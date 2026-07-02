Įkvepianti tradicija gimsta Elektrėnuose: ant marių kranto liejosi spalvos ir bendrystė

Birželio 9-osios rytas Elektrėnų gyventojus ir svečius pasitiko tarsi užsakytas. Po ilgai trukusių vėjuotų bei lietingų dienų dangus virš miesto pagaliau nusišypsojo – nušvito giedra saulėta padangė, atnešdama idealų norą kūrybai. Ši džiugi gamtos dovana tapo puikia preliudija jau antram vienos dienos plenerui „Ant marių kranto“, kuris prie Elektrėnų marių sukvietė meno mylėtojus.
Pleneras – tai ne tik tapymas po atviru dangumi, tai glaudus žmogaus, gamtos ir meno dialogas. Šis renginys išskirtinis tuo, kad jame išsitrynė ribos tarp profesionalumo vertinimų: čia petys į petį kūrė ir patyrę meistrai, ir talentingi meno mėgėjai.
Renginys prasidėjo jaukia neformalia aplinka. Dalyviai susirinko pasivaišinti kava ir arbata, aptarti būsimų idėjų ir tiesiog pasidžiaugti vieni kitų draugija. Netrukus po to, nešini molbertais, dažais ir teptukais visi išskubėjo prie marių. Pakrantė akimirksniu virto po atviru dangumi veikiančia dirbtuve. Vieni kūrėjai rinkosi ryškius, sodrius akrilo dažus, kiti fiksavo trapias akimirkas liedami subtilią vandens skaidrumo akvarelę. Kiekvienas autorius Elektrėnų marių grožį, vandens raibuliavimą ir pakrantės peizažą interpretavo savaip, įpindamas dalelę savo širdies.
Nors galutiniai darbai džiugina akį, patys dalyviai vienbalsiai tvirtino – svarbiausia yra pats procesas. Tai laikas, kai atgyja pasitikėjimas savo gebėjimais, o kasdienybės rūpesčiai ištirpsta spalvų paletėje.
„Bendrystė, saviraiška ir buvimas gamtoje prie savo miesto marių įkvepia kurti. Tai leidžia iš naujo pažvelgti į tai, kokia nuostabi gamta ir grožis mus supa kasdien, tačiau dažnai skubėdami to nepastebime“, – įspūdžiais dalijosi plenero dalyviai.
Toks kūrybinis sujudimas neliko nepastebėtas. Pakrante vaikštinėjantys praeiviai smalsiai stebėjo gimstančius paveikslus, stabtelėdavo pasikalbėti su autoriais. Gyvas smalsumas virto gražiu pažadu – ne vienas stebėtojas užsidegė noru ir pažadėjo kitais metais pats į rankas paimti teptuką bei prisijungti prie šios iniciatyvos.
Šių metų kūrybinę dvasią ir bendruomeniškumo liepsną kurstė aktyvios bei talentingos dalyvės, kurios ne tik kūrė, bet ir dosniai dalinosi savo patirtimi: Julija Myševa, Onutė Viltė Bagdonavičienė, Biruta Navašinskienė, Ramunė Aliukonienė, Kristina Mekienė, Zita Kapiliorienė, Irena Gaidienė, Vilija Baronienė, Nijolė Gruštaitė.
Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos dailininkė-edukatorė ir plenero idėjos autorė Rima Čepienė neslepia ambicijų – siekiama, kad šis pleneras taptų gražia ir ilgamete Elektrėnų tradicija. Pagrindinis jo tikslas – suburti kuo daugiau įvairaus amžiaus bendruomenės narių, paskatinti juos išbandyti save mene ir atrasti kūrybos džiaugsmą.
Pleneras „Ant marių kranto“ įrodė, kad menas sujungia žmones, o gimtasis miestas turi nuostabių erdvių, kurios gali tapti gyvomis kultūros šventovėmis. Iki kitų metų! Bibliotekos meno dirbtuvės jau dabar su nekantrumu laukia sugrįžtančiųjų ir tikisi kitą vasarą ant marių kranto išvysti dar daugiau kuriančių širdžių bei išskleistų molbertų. Lai ši graži tradicija gyvuoja ir puošia Elektrėnus.
Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos dailininkė-edukatorė Rima Čepienė