Kietaviškių seniūnijos vasaros šventė subūrė bendruomenę

Birželio 20-osios vakarą Kietaviškėse netrūko šurmulio, muzikos ir geros nuotaikos – prie Kietaviškių kultūros namų vyko tradicinė Kietaviškių seniūnijos vasaros šventė. Kasmet organizuojamas renginys ir šiemet subūrė gausų būrį vietos gyventojų, svečių bei bendruomenės bičiulių, kurie kartu mėgavosi vasaros pradžia ir turininga programa.
Šventės pradžioje susirinkusiuosius pasveikino Kietaviškių seniūnė Jurgita Matkevičienė. Ji džiaugėsi aktyvia bendruomene, puoselėjančia bendrystės tradicijas ir noriai įsitraukiančia į seniūnijos gyvenimą. Šilti sveikinimo žodžiai ir linkėjimai tapo puikia vakaro pradžia.
Renginio metu netrūko veiklų įvairaus amžiaus dalyviams. Smagūs žaidimai ir užduotys kvietė ne tik stebėti programą, bet ir patiems aktyviai dalyvauti. Vieni išbandė savo taiklumą, kiti demonstravo žinias viktorinoje apie Kietaviškes, o drąsiausieji visą vakarą sukosi šokių aikštelėje. Organizatoriai stebėjo aktyviausius šventės dalyvius, o energingiausi šokėjai vakaro metu buvo apdovanoti specialiais prizais.
Muzikinėje programoje skambėjo Kietaviškių kaimo kapelos „Volungė“ atliekamos dainos, sulaukusios šilto žiūrovų palaikymo. Vėliau sceną užvaldė grupė „Hansanova“, kurios energingas pasirodymas pakvietė susirinkusiuosius šokti ir dainuoti kartu. Tuo metu mažieji šventės dalyviai ypač džiaugėsi putų šou, tapusiu viena linksmiausių vakaro pramogų.
Didžiausio publikos dėmesio sulaukė vakaro svečias Edmundas Kučinskas. Gerai žinomos dainos greitai suvienijo žiūrovus – prie scenos susibūrė gausus būrys žmonių, kurie kartu dainavo ir negailėjo aplodismentų atlikėjui. Po koncerto šventinė nuotaika dar ilgai neslopo – renginį vainikavo diskoteka po atviru dangumi.
Kietaviškių seniūnijos vasaros šventė dar kartą įrodė, kad bendruomeniški renginiai išlieka svarbia vietos žmonių susitikimų erdve. Tai ne tik galimybė pasiklausyti muzikos ar dalyvauti pramogose, bet ir proga sustiprinti tarpusavio ryšius, pabendrauti su kaimynais bei kartu kurti gyvą ir veiklią bendruomenę.
Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems, prisidėjusiems prie šventės organizavimo ir sėkmės. Ypatinga padėka skiriama Kietaviškių seniūnijos kolektyvui ir seniūnei Jurgitai Matkevičienei, Kietaviškių bendruomenės pirmininkei Jurgitai Kananavičienei, MB Obenių medelynui už kasmet neatlygintinai paskolinamus augalus šventės erdvių puošimui, taip pat parduotuvės „Giris“ savininkams Linai ir Sauliui Demjanovams už pagalbą ir paramą organizuojant renginį.
Vasaros šventė tapo gražiu bendrystės, geros nuotaikos ir bendruomeniškumo pavyzdžiu, palikusiu daug šiltų įspūdžių ir prisiminimų. Organizatoriai tikisi, kad ši tradicija ir toliau sėkmingai gyvuos, kasmet suburdama vis daugiau žmonių bendram vasaros pasibuvimui.
Kietaviškių seniūnijos kultūrinių renginių organizatorė Rūta Vaičekonytė-Chveduk