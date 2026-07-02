Viltis pražysta net nelaisvėje

Viltis pražysta net nelaisvėje

Bažnyčioje prieš šv. Mišias kiekvienam pamaldose dalyvavusiam žmogui, paženklintam tremtimi, buvo įteikta laukinių gėlių puokštė

 

Julija Kirkilienė

85-ąją birželio 14-ąją nuo masinių gyventojų trėmimų į Sibirą pradžios Elektrėnuose minėjimą lydėjo tyla, malda, sak­ralinė muzika, susikaupimas,­ laukų gėlės ir pilietinės akcijos­ tema „Viltis pražysta net ne­lais­vėje“. Gedulo ir vilties dienos mi­­nėjime Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos­ Kankinių karalienės baž­nyčioje prieš šv. Mišias atsistoti­ pavardėmis pakviesti buvo tie, ku­rių gyvenimus paženklino tremtis. Jų bažnyčioje buvo 24. Kiekvienam jų meras įteikė lauko gėlių puokš­tes su rugiagėlėmis, tremtinių dainose vadinamomis liaudiškai – vasilkomis. Tremtiniams susėdus į savo vietas, Elektrėnų jaunimo centro savanoriai, šv. Mišių dalyviai prisijungė prie pilietinės akcijos ir skaitė žinomus savivaldybės tremtinių vardus bei pavardes, prie kiekvieno pažymėdami: negrįžo, likimas nežinomas, grįžo… 12 val. prieš šv. Mišias elektrėniškiai taip pat prisijungė prie visoje Lietuvoje vykusios Tylos minutės. Renginio vedėja Ramunė Matonienė Tylos minutę pavadino pagarba tremties aukoms, jų šeimoms ir visiems, kurių gyvenimus palietė okupacija ir represijos. „Tegul mūsų buvimas kartu tampa gyvu atminties ir pagarbos ženklu“, – kalbėjo vedėja.

Kun. T. Dikčius kapinėse simboliškai pašventino tuos kapus, kur nepažymėtose vietose ilsisi okupacijos kankiniai
Kun. T. Dikčius kapinėse simboliškai pašventino tuos kapus, kur nepažymėtose vietose ilsisi okupacijos kankiniai


Šv. Mišių pamoksle vikaras kun. Tautvydas Dikčius susiejo tos dienos skaitiniu apie Mozės žydų išvedimą iš nelaisvės, Gedulo ir vilties dieną, Seimo paskelbtą atmintiną Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio dieną, tremtinių išgyventą kančią prilygindamas Kristaus kančiai. Kančia, kalbėjo kunigas, išgrynino tikėjimą. Arkivyskupas Teofilius Matulionis buvo garbingas, teisingas ir tvirtos dva­sios žmogus, atlaikęs daugkartinius suėmimus, įkalinimus, tardymus, kankinimus, bandymus užverbuoti, tačiau neprarado to, kas svarbiausia – žmogiškumo, meilės žmonėms, ištikimybės tiesai ir tikėjimo. Net kalėjime jis sugebėjo kaliniams aukoti šv. Mišias ir išdalinti Komuniją. Kunigas citavo ateitininkės, moky­tojos, tremtinės Adelės Dirsytės pamokas mergaitėms: melskitės ir Dievas mus išves. Tiesa, Adelė buvo nužudyta, bet dauguma mergaičių grįžo ir tapo tikėjimo liudytojomis. Po šv. Mišių dalyviai dar klausėsi kanklininkės Linos Žilinskaitės ir violončelisto Mariaus Dominyko Sakavičiaus jautrios sakralinės muzikos.

Elektrėnų seniūnė T. Žilinskytė ir meras G. Ratkevičius prie skulptūros tremties atminimui padėjo gėlių ir uždegė žvakutes
Elektrėnų seniūnė T. Žilinskytė ir meras G. Ratkevičius prie skulptūros tremties atminimui padėjo gėlių ir uždegė žvakutes


Iš bažnyčios tremtiniai pasuko į kapines. Prie Ipolito Užkurnio skulptūros tremtiniams ir politiniams kaliniams gėles padėjo ir žvakeles uždegė meras Gediminas Ratkevičius ir naujoji Elektrėnų seniūnė Toma Žilinskytė. Apie tremtinių kančią žmonėms primena skulptoriaus užrašyti žodžiai: „Kapais ir kryžiais Sibirą nusė­jom, beeidami žemelėn Lietuvos“. Seniūnė susirinkusiems kapinėse kalbėjo: „Elektrėnai buvo ta vieta, kur iš tremties grįžę žmonės surado sau naujus namus ir darbą. 1989 m. Elektrėnų tremtinių klubas Sabališkių kapinėse pasta­tė skulptūrą „Marija su kūdikėliu“, skirtą tremtinių atminimui (skulp. Ipolitas Užkurnys). Aplink skulp­tūrą palaidoti Elektrėnuose gyvenę politiniai kaliniai ir tremtiniai. Prie skulptūros kiekvienais metais vyksta Gedulo ir vilties dienos minėjimas. Norėčiau kreiptis į visus ne tik kaip seniūnė, bet kaip jaunas žmogus. Kartais mums laisvė ir meilė Tėvynei gali atrodyti kaip duotybė, bet Jūsų išgyvenimai liudija, jog laisvė yra itin ­brangi, už ją turime kovoti, branginti ir tą perduoti iš kartos į kartą. Ačiū Jums, kad neapleidote mei­lės ­Lietuvai, lietuvių kalbos ir kultūros, kai iš Jūsų tai norėjo atimti. Amžina pagarba ir dėkingumas visiems tremtiniams“.
Kun. T. Dikčius kapinėse simboliškai pašventino tuos kapus, kur nepažymėtose vietose ilsisi okupacijos kankiniai. Už juos ir visus mirusius žmones sukalbėta malda.
Šis Gedulo ir vilties dienos minėjimas sujungė visus sa­vivaldybėje gyvenančius tremties paliestus žmones, iš kurių nedaugelis galėjo dalyvauti. O minėjimo pradžia buvo Vievio miesto ka­pinėse, kur vieviškiai prie tremtiniams skirto koplytstulpio tra­diciškai padėjo gėlių.

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