lėtesnis gyvenimo tempas, gamtos artumas ir jauki bendruomenė. Šiandien Gerda kartu su vyru ir vaikais čia kuria naują gyvenimo etapą: aktyviai įsitraukia į vietos bendruomenės veiklas, puoselėja meilę rankdarbiams ir planuo­ja atidaryti kūrybos prekių bei rankdarbių studiją.

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Pirmasis žingsnis – kūrybinis susitikimas bibliotekoje
Norėdama prisidėti prie vietos bendruomenės gyvenimo, Gerda birželio mėnesį inicijavo Tarptautinei mezgimo ir nėrimo viešumoje dienai skirtą susitikimą Vievio Lazdynų Pelėdos bibliotekoje.
Nors dalyvių nebuvo gausu,­ ­renginys virto jaukiu kūrybiniu pa­sibuvimu. Susirinkusieji galėjo išbandyti įvairius vąšelius ir siūlus, mokėsi nusinerti plaukų gumytę, da­lijosi patirtimi ir idėjomis. Biblio­tekos erdvę puošė gėlės, o kiekvieno dalyvio laukė maža padėka – sau­sainis su šiltais padėkos žodžiais.
„Svarbiausia buvo ne dalyvių skaičius, o atmosfera. Norėjosi sukurti vietą, kur žmonės galėtų ­pabendrauti, išbandyti kažką naujo ir tiesiog gerai praleisti laiką“, – sako renginio organizatorė.
Prie susitikimo prisijungė ir Gerdos mama – kūrybinga mezgėja Danutė, kuri dukrai buvo pirmasis rankdarbių pavyzdys. Kūrybinę tradiciją šeimoje tęsia ir Gerdos dukra Adelė, rudenį pradėsianti mokytis šeštoje klasėje. Mergaitė taip pat mėgsta nerti ir kurti įvairius rankdarbius.

Meškučiai, kurių gimimas trunka ne vieną dieną
Viena iš išskirtiniausių Gerdos veiklų – kolekcinių meškučių kūrimas. Šiuo amatu ji užsiima jau dešimtmetį.
Kiekvienas meškutis kuriamas rankomis pagal tradicines technologijas. Jie turi judančius sąnarius, stiklines akis, o jų gamyboje naudojamos specialios medžiagos ir kruopščiai apgalvotos detalės. Tai ne masinės gamybos žaislai, o kolekciniai kūriniai, dažnai tampantys interjero akcentais ar ypatingomis dovanomis.
Vien tik meškučio pasiuvimas užtrunka daugiau nei aštuonias valandas. Dar tiek pat laiko gali pareikalauti drabužių, aksesuarų ir smulkių detalių kūrimas.
„Man meškutis visada buvo jaukumo simbolis. Tai draugas, kurį norisi apkabinti. Kurdama stengiuosi kiekvienam suteikti savitą charakterį ir istoriją“, – pasakoja kūrėja.
Pradėjusi gaminti meškučius, Gerda jiems siūdavo drabužius, kurie apgalvoti iki smulkiausių detalių. Nuostabu matyti, kokio­ smulkumo detalėmis papuošti meškučių drabužėliai. O norėdama kuo įvairiau papuošti savo meš­kučius kūrėja pradėjo daugiau nerti – meškučių suknelės, kepurė­lės, megztukai, rankinės… gimsta ­kruopščiose Gerdos rankose.

Svajonė – kūrybos erdvė Vievyje
Artimiausiu metu Gerda planuoja įgyvendinti dar vieną su­manymą – atidaryti „GERDÈ studio“ krautuvėlę. Joje ketinama prekiauti mezgimo ir nėrimo siūlais, kūrybos priemonėmis, įvairiais rankdarbių įrankiais bei pačios kūrėjos darbais.
Pasak jos, Vievyje ir aplinkiniuose miesteliuose gyvena nemažai kūrybingų žmonių, tačiau ne visada lengva rasti reikalingų medžiagų ar bendraminčių.
„Norisi sukurti vietą, kur žmonės galėtų ne tik įsigyti prie­monių kūrybai, bet ir susitikti, pasidalinti idėjomis, išmokti naujų dalykų. Tikiu, kad kūryba suartina žmones ir padeda atrasti ben­druomenę“, – sako Gerda.
Sugrįžusi į Lietuvą ji aktyviai ieško galimybių įsitraukti į vietos gyvenimą ir tiki, kad mažame mieste gimsta didelės idėjos. O rankų darbo meškučiai, mezginiai ir būsima kūrybos studija gali tapti dar vienu spalvingu akcentu Vievio bendruomenės gyvenime.

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